В Украине ослабят карантин с 5 июня. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление на назначение новых министров. Александр Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку. В Крыму арестовали украинского военного Евгения Добринского. Ryanair и МАУ восстанавливают часть рейсов в Украине. Такими были главные новости среды, 3 июня.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Ослабление карантина

Кабмин разрешил ослабить карантин в Украине из-за коронавируса с 5 июня. Однако не все области смогут это сделать. По состоянию на 3 июня ко второму этапу ослабления до сих пор не готовы 7 областей.

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Что разрешат с 5 июня:

перевозки в легковых авто до 5 человек включая водителя, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;

проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и пребывания не больше одного человека на 5 квадратных метров;

внутренние перелеты;

открыть рестораны и кафе, сохраняя дистанцию ​​не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами, и размещение не больше 4 клиентов за столом;

люди, которым больше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.

Заметим, что в Украине ввели адаптивный карантин, то есть ситуацию контролируют отдельно в каждом регионе. По состоянию на 3 июня в Украине обнаружили 24 823 больных COVID-19.

Интересно! Во Всемирной организации здравоохранения заявили о стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса в Украине, ведь число новых случаев инфицирования стабильно.



Что разрешат в Украине с 5 июня / Инфографика 24 канала

Новые министры

Премьер Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров культуры, экологии и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Парламент может рассмотреть предложение Шмыгаля уже 4 июня.

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Кого и на какую должность предлагает назначить Шмыгаль

Александра Ткаченко – назначить министром культуры и информационной политики;

Романа Абрамовского – министром экологии;

Ольгу Стефанишину – вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также правительство предлагает уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам ЕС. Скорее всего, он станет новым послом Украины в Великобритании.

Что известно о потенциальных министрах – читайте здесь.



Возможные изменения в правительстве / Инфографика 24 канала

Изменения в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. О таких намерениях политик говорил уже давно, кандидатуры искали полгода.

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Имен новых министров пока не озвучили. Однако известно, что Лукашенко выступает против резкого изменения правительства и радикального слома. Некоторых министров придется заменить из-за болезней или назначения на более легкие должности.

В то же время у президента уверяют, что новая команда усилит экономику страны в непростое время.

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Арест украинского военного в Крыму

В аннексированном Россией Крыму так называемый Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу военного ВСУ Евгения Добринского до 1 июля. Украинца обвиняют в якобы незаконном пересечении границы.

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Против военного также возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Теперь украинцу грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет.

Адвокат украинца будет подавать апелляцию.

Что известно о задержании Добринского в Крыму: коротко

Украинский военный Евгений Добринский из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады исчез с наблюдательного поста на Чонгаре в субботу, 30 мая.

На месте исчезновения Добринского обнаружили следы борьбы.

Россияне сразу официально не сообщали о его задержании.

Только 2 июня ФСБ России официально подтвердила, что украинский военный находится у них. Они даже опубликовали видео с его признанием и якобы нарушением.

В ВСУ уже успели развенчать этот пропагандистский российский фейк и указали на ошибки в постановочных видео.

Воозобновление авиаперелетов

МАУ с 5 июня возобновляет регулярные рейсы между Киевом и Одессой, а Ryanair открыл рейсы из четырех украинских городов в Италию в июле.

Стоит знать Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины: дата

Билеты от МАУ уже доступны для бронирования, однако пассажиров ждет ряд нововведений.

Между тем Ryanair открывает рейсы из четырех украинских городов – Киева, Львова, Харькова и Одессы – в Италию. Цены стартуют от 40 евро в одну сторону.

Важно! Сейчас международное авиасообщение закрыто. Вероятно, что летать за границу из Украины будет возможно с 15 июня. Именно эта дата часто звучит в правительстве.

Направления Ryanair из Украины в Италию:

Киев:

Киев – Рим (Фьюмичино) с 6 июля

Киев – Милан (Бергамо) с 6 июля

Киев – Болонья с 7 июля

Киев – Катания с 7 июля

Львов:

Львов – Болонья с 6 июля

Львов – Рим (Фьюмичино) с 8 июля

Львов – Милан (Бергамо) с 7 июля

Одесса:

Одесса – Милан (Бергамо) с 6 июля

Одесса – Болонья с 6 июля

Одесса – Рим (Фьюмичино) с 8 июля

Харьков:

Харьков – Милан (Бергамо) с 6 июля



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