06:43, 5 декабря

Аналитики ISW опубликовали обзор ситуации на фронте. Самые активные изменения происходят возле Великой Новоселки в Донецкой области, где продвигаются как украинские, так и российские войска. Украинцы восстановили позиции вблизи Раздольного, а россияне продвинулись на юг от Благодатного и восток Макаровки.

На Курщине российские войска заняли позиции в Дарьино, но не подтверждена зачистка возле Малой Локни. Украинские силы контратаковали в ряде районов. На Харьковщине враг атаковал вблизи Казачьей Лопани и Волчанска, однако без успехов. В районе Купянска – Сватово – Кременной активность продолжается, но продвижение не зафиксировано.

В Донецкой области россияне продвинулись вглубь Часового Яра, атаковали район Ступочек и Белой Горы, а также на северо-запад от Желтого. Возле Торецка ВСУ достигли незначительного продвижения. Оккупанты действуют небольшими группами с поддержкой дронов и артиллерии.

На Запорожье враг продолжает штурмы в районе Роботино и Новоандреевки, но безуспешно.