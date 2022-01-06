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Обратите внимание Зачистка в Алматы, десятки жертв и введение войск ОДКБ: хроника событий в Казахстане 6 января

Россия ввела войска в Казахстан

Источник: ОДКБ

Еще 5 января на фоне обострения протестов в Казахстане президент Касим-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора коллективной безопасности, в которую, помимо собственно Казахстана, входят Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Токаев призвал эти страны ввести войска.

Совбез ОДКБ принял решение ввести свой контингент в Казахстан. В первую очередь в страну прибыли российские военные. Подразделения из России перевозятся самолетами.

Первые подразделения по его составу уже приступили к выполнению поставленных задач (в Казахстане – 24 канал),

– сообщили в ОДКБ.

В Кыргызстане заявили, что только будут охранять объекты

Источник: "РИА Новости"

Представитель президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил, что войска страны, которые ввели в Казахстан, не будут участвовать в подавлении протестов.

Роль миротворцев заключается только в охране объектов критической инфраструктуры.

Наши военные не будут привлечены ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане,

– заявил Султанбаев.

В то же время президент страны Садыр Жапаров призвал депутатов поскорее ввести войска в Казахстан.

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Зачистка в Алматы

Источник: 24 канал

Утром 6 января силовики Казахстана начали проводить чистку в Алматы. После ночных погромов стало известно об около 1 000 пострадавших в результате протестов.

Ближе к обеду в Министерстве внутренних дел Казахстана подтвердили начало "антитеррористической операции" в крупнейшем городе страны – Алматы.

Кроме того, казахские силовики не отрицают использование оружия для подавления протестов.

Оружие применяют? Конечно, против этих. Я не могу сказать, это во время чрезвычайного происшествия позволено. Они прикрываются детьми, женщинами мы предупреждаем не выходить. Это усложняет нашу работу,

– сообщили в пресс-службе МВД.

В Сети опубликовали шокирующие кадры с зачиток на улицах Алматы. В ход пошли автоматы и взрывчатка. В полиции заявили, что погибших нет, однако очевидцы говорят обратное.

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Суд арестовал имущество Порошенко

Адвокат назвал решение незаконным

Источник: фейсбук "Европейской Солидарности"

В Печерском суде 6 января состоялось заседание по делу пятого президента Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене.

Адвокат политика Игорь Головань заявил, что на заседании рассмотрели ходатайство якобы "трех неизвестных прокуроров" об аресте имущества Порошенко. Головань назвал рассмотрение этого ходатайства незаконным, поскольку пятый президент отсутствовал на заседании.

Однако утром 6 января Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину уже 17 января.

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Какое имущество арестовали

Источник: 24 канал

На брифинге в Офисе генпрокурора заявили, что арестовали все имущество Петра Порошенко, принадлежащее ему согласно данным из:

Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество,

Государственный реестр ипотек,

Единого реестра запретов на отчуждение объектов недвижимого имущества.

Кроме того, прокуроры подчеркнули, что статьи, по которым подозревают Попошенко (государственная измена и создание террористической организации), предусматривают дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Поэтому собственность Петра Порошенко, на которую был наложен арест, могут в дальнейшем передать государству.

Брифинг Офиса генпрокурора по аресту имущества Порошенко: смотрите видео

Третья доза вакцины для украинцев

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 6 января подписал приказ о бустерной дозе вакцины против коронавируса для украинцев.

Отныне все граждане Украины, старше 18 лет, которые прошли полный курс иммунизации против COVID-19, могут вакцинироваться бустерной дозой.

Для этой прививки в Украине, независимо от препарата, которым проводилась полная иммунизация, будут использовать мРНК-вакцины – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Если человек получил 2 дозы CoronaVac, то для бустерной прививки ему рекомендуют Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам. Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной,

– заявил Ляшко.

Обратите внимание! Бустерную дозу COVID-вакцины желательно вводить через 6 – 9 месяцев с даты получения второй прививки.

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Главы Украинских церквей поздравили верующих с Рождеством Христовым

Источник: 24 канал

Епифаний пожелал украинцам мира

Накануне Рождества глава ПЦУ Епифаний обратился к украинцам. Митрополит подчеркнул, что Рождество Христово объединяет всех в чувстве любви и благодарности к Господу за все его благодеяния. "Ведь несмотря на время и пространство, которые отделяют нас от события рождения Христа, ее смысл и значение остаются вечно сегодняшними", – отметил Епифаний.

Пусть Господь дает силу и мудрость сохранять единство, противостоять агрессору и достичь победы,

– добавил глава ПЦУ.

"А свет Рождества Христова пусть развеивает тревоги и скорби, наполняет сердца новой радостью", – подытожил митрополит Киевский и всея Украины.

Поздравление митрополита Епифания с Рождеством Христовым: смотрите видео



Святослав обратился ко всем украинцам всего мира

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав отметил, что в день Рождества Христова радуется и небо, и земля. "А все человечество объединяется в едином пении вместе с ангелами, говоря – с нами Бог. Он с нами в этот Новый год, полный разных страхов, сомнений и вопросов. В момент, когда мы так тревожимся и молимся за мир", – заверил глава УГКЦ.

Поздравляю вас с Рождеством! И дома, и тех, кто далеко от родного дома. И в Украине, и тех, кто на разных континентах земного шара – везде, где бьется украинское сердце,

– добавил Святослав.

"Пусть наш новорожденный Спаситель благословит всех нас миром, радостью, всяческими благами. Желаю вам ощущения небесного света, которое сегодня сияет нам из этой Вифлеемской конюшни", – подчеркнул отче. Он также отметил, что радостная прадедовская коляда может разогнать любую грусть и наполнить надеждой каждое сердце.

Поздравление Блаженнейшего Святослава с Рождеством Христовым: смотрите видео

Обратите внимание! Сайт 24 канала подготовил праздничный проект "Украинское Рождество" – о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за рубежом и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже века назад.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.