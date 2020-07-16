Рада призначила нового главу Нацбанку, віцепрем'єра в уряд та керівницю Антимонопольного комітету. Зеленський в Раді виступив з промовою з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про держсуверенітет України. Ірина Верещук піде на вибори мера Києва від "Слуги народу". Хакери здійснили масштабну атаку на Twitter і зламали акаунти знаменитостей. Такими були головні новини четверга, 16 липня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 16 липня:

Важливі призначення в Раді

Цікаво Не допустить неконтрольованої інфляції та друку грошей: Шевченко описав свої плани в НБУ

У Верховній Раді сьогодні було гаряче. На ранковій сесії депутати проголосували за нового главу НБУ Кирила Шевченка.

Також Рада призначила віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості. Ним став Олег Уруський. Окрім цього, Антимонопольний комітет очолила Ольга Піщанська.

Що обіцяє новий глава Нацбанку

Новопризначений голова Нацбанку України Кирило Шевченко пообіцяв не допустити неконтрольованої інфляції та емісії гривні. Шевченко також зазначив, що співпраця з МВФ є необхідною для подальшої роботи фінансової системи.

Під час виступу в парламенті Шевченко заявив, що українська економіка починає виходити з карантинних обмежень, проте продовжує стагнацію.

Що таке емісія? Випуск грошей, що призводять до загального збільшення грошової маси, що перебуває в обороті.

Шевченко також заявив, що головне завдання, яке йому поставив президент, – збереження інституційної незалежності НБУ.

Він також зазначив, що намагатиметься формувати команду, з якою йому буде комфортно працювати. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський кілька разів питав у Шевченка, чи збирається він звільняти в.о. голови НБУ Катерину Рожкову, заступника голови НБУ Олега Чурія та інших членів правління. Шевченко відмовився відповісти на це питання.

За його словами, НБУ також надалі продовжуватиме заходи щодо посилення фінансової стійкості банків. Зокрема, у планах – посилення роботи з часткою проблемних кредитів у банківській системі. Яка на сьогодні становить 48%.

Нова керівниця Антимонопольного комітету

Верховна Рада 16 липня підтримала кандидатуру Ольги Піщанської та обрала її очільницею Антимонопольного комітету. Саме Піщанська була першою заступницею голови АМКУ та донедавна виконувала обов'язки керівника відомства після звільнення попереднього очільника Юрія Терентьєва.

Основними пріоритетами на посаді Піщанська вважає:

Боротьба зі зловживанням чинних монополій;

Використання інструментів пониження бар'єрів входу на ринку;

Припинення антиконкурентних дій влади.

Що відомо про Ольгу Піщанську? З 2004 по 2015 роки вона працювала на "АрселорМіттал Кривий Ріг". У декларації Піщанської вказано, що вона володіє цінними паперами цієї компанії. З січня по квітень 2016 року нова очільниця АМКУ працювала начальником відділу в "Метінвест Холдинг", яким володіють Рінат Ахметов і Вадим Новинський.



Зеленський призначив Піщанську заступницею голови АМКУ у вересні 2019 року. У ЗМІ неодноразово писали, що сестра Ольги Піщанської Світлана начебто є спонсором партії "Слуга народу" і товаришкою дитинства глави держави.

Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Уруський – колишній голова Державного космічного агентства. Під час свого виступу в Раді він назвав розгляд свого призначення на посаду поверненням тих боргів, які промисловість України отримала в результаті прийняття певних управлінських рішень, зроблених багато років тому.

Найпершим своїм завданням Уруський назвав налагодження системи, "щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість".

Що відомо про кар’єру Уруського

Був головою правління Національного космічного агентства України.

Головою правління апарату РНБО.

У 2000 році – перший заступник голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу України.

З 2003 по 2005 роки – начальник відділу в Секретаріаті Кабміну.

Перший заступник глави Міністерства промислової політики.

У 2015 році очолював Державне космічне агентство України.

З квітня 2020 року – голова інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна". Надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Зеленський в Раді

До теми Декларацію про суверенітет ніхто не валив правками, – Зеленський на урочистому засіданні Ради

16 липня з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України у Верховній Раді проходить урочисте засідання. Першим з вітальною промовою на ньому виступив Володимир Зеленський.

Що сказав президент

Президент відзначив, що Декларація про суверенітет – надзвичайно важливий документ в історії України. Люди, які її ухвалили, були з різних куточків України, з різними поглядами. Однак вони об'єдналися задля спільної мети. Він зіронізував, що ніхто тоді не завалював Декларацію тисячами правок.

Цікаво! Верховна Рада тодішньої Української РСР майже одностайно ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. 355 депутатів проголосували "за", тільки 4 – "проти".

Зеленський нарешті назвав Росію агресором. Він зазначив: весь світ визнає, що Україна бореться за мир і справедливість і прагне повернути території, які їй належать.

Наостанок президент закликав спинити чвари і політичні ігрища, які розділяють єдність.

Зацитував Зеленський і Героя України В'ячеслава Чорновола: "Дай боже, нам любити Україну, понад усе сьогодні маючи, щоб не довелося потім гірко любити її втративши".

Верещук позмагається з Кличком за крісло мера Києва

Цікаво Хто складе конкуренцію Кличку?

Після урочистого засідання Зеленський пішов на збори "слуг народу", які визначилися із єдиним кандидатом від партії на вибори мера Києва. Перемогу, як і очікувалось, отримала Ірина Верещук. Її вже встиг привітати президент.

За даними ЗМІ, останнє слово таки було за главою держави. Він спирався на показники соціологічних досліджень. У внутрішньопартійних перегонах, окрім Верещук, взяли участь Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура й Дмитро Гурін.

Як проголосували "слуги народу":

Ірина Верещук – 87 голосів;

Олександр Дубінський – 41 голос;

Микола Тищенко – 30 голосів;

Дмитро Гурін – 15 голосів;

Олександр Качура – 3 голоси.

Глава держави відзначив, що голосування партійців і соціологія вказували на правильність вибору на користь Ірини Верещук. Тож Зеленський вже нічого не вирішував, а просто підтримав рішення партії.

Ірина Верещук раніше вже була міською головою міста Рава-Руська, що у Львівській області. Президент зауважив, що цей досвід буде їй дуже корисним.

Сама кандидатка в мери Києва запросила на дебати мера Києва Віталія Кличка й погодилася з жартом Давида Арахамії про "стадіон – так стадіон".

Що таке праймеріз? Тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад.

Масштабна атака на Twitter

Знайте більше Twitter Маска, Веста і ще пів сотні знаменитостей зламали хакери

У ніч з 15 на 16 липня у Twitter-акаунтах багатьох знаменитостей почали з'являтися повідомлення про те, що вони готові повернули користувачам вдвічі більше грошей, якщо в цей момент вони надішлють їм гроші.

"Я з радістю подвоюю всі платежі, відправлені на мою адресу BTC! Ви відправляєте 1000 доларів, я повертаю 2000 доларів!", – начебто писали знаменитості.

Таким чином шахраї отримали понад 100 тисяч доларів. Виконавчий директор Twitter Джек Дорсі назвав цю ситуацію "важким днем для Twitter".

Зламаними були акаунти у Twitter:

Засновника компанії Microsoft Білла Гейтса,

Засновника Tesla Ілона Маска,

Кандидата у президенти США Джо Байдена,

Репера-багатія Каньє Веста,

Колишнього президента США Барака Обами,

Гендиректора Amazon Джеффа Безоса,

Колишнього мера Нью-Йорка і мільярдера Майкла Блумберга,

Офіційний твіттер Apple,

Офіційний твіттер Uber та інші.

Як це могло трапитись

Цікаво Тяжкий день для Twitter: як хакерам вдалось зламати акаунти знаменитостей

У компанії підозрюють, що частину співробітників, які мають доступ до внутрішніх систем і інструментів, група хакерів могла підкупити.

Зокрема, є інформація. що щонайменше один працівник за винагороду брав участь в атаці. Хоча ці дані поки не є офіційно підтверджені.