Обо всем, что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене 9 мая – читайте в хронологии от 24 Канала.

Днем ранее Массированная атака, послы ЕС одобрили решение о замороженных активах: хронология 805 дня

Хронология главных новостей за 9 мая

06:58, 9 мая

Дроны атаковали нефтебазу Краснодарского края России

Ночью 9 мая беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края России. В атаке обвиняют Украину.

Местные власти заявили, что дроны вызвали пожар, но, мол, именно их сбитие, а вот попаданий – якобы нет.

"Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждено несколько резервуаров", – заявили в оперштабе врага.

Момент взрыва на нефтебазе:

06:31, 9 мая

Ночью в Одесской области сбили 17 "Шахедов"

Воздушные Силы сообщили, что ночью оккупанты запустили 20 "Шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов в пределах Одесской области.

03:13, 9 мая

В России в морском порту вспыхнул масштабный пожар

В городе Петропавловск-Камчатский на Дальнем Востоке России вечером 8 мая произошел масштабный пожар возле морского вокзала напротив горадминистрации. Огонь охватил 5000 квадратных метров.

Масштаб чрезвычайного происшествия признали в российском МЧС. Известно, что ведомство задействовало к ликвидации возгорания 55 специалистов и 15 единиц техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Согласно одной из версий местных телеграмм-каналов, загореться мог ангар-склад на территории порта. Огонь и дым был заметен во всей центральной части города.

Пожар в Камчатке: смотрите видео

02:47, 9 мая

Россия атаковала Юг "Шахедами"

В полночь Воздушные Силы предупредили об атаке "Шахедами". Дроны фиксировали в пределах Одесской и Херсонской областей.