06:58, 9 мая

Ночью 9 мая беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края России. В атаке обвиняют Украину.

Местные власти заявили, что дроны вызвали пожар, но, мол, именно их сбитие, а вот попаданий – якобы нет.

"Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждено несколько резервуаров", – заявили в оперштабе врага.

Момент взрыва на нефтебазе: