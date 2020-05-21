Главные новости 21 мая: обстрел боевиками грузовика украинских военных, День вышиванки
Пророссийские боевики обстреляли грузовик украинских военных, есть погибший и раненые. Зеленский подписал "антиколомойский" закон. В МВД назвали дату возможного открытия границ. Фигурантам по делу Шеремета изменили подозрение. Леонид Кожара вышел под залог. В мире отметили День вышиванки. Такими были главные новости четверга, 21 мая.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Боевики атаковали грузовик ВСУ
Актуально Российский снайпер подстрелил украинского бойца возле Марьинки, – ОС
Погиб 31-летний боец Евгений Сафонов
21 мая взорвался грузовик ВСУ, в который попала мина подконтрольных России боевиков. Трагедия произошла на Луганщине, когда оккупанты били по украинским защитникам из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Погибшим оказался 31-летний Евгений Сафонов – боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
По словам журналиста Андрея Цаплиенко взрыв произошел в 4 часа утра.
По одной из версий, боевики установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-миллиметровой мины. Может, обстрел? Однако, неподалеку от этой же взорванной машины вчера погиб на мине командир батальона "Луганск-1",
– рассказал журналист.
Погиб Евгений Сафонов / Коллаж 24 канала
Зеленский подписал антиколомойский закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 21 мая. В этот же день закон завизировал и спикер парламента Дмитрий Разумков.
Закон о банках – последнее условие МВФ
По словам президента Зеленского, банковский закон – последнее условие для подписания соглашения между Украиной и МВФ. Подписать меморандум с Международным валютным фондом для получения транша могут уже в мае.
Как принимали законопроект
- 13 мая законопроект №2571-д поддержали 270 депутатов. За закон проголосовали 200 депутатов от "Слуги народа", 23 нардепа "Европейской солидарности". Также голосовали депутаты "Голоса", группы "Доверие" и внефракционные. В то же время ни одного голоса не дали ОПЗЖ и "Батькивщина".
- В первом чтении законопроект приняли еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с олигархом Коломойским, подали более 16 тысяч правок.
- Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые по тем или иным причинам блокируются правками.
- После принятия законопроекта во втором чтении народные депутаты Антон Поляков и Александр Дубинский ("Слуга народа") зарегистрировали проекты постановлений об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках.
- Разблокировать скандальный закон смогли лишь 19 мая.
Интересно Как "антиколомойский" закон решил судьбу Украины
Что предусматривает "антиколомойский" законопроект
- Начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами. Таким образом решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.
- Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.
- Впрочем ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.
- То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем деньги бывшему владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано.
- Стоимость акций, а соответственно и нанесенного бывшему владельцу ущерба, будет определяться международной аудиторской компанией. Ее будет назначать суд и эта компания должна соответствовать определенным требованиям НБУ.
Когда откроют границы: ответ МВД
Полностью границы с соседними государствами Украина планирует открыть до середины июля. Тогда за границу смогут ездить все, а не только люди с соответствующими документами. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.
По его словам, сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство.
Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме,
– отметил Аваков.
Когда откроют метро
Решение об открытии метро в Киеве с 25 мая должен принять Кабинет Министров Украины. Однако, по данным "РБК-Украина", правительство склоняется к мысли пока не открывать подземку в столице.
Причиной такого решения называют плохую статистику случаев заболеваемости COVID-19.
В то же время в КГГА и "Киевском метрополитене" ожидают официального решения правительства, которое они должны получить, чтобы запустить метро. И пока не видят оснований, чтобы оно не заработало с 25 мая
Открытие столчиного метро – под вопросом / Фото "Украинской правды"
По состоянию на 21 мая в Киеве подтвердили 2 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 315 человек выздоровели. К сожалению, 57 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. По показателям город Киев на втором месте по заболеваемости после Черновицкой области.
Зато метро в двух других украинских городах – Харькове и Днепре – должно заработать с 25 мая.
А как насчет поездов?
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство готовится к возобновлению железнодорожного сообщения с 1 июня 2020 года. Впрочем, пока это касается только внутреннего сообщения.
Относительно открытия международного железнодорожного сообщения в Мининфраструктуры говорят, что конкретно о сроках можно будет говорить, когда Кабмин завершит переговоры с правительствами других стран.
Что возобновит работу в Украине с 22 мая / Инфографика 24 канала
Новые подробности по делу об убийстве Павла Шеремета
Интересно Аваков – не мой кум, но должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский
Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета изменили подозрения. В новой редакции Андрей Антоненко теперь не организатор, а исполнитель, а Юлия Кузьменко лишь заложила взрывчатку. Об этом сообщил руководитель юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонид Маслов. Адвокаты этой фирмы защищают одного из подозреваемых, а именно Антоненко.
Новая формулировка обвинений
По его словам, из формулировки обвинений убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другие похожие.
Теперь неустановленные лица, действуя из личных побуждений, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста,
– написал Маслов.
И добавил, что в формулировке говорится также, что эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.
Возможное завершение расследования
Также юрист отметил, что 22 мая, вероятно, состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств.
Кузьменко, Антоненко и Дугарь / Фото Главком
Кого и в чем обвиняли до сих пор
- Юлию Кузьменко – волонтерку и военного медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку.
- Яну Дугарь – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей.
- Владислава Грищенко – ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инну Грищенко – жену Владислава, военную с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Важно! Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.
Кожара – на свободе под залог
Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара вышел на свободу после внесения необходимой суммы залога. Ранее его арестовали по подозрению в убийстве бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
Залог – 2,1 миллиона гривен
О том, что экс-министр на свободе, сообщила в фейсбуке дочь убитого Сергея Старицкого – Екатерина. 18 мая суд уменьшил сумму залога для Кожары в 2,1 миллиона гривен.
Коротко об убийстве Сергея Старицкого
- 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер" Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в селе Чайки Киевской области. Тело обнаружили в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары.
- Первой версией полиции было самоубийство. Однако уже на следующий день дело переквалифицировали на умышленное убийстве.
- 25 марта Кожару задержали, а через 2 дня взяли под стражу до 25 мая с альтернативой залога.
- Во время судебного заседания адвокаты Кожары заявили, что в момент убийства сам экс-министр находился на другом этаже дома. Тем временем Козерод увидела в руках Старицкого пистолет, а когда попыталась отобрать оружие, пистолет выстрелил.
Как отмечали День вышиванки
21 мая – Всемирный День вышиванки. В этот день украинцы традиционно одевают невероятные вышитые рубашки и платья, которые восхищают своим многообразием и уникальностью. К празднованию приобщаются и политики, которые хвастаются своими колоритными вышиванками.
Президентская семья в вышиванках
Президент Украины Владимир Зеленский утром опубликовал фотографию с женой Еленой, где они одеты в красивые вышиванки. У главы государства рубашка вышита в бело-черных цветах, а вот первая леди похвасталась яркой вышиванкой в темно-синем тоне.
Владимир и Елена Зеленские / Instagram / @olenazelenska_official
Ермак и Шмыгаль – в вышиванках
Премьер-министр Денис Шмыгаль также присоединился к празднованию и показал фотографию в вышиванке, сделанную в парке возле Кабмина.
Глава правительства – в вышиванке / Фото из фейсбука Дениса Шмыгаля
Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фотографию, на которой он еще ребенком позирует в вышиванке. По словам чиновника, фото сделано в советские времена, когда не отмечали День вышиванки.
Юный Ермак – в вышиванке / Фото из фейсбука Андрея Ермака
Курьез с подарками
Владимир и Елена Зеленские в День вышиванки передали подарки мировым лидерам. Вышитые рубашки получили лидеры США, Германии, Франции, Канады, Польши. Впрочем, в Офисе Президента, отчитываясь о подарках, написали, что вышиванку получил несуществующий "президент Канады". Ошибку за несколько часов исправили.
Ошибку потом исправили / Скриншот из фейсбук-страницы Офиса Президента