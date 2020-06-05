Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил в Верховной Раде. В то же время под стенами парламента и по всей Украине прошли митинги против него. 5 июня в Украине снова ослабили карантин. Если бы выборы в парламент состоялись бы сейчас, то туда бы прошло 7 партий. Такими были главные новости 5 июня, в Украине и мире.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Выступление Авакова в Раде и протесты против него

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пришел в Верховную Раду. Туда его пригласили депутаты во время часа вопросов к правительству. А вопросов к самому министру накопилось немало.

О перестрелке в Броварах

Министр убежден, что правоохранители сработали профессионально. Ведь установлены 67 причастных к этому событию. Из них 44 объявлено о подозрении.

Изнасилование в Кагарлыке

Аваков похвастался тем, что оно отличается от событий во Врадиевке в 2003 году тем, что полиция решила не скрывать преступления правоохранителей.

Хотя перед Аваковым его советник Антон Геращенко переложил ответственность за изнасилование на Хатию Деканоидзе. Все потому, что один из полицейских прошел переаттестацию в 2016 году. В ответ Деканоидзе заявила о том, сколько полицейских востановились в должностях через суд.

Похвала за раскрытие преступлений

В своем выступлении министр привел статистику убийств и возразил, что сейчас ситуация в Украине хуже, чем была в девяностых. И привел в пример количество убийств. А также показал, какая у полиции в этом году статистика раскрытия преступлений – 92%. В частности, 91,7% раскрытий убийств и 91,1% раскрытий изнасилований.

В то же время! В Павлоградском отделе полиции, на Днепропетровщине, ГБР накрыло преступную банду полицейских. Семь правоохранителей в течение двух лет заставляли местных совершать преступления. Для этого они прибегали к насилию, а также использовали наркотики. Делалось это для того, чтобы у отделения был хороший показатель раскрытия преступлений. Среди задержанных – начальник отделения и его заместитель.

Отказался извиняться за убийство Кирилла Тлявова

Во время вопросов к Авакова, депутат Ирина Совсун попросила, чтобы он извинился перед родителями убитого Кирилла Тлявова. Его могли застрелить пьяные полицейские. А также за изнасилование в Кагарлыке. Аваков на такое предложение отреагировал довольно эмоционально, но извинений не принес.

Протесты против Авакова и самосожжение

Пока министр выступал в Раде, под стенами парламента собралось немало людей, которые требовали его отставки.

Больше об этом Пиротехника и попытка самосожжения: в Киеве и Львове прошли митинги за отставку Авакова – фото

Среди них был и человек, который пытался себя поджечь. Он облил себя бензином и поджег. Но люди вокруг быстро сняли с него рубашку и потушили огонь. Попытку самоподжога совершил Юрий Ляшенко из Новой Каховки. Он предприниматель и, как сам рассказал, его семью якобы несколько раз "грабили бандиты вместе с полицией".

Акции прошли в Киеве, Львове и других украинских городах. И в целом были довольно спокойными – обошлось без столкновений.

Хотя уже потом полиция заявила, что задержала 8 человек. Однако они были не протестующими, а пытались помешать проведению протеста. У них были газовые баллончики и складные ножи.

Постановление об отставке Авакова

Кроме протестов под стенами Рады, в самой ВРУ зарегистрировали постановление об отставке Арсена Авакова. Сделали это депутаты из "Голоса". Соавторами документа также стали депутаты от "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

В то же время Абсолютное большинство "слуг народа" против отставки Авакова, – нардеп

Ослабление и усиление карантина

5 июня наступил очередной этап ослабления карантина.

Что разрешили с 5 июня в Украине:

перевозку в легковых автомобилях до 5 человек включая водителя , без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;

, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи; проведение религиозных мероприятий при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра и пребывании не более чем одного человека на 5 квадратных метрах;

при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра и пребывании не более чем одного человека на 5 квадратных метрах; внутренние перелеты ;

; принимать посетителей внутри заведений питания;

люди, которым больше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.

Что ослабили в Украине с 5 июня / Инфографика 24 канала

Однако не везде в Украине ослабили карантин. Киев и семь областей (Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Луганская, Ровненская и Черновицкая) не соответствуют необходимым параметрам. Поэтому там карантин продлили. А на Житомирщине размышляют над тем, чтобы еще больше усилить карантин.

Об усилении карантина размышляют и на Закарпатье. Причина – резкое увеличение количества выявленных случаев заражения COVID-19.

Следующее ослабление карантина состоится 10 июня. Правительство планирует разрешить украинцам наведываться в санатории и отели. Также власти подумают о том, чтобы позволить туристические группы до 50 человек.

Смерть ребенка в Запорожье

4 июня стало известно о смерти годовалого ребенка в нелегальном детском саду в Запорожье.

Главной подозреваемой является воспитательница этого заведения Ирина Суханова. Вполне вероятно, что сделала она это подушкой. А потом пыталась удалить видео и уничтожить доказательства.

На данный момент ее отправили в СИЗО на два месяца.

Рейтинги партий и политиков: кто бы прошел в парламент, а кто бы стал президентом

Рейтинг партий

Свежие социологический опрос показывает падение поддержки "Слуги народа". Зато растут рейтинги оппозиционных парламентских сил. Исключением является лишь "Голос", рейтинг которого буквально рухнул.

К слову Интеграция Украины в НАТО и ЕС сколько украинцев поддерживают

Как и во время прошлых выборов почти год назад, лидирует пропрезидентская партия "Слуга народа". Среди всех избирателей ее поддерживают 19,6%, а среди тех, кто определился – 29,9%. Однако партия потеряла бы монобольшинство.

Вместе с падением поддержки "Слуги народа" наблюдается рост рейтингов оппозиционных партий. Впрочем лишь среди тех избирателей, которые уже определились. Их поддержка среди всех избирателей осталась примерно на том же уровне что и была на прошлых выборах:

Оппозиционная платформа – 10,4% среди всех и 15,5% среди тех, кто определился;

Европейская солидарность – 8,9% и 13,5%;

Батькивщина – 7,6% и 11,6%.

Исключением здесь является лишь партия "Голос", рейтинги которой рухнули. Сейчас партию поддержали бы 1,9% всех избирателей и 2,8% среди тех, кто определился. Поэтому партия, скорее всего, в парламент бы не прошла.

Вместо "Голоса" пройти в Верховную Раду имеют шансы еще 3 партии. Их поддержка или выше отметки в 5% или находится в пределах погрешности

Сила и честь – 4,5% всех избирателей и 6,9% среди тех, кто определился;

Радикальная партия – 3,2% и 4,9%;

Свобода – 3,1% и 4,7%.



Рейтинг партий в мае 2020 года / Инфографика 24 канала

Поддержка Зеленского

Если бы выборы состоялись сейчас, среди всех избирателей действующего президента готовы поддержать 28,9%. Среди определившихся со своим выбором, поддержка Владимира Зеленского еще выше – 40,9%.

В то же время на втором месте, а скорее всего и во втором туре, как и год назад, оказался бы пятый президент Петр Порошенко. Среди всех избирателей его поддерживают 11,1%, а среди тех, кто определился – 15,7%.

На третьем месте оказался довольно неожиданный кандидат – экс-глава СБУ Игорь Смешко. Среди всех избирателей его бы поддержали 6,5%, а среди тех, кто определился – 9,2%.

Президентский рейтинг / Инфографика 24 канала