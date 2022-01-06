Про це заявив начальник незалежного координаційного штабу Жасарал Куанишалін. Для підтвердження він показав гільзи.

До речі В Алмати загинули 13 правоохоронців, ще сотні постраждали

Куанишалін заявив, що перебуває на площі Республіки в Алмати. Він наголосив, що штаб не має відношення до мародерів.

Що відомо про зачистку в Алмати

Зранку 6 січня військові почали зачистку площі в Алмати. Силовики взяли в оточення 2 сотні озброєних протестувальників. Кажуть, що операцію почали через мародерство. Перед тим правоохоронці з гучномовців закликали людей розійтись.

Прессекретарка міністерства внутрішніх справ Салтанат Азирбек заявила, що у результаті проведення антитерористичної операції ліквідували десятки людей. Крім того, заявили про загибель 13 правоохоронців.

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