06:55, 31 травня

У ніч проти 31 травня у Краснодарському краї пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа в порту Кавказ.

Як повідомила місцева влада, пожежа спалахнула на нафтобазі. Росіяни заявили, що внаслідок атаки БпЛА, які буцімто збили, загорілися 3 цистерни з нафтопродуктами.

Фото з телеграм-каналів: