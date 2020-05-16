Головні новини 16 травня: відкриття кордонів в Італії, коли буде спад COVID-19 в Україні

Італія відкриває свої кордони з 3 червня, але не для всіх. Офіс Президента покаже, хто представлятиме ОРДЛО в Мінську. Науковці прогнозують спад епідемії COVID-19 в Україні вже наприкінці травня. Після двомісячної перерви в Німеччині відновилися матчі Бундесліги. Такими були головні новини 16 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за суботу, 16 травня:

Італія оживає

Цікаво Італія виходить з карантину: мафіозі на волі та криза

Італія, яка першою в Європі постраждала від масового спалаху COVID-19, відкриває свої кордони вже з 3 червня. Щоправда, лише для громадян Європейського Союзу.

Які рішення ухвалив італійський уряд

З 18 травня обмеження на пересування знімуть всередині регіонів, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування по всій країні. В'їзд до Італії буде дозволений з країн Європейського Союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію та Монако.

Для тих, хто перетинає кордон, більше не передбачений обов’язковий карантин на 14 днів.

Прем’єр Італії Джузеппе Конте наполягає на поступовому поверненні до нормального життя, щоб запобігти другій хвилі поширення COVID-19.

У випадку нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному чи національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.

Зовнішні європейські кордони залишаються закритими принаймні до 15 червня. В середині червня Європейська комісія вирішить, скасовувати чи продовжувати блокування.

Зверніть увагу! Станом на 16 травня Італія в антирейтингу країн з найбільшою кількістю інфікованих COVID-19 займає 5-ту позицію. Її випередили США, Росія, Великобританія та Іспанія. За час пандемії в Італії підтвердили 223 885 випадків COVID-19. Померли від ускладнень, спричинених інфекцією 31 610 осіб, а ще понад 120 тисяч одужали.

Хто представлятиме ОРДЛО в Мінську

До теми В Росії істерика: Україна категорично відмовилася вести переговори з бойовиками

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на наступному засіданні ТКГ у Мінську Україна представить осіб, які представлятимуть окуповані регіони Донеччини і Луганщини. Це будуть громадяни України, які вимушено покинули рідні міста через війну там.

На його думку, саме ці люди можуть представляти Донбас у мінських переговорах. Це має покласти край монополії бойовиків на це.

Про такі наміри української влади Андрій Єрмак розповів на зустрічі з послами "Великої сімки" та Європейського Союзу.

Андрій Єрмак також зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування у мінському процесі.



Андрій Єрмак в режимі відеоконференції поспілкувався з послами "Великої сімки" та ЄС / Фото Офісу Президента

Що відомо про зрив переговорів в ТКГ у Мінську

Представник Росії Борис Гризлов звинуватив владу України в "обмані надій" українців, бо нова влада нібито постає на "небезпечний шлях своїх попередників". Гризлов вважає, що "партія, яка називає себе "слугою народу", ризикує перетворитися в партію "слуг війни".

Гризлов заявив, що представники Росії попросили внести в протокол ТКГ зобов’язання України впродовж тижня подати проєкт про інтеграцію "формули Штайнмаєра" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. Однак українська делегація відмовилася це робити.

Під час засідання міністр Олексій Резніков повідомив, що так звані представники окупованих територій Донбасу, яких Росія запросила на засідання ТКГ мають російське громадянство. Мовиться про Владислава Дейнего та Наталію Ніконорову.



Копія закордонного паспорта РФ Владислава Дейнего / Фото "РБК-Україна"

Про що говорили на зустрічі Тристоронньої контактної групи

Україна не збирається закріплювати особливий статус тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей в Конституції.

Українська сторона наголосила, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише відповідно до Конституції та законодавства України і на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ.

Вибори можуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Україна зазначила, що наполягає на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", визначеному в Парижі в грудні 2019 року.

Представники України в економічній підгрупі ТКГ продовжили обговорення питання про відновлення в ОРДЛО оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.

Чим займається ТКГ? Тристороння контактна група з врегулювання конфлікту на Донбасі складається з представників України, ОБСЄ та РФ. Групу сформували для дипломатичного вирішення війни на сході України. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував перезавантажити роботу ТКГ, залучивши представників ОРДЛО і переселенців. Він стверджує, що мовиться не про бойовиків, а про осіб, які переїхали з Донбасу через війну, але мають там прописку.

Коли чекати на спад епідемії коронавірусу в Україні

Актуально COVID-19 в Укрпошті: вірус виявили у працівниць на Житомирщині

Науковці передбачають можливий початок спаду пандемії коронавірусу COVID-19 наприкінці травня. Дослідження провела команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток".

Вчені виявили, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу, з 6 травня по 20 травня, характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато". Мовиться про 400 – 550 нових підтверджених випадків коронавірусу за добу.

Після піку, який, ймовірно, настане в кінці травня, кількість хворих піде на спад – кількість щоденно видужалих людей буде більшою кількості щоденно заражених.

Яка ситуація з поширенням коронвірусу в Україні

Станом на 16 травня в Україні підтвердили 17 858 випадків COVID-19, з них 528 – за останню добу. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в Україні померло 497 людей, 21 пацієнт помер за останню добу. 4 906 пацієнтів одужали.

Найбільша кількість хворих виявлена у Чернівецькій області (2647) і у місті Київ (2221).

В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 92 медиків. Загалом в Україні вже 3 512 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Водночас з початку епідемії коронавірусу змогли побороти хворобу 1262 медпрацівників.

Вже наступного тижня в Україні почнуть використовувати ІФА-тестування для виявлення хворих на коронавірус. У МОЗ пояснили, що планують використовувати тести українського виробництва. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, ІФА-тести покажуть рівень антитіл у крові людини. Тобто тестування покаже, чи хворіє людина коронавірусом, чи вже перехворіла.

Що таке ІФА-тестування? Це тест-системи, що дають результат протягом двох годин. Вони швидше та дешевше здатні забезпечити масовий скринінг. Тестування зможе виявляти не лише факт зараження коронавірусом, а тих, хто вже на нього перехворів.

Великий футбол повертається

Дивіться також Дортмундська "Боруссія" у першому матчі після паузи розтрощила "Шальке" у дербі: відео

Після двомісячної перерви в Німеччині відновилися матчі Бундесліги. У суботу, 16 травня, відбувається одразу шість матчів 26-го туру. Всі ці зустрічі футбольних команд відбувають за порожніх трибун та з дотриманням суворих санітарно-протиепідемічних норм.

Чемпіонат Німеччини став першим з провідних національних першостей Європи, що завершив паузу в сезоні.

Щоб отримати дозвіл на участь у матчах, футболістам довелося пройти ретельне обстеження щодо можливого інфікування коронавірусом. Фанів футбольних клубів просили не приходити на стадіони, а залишатися вдома.

Крім того, команди мають прибувати на стадіон кількома автобусами, щоб забезпечити дотримання мінімальної соціальної дистанції. Гравці, котрі перебувають на лаві запасних, а також персонал команд зобов'язані носити захисні маски. Без масок на стадіоні дозволено перебувати лише тренерам. Також гравцям забороняється обійматися чи потискати руки один одному під час реакцій на забитий гол.

All match-balls will be disinfected at half-time in the Bundesliga and 2. Bundesliga. pic.twitter.com/xpBg7qDJGV — Squawka News (@SquawkaNews) May 16, 2020

Загалом у суботу відбувається шість зустрічей 26-го туру: "Аугсбург" – "Вольфсбург", "Боруссія" Дортмунд – "Шальке", "РБ Лейпциг" – "Фрайбург", "Фортуна" – "Падерборн", "Гоффенгайм" – "Герта" і "Айнтрахт" – "Боруссія" Менхенґладбах. П'ять з цих матчів розпочалися о 16:30 за київським часом.

Зокрема, "Боруссія" Дортунд приймала на власному полі "Шальке". Дортмундці перемогли з розгромним рахунком 4:0.

Зверніть увагу! Під час матчів, згідно тимчасовим поправкам ФІФА в регламент, можна робити по п'ять (замість трьох) замін, з них дві – в перерві.

Дивіться відео першого голу у великому футболі після коронавірусної паузи: