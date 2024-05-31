06:55, 31 мая

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае прогремели взрывы. После этого вспыхнул пожар в порту Кавказ.

Как сообщили местные власти, пожар вспыхнул на нефтебазе. Россияне заявили, что в результате атаки БпЛА, которые якобы сбили, загорелись 3 цистерны с нефтепродуктами.

Фото из телеграмм-каналов: