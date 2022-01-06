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Зверніть увагу Зачистка в Алмати, десятки жертв, введення російських військ: хроніка подій у Казахстані 6 січня

Росія ввела війська в Казахстан

Джерело: ОДКБ

Ще 5 січня на фоні загострення протестів у Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору колективної безпеки, до якої, крім власне Казахстану, входять Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан та Росія. Токаєв закликав ці країни ввести війська.

Радбез ОДКБ ухвалив рішення ввести свій контингент в Казахстан. Найперше до країни прибули російські військові. Підрозділи з Росії перевозять літаками.

Перші підрозділи з його складу вже приступили до виконання поставлених задач (у Казахстані – 24 канал),

– повідомили в ОДКБ.

У Киргизстані заявили, що лише охоронятимуть об'єкти

Джерело: "РИА Новости"

Речник президента Киргизстану Ербол Султанбаєв заявив, що війська країни, які ввели в Казахстан, не братимуть участі в придушенні протестів.

Роль "миротворців" полягає тільки в охороні об'єктів критичної інфраструктури.

Наші військові не будуть залучені у жодних діях з учасниками акцій у Казахстані,

– заявив Султанбаєв.

Водночас президент країни Садир Жапаров закликав депутатів чимшвидше ввести війська в Казахстан.

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Зачистка в Алмати

Джерело: 24 канал

Уранці 6 січня силовики Казахстану почали проводити чистку в Алмати. Після нічних погромів стало відомо про близько 1 000 постраждалих унаслідок протестів.

Ближче до обіду в Міністерстві внутрішніх справ Казахстану підтвердили початок "антитерористичної операції" в найбільшому місті країни – Алмати.

Крім того, казахські силовики не заперечують використання зброї для придушення протестів.

Зброю застосовують? Звісно, ​​проти цих. Я не можу сказати, це під час надзвичайної події дозволено. Вони прикриваються дітьми, жінками, ми попереджаємо не виходити. Це ускладнює нашу роботу,

– повідомили у пресслужбі МВС.

У мережі опублікували шокуючі кадри із зачисток на вулицях Алмати. У хід пішли автомати та вибухівка. У поліції заявили, що загиблих немає, однак очевидці кажуть протилежне.

Зверніть увагу В Алмати заявили про понад 30 жертв у ході заворушень

Суд арештував майно Порошенка

Адвокат назвав рішення незаконним

Джерело: фейсбук "Європейської Солідарності"

У Печерському суді 6 січня відбулося засідання у справі п'ятого президента Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді.

Адвокат політика Ігор Головань заявив, що на засіданні розглянули клопотання нібито "трьох невідомих прокурорів" про арешт майна Порошенка. Головань назвав розгляд цього клопотання незаконним, оскільки п'ятий президент був відсутній на засіданні.

Однак зранку 6 січня Петро Порошенко заявив, що повернеться до України вже 17 січня.

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Яке майно арештували

Джерело: 24 канал

На брифінгу в Офісі генпрокурора заявили, що арештували усе майно Петра Порошенка, яке йому належить згідно з даними з:

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,

Державного реєстру іпотек,

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Крім того, прокурори наголосили, що статті, за якими підозрюють Порошенка (державна зрада та створення терористичної організації), передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Тому власність Петра Порошенка, на яку наклали арешт, можуть у подальшому передати державі.

Брифінг Офісу генпрокурора щодо арешту майна Порошенка: дивіться відео

Третя доза вакцини для українців

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 6 січня підписав наказ про бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для Українців.

Відтепер усі громадяни України, віком від 18 років, які пройшли повний курс імунізації проти COVID-19, можуть вакцинутатися бустерною дозою.

Для цього щеплення в Україні, незалежно від препарату, яким проводилася повна імунізація, будуть використовувати мРНК-вакцини – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Якщо людина отримала 2 дози CoronaVac, то для бустерного щеплення їй рекомендують Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової,

– заявив Ляшко.

Зверніть увагу! Бустерну дозу COVID-вакцини бажано вводити через 6 – 9 місяців із дати отримання другого щеплення.

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Глави українських церков привітали вірян з Різдвом Христовим

Джерело: 24 канал

Епіфаній побажав українцям миру

Напередодні Різдва глава ПЦУ Епіфаній звернувся до українців. Митрополит підкреслив, що Різдво Христове єднає усіх у почутті любові та вдячності до Господа за всі його благодіяння. "Адже попри час та простір, які відділяють нас від події народження Христа, її сенс та значення залишаються вічно сьогоденними", – зазначив Епіфаній.

Нехай Господь дає українцям силу та мудрість зберігати єдність, протистояти агресору та досягти перемоги,

– додав глава ПЦУ.

"А світло Різдва Христового нехай розвіює тривоги та скорботи, сповнює серця новою радістю", – підсумував митрополит Київський і всієї України.

Привітання митрополита Епіфанія з Різдвом Христовим: дивіться відео

Святослав звернувся до всіх українців усього світу

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав наголосив, що у день Різдва Христового радіє і небо, і земля. "А все людство об'єднується в єдиному співі разом з ангелами, кажучи – з нами Бог. Він із нами цього нового року, сповненого різними страхами, сумнівами й запитаннями. У момент, коли ми так тривожимося і молимося за мир", – запевнив глава УГКЦ.

Вітаю вас із Різдвом! І тих, що вдома, і тих, хто далеко від рідної домівки. І тих, що в Україні, і тих, хто на різних континентах земної кулі – всюди, де б'ється українське серце,

– додав Святослав.

"Нехай наш новонароджений Спаситель поблагословить усіх нас миром, радістю, всілякими гараздами. Бажаю вам відчуття небесного світла, яке сьогодні сяє нам з цієї вифлеємської стаєнки", – підкреслив отець. Він також зазначив, що радісна прадідівська коляда може розігнати будь-який смуток і наповнити надією кожне серце.

Привітання Блаженнішого Святослава з Різдвом Христовим: дивіться відео

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу підготував святковий проєкт "Українське Різдво" – про колоритні традиції нашого народу. Ми розкажемо, як відзначають свята етногрупи, військові, українці в окупованому Криму, за кордоном і навіть в далекій Антарктиді. Згадаємо, як "святкували" під час радянських репресій й навіть століття тому.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.