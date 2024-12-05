О главных событиях дня – ситуацию на поле боя, последствия дроновых атак, дипломатические победы – читайте в материале 24 Канала.
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Украинская делегация встретилась с советниками Трампа, – Reuters
Украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента прибыла с визитом в США. Встреча состоялась в Вашингтоне. Источники агентства сообщили, что в ней приняли участие Майк Уолтц, которого Трамп планирует назначить советником по вопросам нацбезопасности, и Кит Келлог – кандидат на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России.
Тревога в Киеве и ряде областей
В четверг, 5 декабря, в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.
ВСУ зачистили Новый Комар
Аналитики Deep State сообщили, что бойцы 48 отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили врага из Нового Комара. Населенный пункт расположен на Времовском направлении, Донецкая область.
ВСУ в поселке Новый Комар: видео
Обзор фронта от ISW
Аналитики ISW опубликовали обзор ситуации на фронте. Самые активные изменения происходят возле Великой Новоселки в Донецкой области, где продвигаются как украинские, так и российские войска. Украинцы восстановили позиции вблизи Раздольного, а россияне продвинулись на юг от Благодатного и восток Макаровки.
На Курщине российские войска заняли позиции в Дарьино, но не подтверждена зачистка возле Малой Локни. Украинские силы контратаковали в ряде районов. На Харьковщине враг атаковал вблизи Казачьей Лопани и Волчанска, однако без успехов. В районе Купянска – Сватово – Кременной активность продолжается, но продвижение не зафиксировано.
В Донецкой области россияне продвинулись вглубь Часового Яра, атаковали район Ступочек и Белой Горы, а также на северо-запад от Желтого. Возле Торецка ВСУ достигли незначительного продвижения. Оккупанты действуют небольшими группами с поддержкой дронов и артиллерии.
На Запорожье враг продолжает штурмы в районе Роботино и Новоандреевки, но безуспешно.
В 06:21 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БпЛА. Всю ночь враг атаковал Украину дронами.