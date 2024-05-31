Україна продовжує боротися з російськими загарбниками в зоні бойових дій та в інформаційному полі. Що відбувалося сьогодні, 31 травня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Втрати ворога
За даними Генштабу, за добу ЗСУ ліквідували ще 1 390 російських окупантів. Разом з ними було знищено: 18 танків, 39 артилерійських систем, 55 БпЛА, 7 крилатих ракет та 11 одиниць спецтехніки.
У Краснодарському краї після вибухів спалахнула пожежа в порту
У ніч проти 31 травня у Краснодарському краї пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа в порту Кавказ.
Як повідомила місцева влада, пожежа спалахнула на нафтобазі. Росіяни заявили, що внаслідок атаки БпЛА, які буцімто збили, загорілися 3 цистерни з нафтопродуктами.
Фото з телеграм-каналів:
Росія запустила по Києву ракету
Близько 5 ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про швидкісні цілі на Київ, приблизно через 10 хвилин після оголошення небезпеки там пролунали вибухи. Відбій загрози оголосили о 05:16.
У КМВА повідомили, що ворог, попередньо, застосував крилаті ракети.
Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння нададуть Повітряні Сили,
– сказали в КМВА.
За наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.
Попередньо, минулося без жертв. Однак ця інформація уточнюється.
Є загиблі та поранені: кількість постраждалих у Харкові
Спершу Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що станом на 02:09 31 травня відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих.
Через півтори години мер міста Ігор Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла до 23.
Серед постраждалих – медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху,
– сказав він.
Окупанти запускали "Шахеди": в регіонах працювала ППО
Увечері 30 травня окупанти вкотре запусти дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в частині областей оголосили повітряну тривогу.
Зокрема загроза була і для Києва – там по ворожому дрону працювали сили ППО.
Відбій загрози оголосили приблизно о 03:33.
Росіяни ввечері обстріляли Харків: є влучання в будинок, виникла пожежа
Пізно ввечері 30 травня та вночі 31 травня російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Згодом стало відомо, що було влучання у багатоповерховий будинок.
Ворог застосував тактику подвійного удару – коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Серед поранених є медик екстреної медичної допомоги та дві 12-річні дитини, пошкоджене авто швидкої.
Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300.