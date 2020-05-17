Головні новини 17 травня: день пам'яті жертв політичного терору, нові хворі на Covid-19 в Ухані

В Україні відзначили День пам'яті жертв політичних репресій. А спецслужби відкрили доступ до багатьох архівних документів КДБ. Європейські країни готуються до послаблення карантину. Водночас в китайському Ухані виявили нових хворих на коронавірус. Такими були головні новини 17 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за неділю, 17 травня:

День пам'яті жертв політичних репресій в Україні

День пам'яті жертв політичних репресій в Україні відзначають кожну третю неділю травня. У 2020 році вона припала на 17 травня. У цей день українці згадують жахи минулого та належного вшанування пам’яті замордованих Радянською владою людей. Ще одна мета цього дня – привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Важливо День пам’яті жертв політичних репресій: шокуючі факти про Великий терор

В цей день Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".

"Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі",

– заявив президент.

Водночас Служба безпеки України 17 травня опублікувала документи з архівів радянських катів з КДБ. У них зокрема є чимало інформації про долі представників "Розстріляного відродження", репресованих у 1937 – 1938 роках.

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Коронавірус в Україні та світі: карантин на Хмельниччині, нові випадки в Китаї, протести у Польщі

Карантин у лікарні та заборона відвідувати церкви на Хмельниччині

У Кам'янці-Подільському коронавірус виявили у місцевому перинатальному центрі. Тут на COVID-19 захворіла молодша медична сестра пологового відділення. У підсумку все відділення патології вагітних пішло на ізоляцію.

У Шепетівці заборонили відвідувати церкви. Все через спалах коронавірусної хвороби у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП. Заборона почала діяти від 16 травня та поширюється на релігійні служби за участю парафіян храмів усіх конфесій.

Нові випадки коронавірусу в Ухані

Заяви Китаю про те, що в країні майже вдалося подолати поширення коронавірусу, виявилися передчасними. В країні почали масово фіксувати безсимптомних хворих. Для прикладу, лише в одному Ухані, який вважається епіцентром поширення коронавірусу, за один день зафіксували 28 безсимптомних носіїв інфекції.

Протести у Польщі та Великобританії

У Варшаві відбулися масштабні мітинги. Протестувальники вимагали зняти обмеження з роботи бізнесу. Однак акція закінчилася сутичками, правоохоронці застосували сльозогінний газ до мітингарів.



При цьому станом на 17 травня загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 18 тисяч 394 випадки, 919 із них – летальні.

Масовими затриманнями закінчилася і акція в Лондоні. Місцева поліція заарештувала 19 осіб за навмисне порушення правил соціального дистанціювання на знак протесту проти коронавірусних обмежень.

Послаблення карантину у Франції

У межах послаблення карантину у Франції дозволили відвідувати пляжі та відкрили доступ до водойм. Однак ресторани все ще зачинені.

Негода в Україні: жовтий рівень небезпечності

Україна опинилася на межі антициклону та циклону. У північних та східних регіонах 18 травня очікуються дощі, можливі грози. На більшості території – пориви вітру до 24 м/с. Відтак в Гідрометцентрі оголосили про жовтий рівень небезпечності.