Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков виступив у Верховній Раді. В той час під стінами парламенту та по всій Україні пройшли мітинги проти нього. 5 червня в Україні знову послабили карантин. А якби вибори до парламенту відбулися б зараз, то туди б пройшло 7 партій. Такими були головні новини 5 червня, в Україні та світі.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 5 червня:

Виступ Авакова в Раді та протести проти нього

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прийшов до Верховної Ради. Туди його запросили депутати під час години питань до уряду. А питань до самого міністра назбиралося чимало.

Про стрілянину в Броварах

Міністр переконаний, що правоохоронці спрацювали професійно. Адже встановлені 67 причетних до цієї події. З них 44 оголошено про підозру.

Зґвалтування в Кагарлику

Аваков похвалився тим, що воно відрізняється від подій у Врадіївці в 2003 році тим, що поліція вирішила не приховувати злочини правоохоронців.

Хоча перед Аваковим його радник Антон Геращенко переклав відповідальність за зґвалтування на Хатію Деканоїдзе. Все через те, що один з поліцейських пройшов переатестацію в 2016 році. У відповідь Деканоїдзе заявила про те, скільки поліцейських поновилося на посадах через суд.

Похвала за розкриття злочинів

У своєму виступі міністр навів статистику вбивств і заперечив, що нині ситуація в Україні гірша, ніж була у дев'яностих. І навів приклад щодо кількості вбивств. А також показав, яка у поліції цьогоріч статистика розкриття злочинів – 92%. Зокрема, 91,7% розкриття вбивств і 91,1% розкриття зґвалтувань.

Водночас! У Павлоградському відділі поліції, що на Дніпропетровщині, ДБР накрило злочинну банду поліцейських. Семеро правоохоронців протягом двох років змушували місцевих вчиняти злочини. Для цього вони вдавалися до насилля, а також використовували наркотики. Робилося це для того, щоб у відділку був хороший показник розкриття злочинів. Серед затриманих – начальник відділку та його заступник.

Відмовився вибачатися за вбивство Кирила Тлявова

Під час питань до Авакова, депутатка Ірина Совсун попросила, щоб він вибачився перед батьками вбитого Кирила Тлявова. Його могли застрелити п'яні поліцейські. А також за зґвалтування у Кагарлику. Аваков на таку пропозицію відреагував доволі емоційно, але вибачення не попросив.

Протести проти Авакова та самоспалення

Поки міністр виступав у Раді, під стінами парламенту зібралося чимало людей, які вимагали його відставки.

Більше про це Піротехніка і спроба самоспалення: у Києві та Львові пройшли мітинги за відставку Авакова – фото

Серед них був і чоловік, який намагався себе підпалити. Він облив себе бензином та підпалив. Але люди навколо швидко зняли з нього сорочку та загасили вогонь. Спробу самопідпалу здійснив Юрій Ляшенко з Нової Каховки. Він підприємець і, як сам розповів, його родину нібито кілька разів "грабували бандити разом з поліцією".

Акції відбулися у Києві, Львові та інших українських містах. І загалом були доволі спокійні – обійшлося без сутичок.

Хоча вже згодом поліція заявила, що затримала 8 осіб. Однак вони були не учасниками протесту, а намагалися завадити його проведенню. В них були газові балончики та складанні ножі.

Постанова про відставку Авакова

Окрім протестів під стінами Ради, в самій ВРУ зареєстрували постанову про відставку Арсена Авакова. Зробили це депутати з "Голосу". Співавторами документу також стали депутати від "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

Водночас Абсолютна більшість "Слуг народу" проти відставки Авакова, – нардеп

Послаблення та посилення карантину

5 червня настав черговий етап послаблення карантину.

Що дозволили з 5 червня в Україні:

перевезення в легкових авто до 5 осіб з водієм включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини;

включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини; проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах;

за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах; внутрішні перельоти ;

; приймати відвідувачів всередині закладів харчування ;

; люди, яким більше 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.



Що послабили в Україні з 5 червня / Інфографіка 24 каналу

Однак не всюди в Україні послабили карантин. Київ та сім областей (Волинська, Донецька, Житомирська, Львівська, Луганська, Рівненська та Чернівецька) не відповідають необхідним параметрам. Тому там карантин продовжили. А на Житомирщині роздумують над тим, щоб ще більше посилити карантин.

Про посилення карантину роздумують і на Закарпатті. Причина – різке збільшення кількості виявлених випадків зараження COVID-19.

Натомість наступне послаблення карантину відбудеться 10 червня. Уряд планує дозволити українцям навідуватися до санаторіїв та готелів. Також влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб.

Смерть дитини в Запоріжжі

4 червня стало відомо про смерть однорічної дитини в нелегальному дитячому садку в Запоріжжі.

Головною підозрюваною є вихователька цього закладу Ірина Суханова. Цілком ймовірно, що зробила вона це подушкою. А потім намагалася видалити відео та знищити докази.

Поки ж її відправили в СІЗО на два місяці.

Рейтинги партій та політиків: хто б пройшов до парламенту, а хто б став президентом

Рейтинг партій

Свіжі соціологічне опитування показує падіння підтримки "Слуги народу". Натомість зростають рейтинги опозиційних парламентських сил. Винятком є лише "Голос", рейтинг якого буквально обвалився.

До слова Інтеграція України в НАТО та ЄС: скільки українців підтримують

Як і під час минулих виборів майже рік тому, лідирує пропрезидентська партія "Слуга народу". Серед усіх виборців її підтримують 19,6%, а серед тих, хто визначився – 29,9%. Однак партія втратила б монобільшість.

Разом з падінням підтримки "Слуги народу" простежується зростання рейтингів опозиційних партій. Втім лише серед тих виборців, що вже визначилися. Їхня підтримка серед усіх виборців залишилася приблизно на тому ж рівні що й була під час виборів:

Опозиційна платформа – 10,4% серед усіх і 15,5% серед тих, хто визначився;

Європейська солідарність – 8,9% і 13,5%;

Батьківщина – 7,6% і 11,6%.

Винятком тут є лише партія "Голос", рейтинги якої обвалилися. Нині партію підтримали б 1,9% серед усіх виборців і 2,8% серед тих, хто визначився. Тож партія, найімовірніше, до парламенту б не пройшла.

Замість "Голосу" пройти до Верховної Ради мають шанси ще 3 партії. Їхня підтримка або вища за позначку в 5% або ж перебуває у межах похибки:

Сила і честь – 4,5% серед усіх виборців і 6,9% серед тих, хто визначився;

Радикальна партія – 3,2% і 4,9%;

Свобода – 3,1% і 4,7%.



Рейтинг партій у травні 2020 року / Інфографіка 24 каналу

Підтримка Зеленського

Якби вибори відбулися зараз, серед усіх виборців чинного президента готові підтримати 28,9%. Серед тих, хто визначився зі своїм вибором, підтримка Володимира Зеленського ще вища – 40,9%.

Водночас на другому місці, а найімовірніше і в другому турі, як і рік тому, опинився би п'ятий президент Петро Порошенко. Серед усіх виборців його підтримують 11,1%, а серед тих, хто визначився – 15,7%.

На третьому місці опинився доволі несподіваний кандидат ексголова СБУ Ігор Смешко. Серед усіх виборців його б підтримали 6,5%, а серед тих, хто визначився – 9,2%.



Президентський рейтинг / Інфографіка 24 каналу