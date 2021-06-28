Они выходили лишь затем, чтобы напомнить режиму о том, что именно они, средний класс, являются главными сторонниками власти и что она должна поступать именно в их интересах. Собственно, к этой мысли российских горожан приучали все первое десятилетие Путина.

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Власть начала атаку

Налоги снижались, бизнес-климат улучшался и всех все устраивало. Главным выгодоприобретателем происходящего себя считал средний класс. Когда оказалось, что власть не считает интересы своего попутчика такими уж важными – решил выйти на протест.

Власть этому чрезвычайно удивилась – поначалу опешила, а затем разгневалась и дала понять, что если "вы" много о себе возомнили, то мы можем начать дружить с коллективным "Уралвагонзаводом".

И началось – публичные порки интеллигенции, российские казаки в роли титушек. Власть начала атаку на независимый бизнес и независимые медиа.

Российские пролетарии всему этому были несказанно рады, потому что считали происходящее торжеством простого обывателя над высоколобой интеллигенцией. Для них было почетно считать себя фундаментом власти и опорой режима. Российские политики в своих выступлениях начали опускаться до уровня разговора на лавочке.



Протести в Росії у 2011 році / Фото "РИА новости"

Те самые "рассерженные горожане" тем временем активно порицались российскими госмедиа. И все разговоры о "пятой колонне", "иностранных агентах" и прочей интеллигентской закулисе, угрожающей прямохождению крепнущего государства, воспринимались в России на ура.

Потом рухнули цены на нефть и российская власть, фундаментом которой себя ощущал "простой люд", начала активно искать способы для компенсации убытков. Оказалось, что "роботяги" тоже вполне попадают в категорию тех, кого, с точки зрения российских элит, можно и должно доить.

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Начали рости налоги, водиться дополнительные сборы. На роль новой нефти в России были назначены обычные обыватели и они тоже начали сопротивляться, как когда-то это делали городские интеллигенты.

Впрочем, они тоже не намерены свергать российскую власть. Все их протесты – это лишь попытка напомнить Кремлю, что они – главная опора режима и главные союзники Москвы в борьбе за государственное величие.

Они пишут дущещипательные петиции и записывают просительные видеообращения, главная интонация которых довольно проста – "мы с вами и за вас, зачем же вы так с нами поступаете?".

Каков истинный смысл политики Кремля

Они так и не поняли, что российская власть не с "ними" и не за "них" – она вообще "ни с кем". Кремль работает в интересах только лишь самого себя, в интересах тех, кто не ходит в магазины и не знает цен на продукты.



Российская власть "ни с кем" / Фото Getty Images

Единственный смысл российской политики – сберечь благополучие людей, которые зарабатывают миллиарды на российских ресурсах. Если нефть не справляется с ролью такого ресурса, то этим ресурсом становится что угодно. Например, российские работяги.

Потому что российский режим не за белых и не за красных – он за себя. В публичной риторике он способен мимикрировать под что угодно – наполнение вообще не имеет особенного значения. Просто раньше "простые парни" думали, что проблемы возникают только у тех, кто "слишком сложный". Но оказалось, что отточенная на хипстерах методология точно так же годится для борьбы с "пролетариями".

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Впрочем, когда они это поймут, то будет поздно. Российский режим успел накопить достаточно ресурсов для борьбы не только с теми, кого он считает внешними врагами. У него достаточно ресурсов, чтобы расправиться с любым, кого он назначит на роль внутреннего врага.

Мы все это уже проходили. В прошлый раз в таком формате существования Кремль смог продержаться почти 70 лет.