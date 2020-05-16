Главные новости 16 мая: открытие границ в Италии, когда будет спад COVID-19 в Украине

Италия открывает свои границы с 3 июня. В то же время будут ограничения. Офис Президента покажет, кто будет представлять ОРДЛО в Минске. Ученые прогнозируют спад эпидемии COVID-19 в Украине уже в конце мая. После двухмесячного перерыва в Германии возобновились матчи Бундеслиги. Такими были главные новости 16 мая в Украине и мире.

Главные новости в Украине и мире за субботу, 16 мая:

Италия оживает

Интересно Италия открывает свои границы с 3 июня: подробности

Италия, которая первой в Европе пострадала от массовой вспышки COVID-19 открывает свои границы уже с 3 июня. Правда, только для граждан Европейского Союза.

Какие решения приняло итальянское правительство

С 18 мая ограничения на передвижение снимут внутри регионов, а уже с 3 июня будут сняты ограничения на передвижение по всей стране. Въезд в Италию будет разрешен из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

Для тех, кто пересекает границу, больше не предусмотрен обязательный карантин на 14 дней.

Премьер Италии Джузеппе Конте настаивает на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну распространения COVID-19.

В случае новой вспышки коронавирусной инфекции власть на региональном или национальном уровне может снова ограничить передвижения в конкретных районах.

Внешние европейские границы остаются закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине июня Европейская комиссия решит, отменять или продолжать блокирование.

Обратите внимание! По состоянию на 16 мая Италия в антирейтинге стран с наибольшим количеством инфицированных COVID-19 занимает 5-ю позицию. Ее опередили США, Россия, Великобритания и Испания. За время пандемии в Италии подтвердили 223 885 случаев COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией 31 610 человек, а еще более 120 тысяч выздоровели.

Кто будет представлять ОРДЛО в Минске

К теме В России истерика: Украина категорически отказалась вести переговоры с боевиками

Председатель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на следующем заседании ТКГ в Минске Украина представит лиц, которые будут представлять оккупированные регионы Донетчины и Луганщины. Это будут граждане Украины, которые вынужденно покинули родные города из-за войны там.

По его мнению, именно эти люди могут представлять Донбасс в минских переговорах. Это должно положить конец монополии боевиков на это.

О таких намерениях украинской власти Андрей Ермак рассказал на встрече с послами "Большой семерки" и Европейского Союза.

Андрей Ермак также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в минском процессе.



Андрей Ермак в режиме видеоконференции пообщался с послами "Большой семерки" и ЕС / Фото Офиса Президента

Что известно о срыве переговоров в ТКГ в Минске

Представитель России Борис Грызлов обвинил власти Украины в "обмане надежд" украинцев, ибо новая власть якобы встает на "опасный путь своих предшественников". Грызлов считает, что "партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны".

Грызлов заявил, что представители России попросили внести в протокол ТКГ обязательства Украины в течение недели подать проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Однако украинская делегация отказалась это делать.

Во время заседания министр Алексей Резников сообщил, что так называемые представители оккупированных территорий Донбасса, которых Россия пригласила на заседание ТКГ имеют российское гражданство. Речь идет о Владиславе Дейнего и Натальи Никоноровой.



Копия загранпаспорта РФ Владислава Дейнего / Фото "РБК-Украина"

О чем говорили на встрече Трехсторонней контактной группы

Украина не собирается закреплять особый статус временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в Конституции.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут произойти только в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ.

Выборы могут состояться только после получения Украиной контроля над границей.

Украина отметила, что настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года.

Представители Украины в экономической подгруппе ТКГ продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в ОРДЛО налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Чем занимается ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе состоит из представителей Украины, ОБСЕ и РФ. Группу сформировали для дипломатического решения войны на востоке Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил перезагрузить работу ТКГ, привлекая представителей ОРДЛО и переселенцев. Он утверждает, что речь идет не о боевиках, а о лицах, которые переехали из Донбасса из-за войны, но имеют там прописку.

Когда ждать на спад эпидемии коронавируса в Украине

Актуально COVID-19 в Укрпочте: вирус обнаружили у работниц на Житомирщине

Ученые предполагают возможное начало спада пандемии коронавируса COVID-19 в конце мая. Исследование провела команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие".

Ученые обнаружили, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени, с 6 мая по 20 мая, характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато". Речь идет о 400-550 новых подтвержденных случаев коронавируса в сутки.

После пика, который, вероятно, наступит в конце мая, количество больных пойдет на спад – количество ежедневно выздоровевших людей будет больше количества ежедневно зараженных.

Какова ситуация с распространением коронавируса в Украине

По состоянию на 16 мая в Украине подтвердили 17 858 случаев COVID-19, из них 528 – за последние сутки. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине умерло 497 человек, 21 пациент умер за последние сутки. 4 906 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество больных выявлено ​​в Черновицкой области (2 647) и в городе Киев (2 221).

В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 92 медиков. Всего в Украине уже 3 512 работников медицинской сферы заболели COVID-19. В то же время с начала эпидемии коронавируса смогли побороть болезнь 1 262 медработников.

Уже на следующей неделе в Украине начнут использовать ИФА-тестирование для выявления больных коронавирусом. В Минздраве объяснили, что планируют использовать тесты украинского производства. По словам главы Минздрава Максима Степанова, ИФА-тесты покажут уровень антител в крови человека. То есть тестирование покажет, болеет человек коронавирусом, или уже переболел.

Что такое ИФА-тестирование?Это тест-системы, которые дают результат в течение двух часов. Они быстрее и дешевле способны обеспечить массовый скрининг. Тестирование сможет выявлять не только факт заражения коронавирусом, а тех, кто уже на него переболел.

Большой футбол возвращается

Смотрите также Дортмундская "Боруссия" в первом матче после паузы разгромила "Шальке" в дерби: видео

После двухмесячного перерыва в Германии возобновились матчи Бундеслиги. В субботу, 16 мая, происходит сразу шесть матчей 26-го тура. Все эти встречи футбольных команд происходят при пустых трибунах и с соблюдением строгих санитарно-противоэпидемических норм.

Чемпионат Германии стал первым из ведущих национальных первенств Европы, что завершил паузу в сезоне.

Чтобы получить разрешение на участие в матчах, футболистам пришлось пройти тщательное обследование по поводу возможного инфицирования коронавирусом. Фанов футбольных клубов просили не приходить на стадионы, а оставаться дома.

Кроме того, команды должны прибывать на стадион несколькими автобусами, чтобы обеспечить соблюдение минимальной социальной дистанции. Игроки, которые находятся на скамейке запасных, а также персонал команд обязаны носить защитные маски. Без масок на стадионе разрешено находиться только тренерам. Также игрокам запрещается обниматься или пожимать друг другу руки во время реакций на забитый гол.

All match-balls will be disinfected at half-time in the Bundesliga and 2. Bundesliga. pic.twitter.com/xpBg7qDJGV — Squawka News (@SquawkaNews) May 16, 2020

Всего в субботу происходит шесть встреч 26-го тура: "Аугсбург" – "Вольфсбург", "Боруссия" Дортмунд – "Шальке", "РБ Лейпциг" – "Фрайбург", "Фортуна" – "Падерборн", "Хоффенхайм" – "Герта" и "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенґладбах. Пять из этих матчей начались в 16:30 по киевскому времени.

В частности, "Боруссия" Дортунд принимала на своем поле "Шальке". Дортмундцы победили с разгромным счетом 4:0.

Обратите внимание! Во время матчей, согласно временным поправкам ФИФА в регламент, можно делать по пять (вместо трех) замен, из них две – в перерыве.

Смотрите видео первого гола в большом футболе после коронавирусной паузы: