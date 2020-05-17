Главные новости 17 мая: день памяти жертв политического террора, новые больные Covid-19 в Ухане

В Украине отметили День памяти жертв политических репрессий. А спецслужбы открыли доступ ко многим архивным документам КГБ. Европейские страны готовятся к ослаблению карантина. В то же время в китайском Ухане обнаружили новых больных коронавирусом. Такими были главные новости 17 мая в Украине и мире.

Самые важные новости в Украине и мире за воскресенье, 17 мая:

День памяти жертв политических репрессий в Украине

День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают каждое третье воскресенье мая. В 2020 году он пришелся на 17 мая. В этот день украинцы вспоминают ужасы прошлого и чествования памяти замученных Советской властью людей. Еще одна цель этого дня – привлечь внимание общества к трагическим событий в истории Украины, вызванных насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Важно День памяти жертв политических репрессий: шокирующие факты о Большом терроре

В этот день Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как по законам нормального человеческого бытия, так и общественному устройству цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы",

– заявил президент.

В то же время Служба безопасности Украины 17 мая опубликовала документы из архивов советских палачей из КГБ. В них в частности есть немало информации о судьбе представителей "Расстрелянного возрождения", репрессированных в 1937 – 1938 годах.

Стоящее Как найти информацию о своих репрессированных родственниках: в Украине заработал специальный центр

Коронавирус в Украине и мире: карантин на Хмельнитчине, новые случаи в Китае, протесты в Польше

Карантин в больнице и запрет посещать церкви на Хмельнитчине

В Каменце-Подольском коронавирус обнаружили в местном перинатальном центре. Здесь COVID-19 заболела младшая медицинская сестра родильного отделения. В итоге все отделение патологии беременных ушло на изоляцию.

В Шепетовке запретили посещать церкви. Все из-за вспышки коронавирусной болезни в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП. Запрет начал действовать 16 мая и распространяется на религиозные службы с участием прихожан храмов всех конфессий.

Новые случаи коронавируса в Ухане

Заявления Китая о том, что в стране почти удалось преодолеть распространение коронавируса, оказались преждевременными. В стране начали массово фиксировать бессимптомных больных. Для примера, только в одном Ухане, который считается эпицентром распространения коронавируса, за один день зафиксировали 28 бессимптомных носителей инфекции.

Протесты в Польше и Великобритании

В Варшаве состоялись масштабные митинги. Протестующие требовали снять ограничения с бизнеса. Однако акция закончилась стычками, правоохранители применили слезоточивый газ к митингующим. При этом по состоянию на 17 мая общее количество инфицированных коронавирусом возросло до 18 тысяч 394 случаев, 919 из них – летальные.

Массовыми задержаниями закончилась и акция в Лондоне. Местная полиция арестовала 19 человек за умышленное нарушение правил социального дистанцирования в знак протеста против коронавирусных ограничений.

Ослабление карантина во Франции

В пределах ослабления карантина во Франции разрешили посещать пляжи и открыли доступ к водоемам. Однако рестораны все еще закрыты.

Непогода в Украине: желтый уровень опасности

Украина оказалась на грани антициклона и циклона. В северных и восточных регионах 18 мая ожидаются дожди, возможны грозы. На большей части территории – порывы ветра до 24 м / с. Поэтому в Гидрометцентре объявили о желтом уровне опасности.