06:58, 9 травня

Вночі 9 травня безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю Росії. В атаці звинувачують Україну.

Місцева влада заявила, що дрони спричинили пожежу, але, мовляв, саме їх збиття, а ось влучань – нібито немає.

"Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів", – заявили в опергштабі ворога.

Момент вибуху на нафтобазі: