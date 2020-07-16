Рада назначила нового главу Нацбанка, вицепремьера в правительство и руководительницу Антимонопольного комитета. Зеленский в Раде выступил с речью по случаю 30-летия принятия Декларации о госсуверенитете Украины. Ирина Верещук пойдет на выборы мэра Киева от "Слуги народа". Хакеры совершили масштабную атаку на Twitter и взломали аккаунты знаменитостей. Такими были главные новости четверга, 16 июля

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 16 июля:

Важные назначения в Раде

Интересно Не допустит неконтролируемой инфляции и печатания денег: Шевченко описал свои планы в НБУ

В Верховной Раде сегодня было горячо. На утренней сессии депутаты проголосовали за нового главу НБУ Кирилла Шевченко.

Также Рада назначила вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности. Им стал Олег Уруский. Кроме этого, Антимонопольный комитет возглавила Ольга Пищанская.

Что обещает новый глава Нацбанка

Новоназначенный глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко пообещал не допустить неконтролируемой инфляции и эмиссии гривны. Шевченко также отметил, что сотрудничество с МВФ является необходимым для дальнейшей работы финансовой системы.

Во время выступления в парламенте Шевченко заявил, что украинская экономика начинает выходить из карантинных ограничений, однако продолжает стагнацию.

Что такое эмиссия? Выпуск денег, приводящих к общему увеличению денежной массы, находящейся в обороте.

Шевченко также заявил, что главная задача, которую ему поставил президент, – сохранение институциональной независимости НБУ.

Он также отметил, что будет пытаться формировать команду, с которой ему будет комфортно работать. Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский несколько раз спрашивал у Шевченко, собирается ли он увольнять и.о. главы НБУ Екатерину Рожкову, заместителя председателя НБУ Олега Чурия и других членов правления. Шевченко отказался ответить на этот вопрос.

По его словам, НБУ также в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В частности, в планах – усиление работы с долей проблемных кредитов в банковской системе. Которая на сегодня составляет 48%.

Новая руководительница Антимонопольного комитета

Верховная Рада 16 июля поддержала кандидатуру Ольги Пищанской и избрала ее председателем Антимонопольного комитета. Именно Пищанская была первым заместителем главы АМКУ и до недавнего времени исполняла обязанности руководителя ведомства после увольнения предыдущего руководителя Юрия Терентьева.

Основными приоритетами на посту Пищанская считает:

Борьба со злоупотреблением действующих монополий;

Использование инструментов понижения барьеров входа на рынки;

Прекращение антиконкурентных действий власти.

Что известно об Ольге Пищанской? С 2004 по 2015 годы она работала на "Арселормиттал Кривой Рог". В декларации Пищанской указано, что она владеет ценными бумагами этой компании. С января по апрель 2016 года новая глава АМКУ работала начальником отдела в "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Зеленский назначил Пищанскую заместителем главы АМКУ в сентябре 2019 года. В СМИ неоднократно писали, что сестра Ольги Пищанской Светлана является спонсором партии "Слуга народа" и товарищем детства главы государства.

Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Уруский – бывший председатель Государственного космического агентства. Во время своего выступления в Раде он назвал рассмотрение своего назначения на должность возвращением тех долгов, которые промышленность Украины получила в результате принятия определенных управленческих решений, сделанных много лет назад.

Первейшей своей задачей Уруский назвал налаживание системы, "чтобы мы избавились от того хаоса, в котором находится наша промышленность".

Что известно о карьере Уруского

Был председателем правления Национального космического агентства Украины.

Председателем правления аппарата СНБО.

В 2000 году – первый заместитель председателя Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса Украины.

С 2003 по 2005 годы – начальник отдела в Секретариате Кабмина.

Первый заместитель главы Министерства промышленной политики.

В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года – глава инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина". Компания предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Зеленский в Раде

К теме Декларацию о суверенитете никто не валил правками, – Зеленский на торжественном заседании Рады

16 июля по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в Верховной Раде проходит торжественное заседание. Первым с приветственной речью на нем выступил Владимир Зеленский.

Что сказал президент

Президент отметил, что Декларация о суверенитете – чрезвычайно важный документ в истории Украины. Люди, которые ее приняли, были из разных уголков Украины, с разными взглядами. Однако они объединились ради общей цели. Он пошутил, что никто тогда не заваливал Декларацию тысячами поправок.

Интересно! Верховная Рада тогдашней Украинской ССР почти единогласно приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. 355 депутатов проголосовали "за", только 4 – "против".

Зеленский наконец назвал Россию агрессором. Он отметил: весь мир признает, что Украина борется за мир и справедливость и стремится вернуть территории, которые ей принадлежат.

Напоследок президент призвал остановить распри и политические игрища, которые разделяют единство.

Процитировал Зеленский и Героя Украины Вячеслава Чорновола: "Дай бог нам любить Украину, больше всего сегодня имея, чтобы не пришлось потом горько любить, ее потеряв".

Верещук поборется с Кличко за кресло мэра Киева

Интересно Кто составит конкуренцию Кличко?

После торжественного заседания Зеленский ушел на собрание "слуг народа", которые определились с единым кандидатом от партии на выборы мэра Киева. Победу, как и ожидалось, получила Ирина Верещук. Ее уже успел поздравить президент.

По данным СМИ, последнее слово было за главой государства. Он опирался на показатели социологических исследований. Во внутрипартийным выборам, кроме Верещук, приняли участие Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качур и Дмитрий Гурин.

Как проголосовали "слуги народа":

Ирина Верещук – 87 голосов;

Александр Дубинский – 41 голос;

Николай Тищенко – 30 голосов;

Дмитрий Гурин – 15 голосов;

Александр Качура – 3 голоса.

Глава государства отметил, что голосование партийцев и социология указывали на правильность выбора в пользу Ирины Верещук. Поэтому Зеленский уже ничего не решал, а просто поддержал решение партии.

Ирина Верещук ранее уже была городским головой города Рава-Русская, что во Львовской области. Президент отметил, что этот опыт будет ей очень полезен.

Сама кандидат в мэры Киева пригласила на дебаты будущих кандидатов действующего мэра Киева Виталия Кличко и согласилась с шуткой на Давида Арахамию по поводу "стадионе-так стадион".

Что такое праймериз?

Тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут избирать городских глав и депутатов поселковых, городских и областных советов.

Масштабная атака на Twitter

Знайте больше Twitter Маска, Уэста и еще полсотни знаменитостей взломали хакеры

В ночь с 15 на 16 июля в Twitter-аккаунтах многих знаменитостей начали появляться сообщения о том, что они готовы вернуть пользователям вдвое больше денег, если в этот момент они пришлют им деньги.

"Я с радостью удваиваю все платежи, отправленные на мой адрес BTC! Вы отправляете 1000 долларов, я возвращаю 2000 долларов!" – вроде писали знаменитости.

Таким образом мошенники получили более 100 тысяч долларов. Исполнительный директор Twitter Джек Дорси назвал эту ситуацию "тяжелым днем для Twitter".

Сломанными были аккаунты в Twitter:

Основателя компании Microsoft Билла Гейтса,

Основателя Tesla Илона Маска,

Кандидата в президенты США Джо Байдена,

Рэпера-богача Канье Уэста,

Бывшего президента США Барака Обамы,

Гендиректора Amazon Джеффа Безоса,

Бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга,

Официальный твиттер Apple,

Официальный твиттер Uber и другие.

Как это могло случиться

Интересно Тяжелый день для Twitter: как хакерам удалось взломать аккаунты знаменитостей

В компании подозревают, что часть сотрудников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам, группа хакеров могла подкупить.

В частности, есть информация. что по меньшей мере один работник за вознаграждение участвовал в атаке. Хотя эти данные пока официально не подтверждены.