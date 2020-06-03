Главные новости 3 июня: ослабление карантина в Украине и отставка правительства Беларуси
В Украине ослабят карантин с 5 июня. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление на назначение новых министров. Александр Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку. В Крыму арестовали украинского военного Евгения Добринского. Ryanair и МАУ восстанавливают часть рейсов в Украине. Такими были главные новости среды, 3 июня.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Ослабление карантина
Кабмин разрешил ослабить карантин в Украине из-за коронавируса с 5 июня. Однако не все области смогут это сделать. По состоянию на 3 июня ко второму этапу ослабления до сих пор не готовы 7 областей.
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Что разрешат с 5 июня:
- перевозки в легковых авто до 5 человек включая водителя, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;
- проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и пребывания не больше одного человека на 5 квадратных метров;
- внутренние перелеты;
- открыть рестораны и кафе, сохраняя дистанцию не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами, и размещение не больше 4 клиентов за столом;
- люди, которым больше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.
Заметим, что в Украине ввели адаптивный карантин, то есть ситуацию контролируют отдельно в каждом регионе. По состоянию на 3 июня в Украине обнаружили 24 823 больных COVID-19.
Интересно! Во Всемирной организации здравоохранения заявили о стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса в Украине, ведь число новых случаев инфицирования стабильно.
Что разрешат в Украине с 5 июня / Инфографика 24 канала
Новые министры
Премьер Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров культуры, экологии и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Парламент может рассмотреть предложение Шмыгаля уже 4 июня.
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Кого и на какую должность предлагает назначить Шмыгаль
- Александра Ткаченко – назначить министром культуры и информационной политики;
- Романа Абрамовского – министром экологии;
- Ольгу Стефанишину – вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Также правительство предлагает уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам ЕС. Скорее всего, он станет новым послом Украины в Великобритании.
Что известно о потенциальных министрах – читайте здесь.
Возможные изменения в правительстве / Инфографика 24 канала
Изменения в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. О таких намерениях политик говорил уже давно, кандидатуры искали полгода.
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Имен новых министров пока не озвучили. Однако известно, что Лукашенко выступает против резкого изменения правительства и радикального слома. Некоторых министров придется заменить из-за болезней или назначения на более легкие должности.
В то же время у президента уверяют, что новая команда усилит экономику страны в непростое время.
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси: смотрите видео
Арест украинского военного в Крыму
В аннексированном Россией Крыму так называемый Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу военного ВСУ Евгения Добринского до 1 июля. Украинца обвиняют в якобы незаконном пересечении границы.
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Против военного также возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Теперь украинцу грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет.
Адвокат украинца будет подавать апелляцию.
Что известно о задержании Добринского в Крыму: коротко
- Украинский военный Евгений Добринский из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады исчез с наблюдательного поста на Чонгаре в субботу, 30 мая.
- На месте исчезновения Добринского обнаружили следы борьбы.
- Россияне сразу официально не сообщали о его задержании.
- Только 2 июня ФСБ России официально подтвердила, что украинский военный находится у них. Они даже опубликовали видео с его признанием и якобы нарушением.
- В ВСУ уже успели развенчать этот пропагандистский российский фейк и указали на ошибки в постановочных видео.
Воозобновление авиаперелетов
МАУ с 5 июня возобновляет регулярные рейсы между Киевом и Одессой, а Ryanair открыл рейсы из четырех украинских городов в Италию в июле.
Стоит знать Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины: дата
Билеты от МАУ уже доступны для бронирования, однако пассажиров ждет ряд нововведений.
Между тем Ryanair открывает рейсы из четырех украинских городов – Киева, Львова, Харькова и Одессы – в Италию. Цены стартуют от 40 евро в одну сторону.
Важно! Сейчас международное авиасообщение закрыто. Вероятно, что летать за границу из Украины будет возможно с 15 июня. Именно эта дата часто звучит в правительстве.
Направления Ryanair из Украины в Италию:
Киев:
- Киев – Рим (Фьюмичино) с 6 июля
- Киев – Милан (Бергамо) с 6 июля
- Киев – Болонья с 7 июля
- Киев – Катания с 7 июля
Львов:
- Львов – Болонья с 6 июля
- Львов – Рим (Фьюмичино) с 8 июля
- Львов – Милан (Бергамо) с 7 июля
Одесса:
- Одесса – Милан (Бергамо) с 6 июля
- Одесса – Болонья с 6 июля
- Одесса – Рим (Фьюмичино) с 8 июля
Харьков:
- Харьков – Милан (Бергамо) с 6 июля
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