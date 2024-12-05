06:43, 5 грудня

Аналітики ISW опублікували огляд ситуації на фронті. Найактивніші зміни відбуваються біля Великої Новосілки на Донеччині, де просуваються як українські, так і російські війська. Українці відновили позиції поблизу Роздольного, а росіяни просунулися на південь від Благодатного та схід Макарівки.

На Курщині російські війська зайняли позиції в Дар’їно, але не підтверджено зачистку біля Малої Локні. Українські сили контратакували у низці районів. На Харківщині ворог атакував поблизу Козачої Лопані та Вовчанська, однак без успіхів. У районі Куп'янська – Сватового – Кремінної активність триває, але просування не зафіксовано.

На Донеччині росіяни просунулися вглиб Часового Яру, атакували район Ступочок і Білої Гори, а також на північний захід від Жовтого. Біля Торецька ЗСУ досягли незначного просування. Окупанти діють невеликими групами з підтримкою дронів і артилерії.

На Запоріжжі ворог продовжує штурми в районі Роботиного та Новоандріївки, але безуспішно.