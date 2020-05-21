Главные новости 21 мая: обстрел боевиками грузовика украинских военных, День вышиванки

Пророссийские боевики обстреляли грузовик украинских военных, есть погибший и раненые. Зеленский подписал "антиколомойский" закон. В МВД назвали дату возможного открытия границ. Фигурантам по делу Шеремета изменили подозрение. Леонид Кожара вышел под залог. В мире отметили День вышиванки. Такими были главные новости четверга, 21 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Боевики атаковали грузовик ВСУ

Актуально Российский снайпер подстрелил украинского бойца возле Марьинки, – ОС

Погиб 31-летний боец Евгений Сафонов

21 мая взорвался грузовик ВСУ, в который попала мина подконтрольных России боевиков. Трагедия произошла на Луганщине, когда оккупанты били по украинским защитникам из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Погибшим оказался 31-летний Евгений Сафонов – боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

По словам журналиста Андрея Цаплиенко взрыв произошел в 4 часа утра.

По одной из версий, боевики установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-миллиметровой мины. Может, обстрел? Однако, неподалеку от этой же взорванной машины вчера погиб на мине командир батальона "Луганск-1",

– рассказал журналист.



Погиб Евгений Сафонов / Коллаж 24 канала

Зеленский подписал антиколомойский закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 21 мая. В этот же день закон завизировал и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Закон о банках – последнее условие МВФ

По словам президента Зеленского, банковский закон – последнее условие для подписания соглашения между Украиной и МВФ. Подписать меморандум с Международным валютным фондом для получения транша могут уже в мае.

Как принимали законопроект

13 мая законопроект №2571-д поддержали 270 депутатов. За закон проголосовали 200 депутатов от "Слуги народа", 23 нардепа "Европейской солидарности". Также голосовали депутаты "Голоса", группы "Доверие" и внефракционные. В то же время ни одного голоса не дали ОПЗЖ и "Батькивщина".

В первом чтении законопроект приняли еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с олигархом Коломойским, подали более 16 тысяч правок.

Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые по тем или иным причинам блокируются правками.

После принятия законопроекта во втором чтении народные депутаты Антон Поляков и Александр Дубинский ("Слуга народа") зарегистрировали проекты постановлений об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках.

Разблокировать скандальный закон смогли лишь 19 мая.

Интересно Как "антиколомойский" закон решил судьбу Украины

Что предусматривает "антиколомойский" законопроект

Начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами . Таким образом решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.

. Таким образом решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам. Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.

или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев. Впрочем ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами .

. То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем деньги бывшему владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано .

. Стоимость акций, а соответственно и нанесенного бывшему владельцу ущерба, будет определяться международной аудиторской компанией. Ее будет назначать суд и эта компания должна соответствовать определенным требованиям НБУ.

Когда откроют границы: ответ МВД

Полностью границы с соседними государствами Украина планирует открыть до середины июля. Тогда за границу смогут ездить все, а не только люди с соответствующими документами. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство.

Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме,

– отметил Аваков.

Когда откроют метро

Решение об открытии метро в Киеве с 25 мая должен принять Кабинет Министров Украины. Однако, по данным "РБК-Украина", правительство склоняется к мысли пока не открывать подземку в столице.

Причиной такого решения называют плохую статистику случаев заболеваемости COVID-19.

В то же время в КГГА и "Киевском метрополитене" ожидают официального решения правительства, которое они должны получить, чтобы запустить метро. И пока не видят оснований, чтобы оно не заработало с 25 мая



Открытие столчиного метро – под вопросом / Фото "Украинской правды"

По состоянию на 21 мая в Киеве подтвердили 2 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 315 человек выздоровели. К сожалению, 57 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. По показателям город Киев на втором месте по заболеваемости после Черновицкой области.

Зато метро в двух других украинских городах – Харькове и Днепре – должно заработать с 25 мая.

А как насчет поездов?

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство готовится к возобновлению железнодорожного сообщения с 1 июня 2020 года. Впрочем, пока это касается только внутреннего сообщения.

Относительно открытия международного железнодорожного сообщения в Мининфраструктуры говорят, что конкретно о сроках можно будет говорить, когда Кабмин завершит переговоры с правительствами других стран.



Что возобновит работу в Украине с 22 мая / Инфографика 24 канала

Новые подробности по делу об убийстве Павла Шеремета

Интересно Аваков – не мой кум, но должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский

Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета изменили подозрения. В новой редакции Андрей Антоненко теперь не организатор, а исполнитель, а Юлия Кузьменко лишь заложила взрывчатку. Об этом сообщил руководитель юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонид Маслов. Адвокаты этой фирмы защищают одного из подозреваемых, а именно Антоненко.

Новая формулировка обвинений

По его словам, из формулировки обвинений убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другие похожие.

Теперь неустановленные лица, действуя из личных побуждений, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста,

– написал Маслов.

И добавил, что в формулировке говорится также, что эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.

Возможное завершение расследования

Также юрист отметил, что 22 мая, вероятно, состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств.



Кузьменко, Антоненко и Дугарь / Фото Главком

Кого и в чем обвиняли до сих пор

Юлию Кузьменко – волонтерку и военного медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку.

– волонтерку и военного медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Яну Дугарь – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

– боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом. Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей.

– ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей. Владислава Грищенко – ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

– ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Инну Грищенко – жену Владислава, военную с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Важно! Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.

Кожара – на свободе под залог

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара вышел на свободу после внесения необходимой суммы залога. Ранее его арестовали по подозрению в убийстве бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Залог – 2,1 миллиона гривен

О том, что экс-министр на свободе, сообщила в фейсбуке дочь убитого Сергея Старицкого – Екатерина. 18 мая суд уменьшил сумму залога для Кожары в 2,1 миллиона гривен.

Коротко об убийстве Сергея Старицкого

21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер" Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в селе Чайки Киевской области. Тело обнаружили в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары.

Первой версией полиции было самоубийство. Однако уже на следующий день дело переквалифицировали на умышленное убийстве.

25 марта Кожару задержали, а через 2 дня взяли под стражу до 25 мая с альтернативой залога.

Во время судебного заседания адвокаты Кожары заявили, что в момент убийства сам экс-министр находился на другом этаже дома. Тем временем Козерод увидела в руках Старицкого пистолет, а когда попыталась отобрать оружие, пистолет выстрелил.

Как отмечали День вышиванки

21 мая – Всемирный День вышиванки. В этот день украинцы традиционно одевают невероятные вышитые рубашки и платья, которые восхищают своим многообразием и уникальностью. К празднованию приобщаются и политики, которые хвастаются своими колоритными вышиванками.

Президентская семья в вышиванках

Президент Украины Владимир Зеленский утром опубликовал фотографию с женой Еленой, где они одеты в красивые вышиванки. У главы государства рубашка вышита в бело-черных цветах, а вот первая леди похвасталась яркой вышиванкой в темно-синем тоне.



Владимир и Елена Зеленские / Instagram / @olenazelenska_official

Ермак и Шмыгаль – в вышиванках

Премьер-министр Денис Шмыгаль также присоединился к празднованию и показал фотографию в вышиванке, сделанную в парке возле Кабмина.



Глава правительства – в вышиванке / Фото из фейсбука Дениса Шмыгаля

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фотографию, на которой он еще ребенком позирует в вышиванке. По словам чиновника, фото сделано в советские времена, когда не отмечали День вышиванки.



Юный Ермак – в вышиванке / Фото из фейсбука Андрея Ермака

Курьез с подарками

Владимир и Елена Зеленские в День вышиванки передали подарки мировым лидерам. Вышитые рубашки получили лидеры США, Германии, Франции, Канады, Польши. Впрочем, в Офисе Президента, отчитываясь о подарках, написали, что вышиванку получил несуществующий "президент Канады". Ошибку за несколько часов исправили.



Ошибку потом исправили / Скриншот из фейсбук-страницы Офиса Президента