Як знайти інформацію про своїх репресованих родичів: в Україні запрацював спеціальний центр

В Україні запрацював Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих. Він допоможе знайти дані про долю жертв репресій, починаючи з 1917 року і до незалежності України.

Детальніше про те, як працює центр, і хто може допомогти у пошуку репресованих родичів – в ефірі 24 каналу розповів директор архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик.

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Він пояснив, що центр розрахований на те, щоби допомогти людям почати пошук інформації про родичів, які можливо були репресовані. За словами директора центру, досвід говорить про те, що дуже часто людям потрібен перший крок, порада, куди звертатися та мінімальна інформація.

Це зроблено для того, аби люди не боялися звертатися до архіву, аби їм було зручно і комфортно шукати інформацію,

– підкреслив Кулик.

Як звернутися до центру

В час карантину найпростіше написати звернення на:

електронну пошту [email protected];

на фейсбук-сторніку,

на сайт.

Також можна зателефонувати за номерами (067) 298-18-18 або (044) 298-12-12.

Яку інформацію необхідно надати

ПІБ того, хто розшукується; за можливості – повну дату і місце народження; якщо можливо – обставини репресій, коли і в якому місці був арештований, чи зник безвісти; останні звістки про людину.

Директор центру наголосив, навіть якщо якоїсь інформації немає – це не означає, що не варто звертатися.

Скільки людей звертаються

Ігор Кулик розповів, що з кожним роком кількість людей, які шукають інформацію про своїх репресованих родичів, зростає. Не в рази, але загально – кількість охочих більшає.

Консультаційний центр було відкрито 14 травня, і станом на зараз ми вже маємо декілька сотень звернень,

– сказав директор.

Дивіться відео: Ігор Кулик розповів, як звернутися до Консультаційного центру