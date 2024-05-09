Обо всем, что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене 9 мая – читайте в хронологии от 24 Канала.
Днем ранее Массированная атака, послы ЕС одобрили решение о замороженных активах: хронология 805 дня
Хронология главных новостей за 9 мая
Дроны атаковали нефтебазу Краснодарского края России
Ночью 9 мая беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края России. В атаке обвиняют Украину.
Местные власти заявили, что дроны вызвали пожар, но, мол, именно их сбитие, а вот попаданий – якобы нет.
"Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждено несколько резервуаров", – заявили в оперштабе врага.
Момент взрыва на нефтебазе:
Ночью в Одесской области сбили 17 "Шахедов"
Воздушные Силы сообщили, что ночью оккупанты запустили 20 "Шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов в пределах Одесской области.
В России в морском порту вспыхнул масштабный пожар
В городе Петропавловск-Камчатский на Дальнем Востоке России вечером 8 мая произошел масштабный пожар возле морского вокзала напротив горадминистрации. Огонь охватил 5000 квадратных метров.
Масштаб чрезвычайного происшествия признали в российском МЧС. Известно, что ведомство задействовало к ликвидации возгорания 55 специалистов и 15 единиц техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Согласно одной из версий местных телеграмм-каналов, загореться мог ангар-склад на территории порта. Огонь и дым был заметен во всей центральной части города.
Пожар в Камчатке: смотрите видео
Россия атаковала Юг "Шахедами"
В полночь Воздушные Силы предупредили об атаке "Шахедами". Дроны фиксировали в пределах Одесской и Херсонской областей.