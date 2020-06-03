В Україні послаблять карантин з 5 червня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Раду подання на призначення нових міністрів. Олександр Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку. У Криму арештували українського військового Євгена Добринського. Ryanair та МАУ відновлюють частину рейсів в Україні. Такими були головні новини середи, 3 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Послаблення карантину

Кабмін дозволив послабити карантин в Україні через коронавірус з 5 червня. Однак не всі області зможуть це зробити. Станом на 3 червня до другого етапу послаблення досі не готові 7 областей.

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Що дозволять з 5 червня:

перевезення в легкових авто до 5 осіб з водієм включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини;

проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах;

внутрішні перельоти;

відкрити ресторани та кафе, зберігаючи дистанцію не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами, та розміщення не більше 4 клієнтів за одним столом;

люди, яким більше 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

Зауважимо, що в Україні ввели адаптивний карантин, тобто ситуацію контролюють окремо в кожному регіоні. Станом на 3 червня в Україні виявили 24 823 хворих на COVID-19.

Цікаво! У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про стабілізацію ситуацією з епідемією коронавірусу в Україні, адже число нових випадків інфікування стабільне.



Що дозволять в Україні з 5 червня / Інфографіка 24 каналу

Нові міністри

Прем'єр Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення нових міністрів культури, екології та віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Парламент може розглянути пропозицію Шмигаля вже 4 червня.

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Кого і на яку посаду пропонує призначити Шмигаль

Олександра Ткаченка – призначити міністром культури та інформаційної політики;

Романа Абрамовського – міністром екології;

Ольгу Стефанішину – віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також уряд пропонує звільнити Вадима Пристайка з посади віцепрем'єра з питань ЄС. Найімовірніше, він стане новим послом України у Великій Британії.

Що відомо про потенційних міністрів – читайте тут.



Можливі зміни в уряді / Інфографіка 24 каналу

Зміни в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив уряд у відставку. Про такі наміри політик говорив вже давно, кандидатури шукали пів року.

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Імен нових міністрів поки не озвучили. Однак відомо, що Лукашенко виступає проти різкої зміни уряду та радикального зламу. Деяких міністрів доведеться замінити через хвороби чи призначення на легші посади.

Водночас у президента запевняють, що нова команда посилить економіку країни у непростий час.

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Арешт українського військового у Криму

В анексованому Росією Криму так званий Київський районний суд Сімферополя відправив під варту військового ЗСУ Євгена Добринського до 1 липня. Українця звинувачують у нібито незаконному перетині кордону.

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Проти військового також порушили кримінальну справу за статтею про незаконне перетинання державного кордону РФ. Тепер українцю загрожує штраф, примусові роботи, або позбавлення волі до 2 років.

Адвокат українця подаватиме апеляцію.

Що відомо про затримання Добринського у Криму: коротко

Український військовий Євген Добринський з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зник зі спостережного посту на Чонгарі в суботу, 30 травня.

На місці зникнення Добринського виявили сліди боротьби.

Росіяни одразу офіційно не повідомляли про його затримання.

Лише 2 червня ФСБ Росії офіційно підтвердило, що український військовий перебуває у них. Вони навіть опублікували відео з його зізнанням та нібито порушенням.

У ЗСУ вже встигли розвінчати цей пропагандистський російський фейк та вказали на помилки у постановчому відео.

Відновлення авіаперельотів

МАУ з 5 червня відновлює регулярні рейси між Києвом і Одесою, а Ryanair відкрив рейси з чотирьох українських міст до Італії в липні.

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Квитки від МАУ вже доступні для бронювання, однак на пасажирів чекає низка нововведень.

Тим часом Ryanair відкриває рейси з чотирьох українських міст – Києва, Львова, Харкова та Одеси – до Італії. Ціни стартують від 40 євро в одну сторону.

Важливо! Наразі міжнародне авіасполучення закрите. Ймовірно, що літати за кордон з України буде можливо з 15 червня. Саме ця дата часто звучить в уряді.

Напрямки Ryanair з України в Італію:

Київ:

Київ – Рим (Ф’юмічіно) з 6 липня

Київ – Мілан (Бергамо) з 6 липня

Київ – Болонья з 7 липня

Київ – Катанія з 7 липня

Львів:

Львів – Болонья з 6 липня

Львів – Рим (Ф’юмічіно) з 8 липня

Львів – Мілан (Бергамо) з 7 липня

Одеса:

Одеса – Мілан (Бергамо) з 6 липня

Одеса – Болонья з 6 липня

Одеса – Рим (Ф’юмічіно) з 8 липня

Харків:

Харків – Мілан (Бергамо) з 6 липня



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