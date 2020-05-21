Головні новини 21 травня: обстріл вантажівки з військовими, День вишиванки

Проросійські бойовики обстріляли вантажівку українських військових, є загиблий та поранені. Зеленський підписав "антиколомойський" закон. У МВС назвали дату можливого відкриття кордонів. Фігурантам у справі Шеремета змінили підозру. Леонід Кожара вийшов під заставу. У світі відзначили День вишиванки. Такими були головні новини четверга, 21 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Бойовики атакували вантажівку ЗСУ

Актуально Російський снайпер підстрелив українського бійця біля Мар'їнки, – ОС

Загинув 31-річний боєць Євген Сафонов

21 травня вибухнула вантажівка ЗСУ, у яку влучила міна підконтрольних Росії бойовиків. Трагедія сталася на Луганщині, коли окупанти гатили по українських захисниках із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Загиблим виявився 31-річний Євген Сафонов – боєць 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

За словами журналіста Андрія Цаплієнка вибух стався о 4 годині ранку.

За однією з версій, бойовики встановили на шляху машини протитанкову ТМ-62м. Втім, на місці вибуху є воронки та осколки від 120-міліметрової міни. Може, обстріл? Проте, неподалік від цієї підірваної автівки вчора загинув на міні командир батальйону "Луганськ-1",

– розповів журналіст.



Загинув Євген Сафонов / Колаж 24 каналу

Зеленський підписав антиколомойський закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності 21 травня. Цього ж дня закон завізував і спікер парламенту Дмитро Разумков.

Закон про банки – остання умова МВФ

За словами президента Зеленского, банківський закон – остання умова для підписання угоди між Україною та МВФ. Підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом для отримання траншу можуть вже у травні.

Як ухвалювали законопроєкт

13 травня законопроєкт №2571-д підтримали 270 депутатів. За закон проголосували 200 депутатів від "Слуги народу", 23 нардепи "Європейської солідарності". Також голосували депутати "Голосу", групи "Довіра" і позафракційні. Водночас жодного голосу не дали ОПЗЖ та "Батьківщина".

У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з олігархом Коломойським, подали понад 16 тисяч правок.

Рада ухвалила закон про внесення змін до регламенту, аби уникнути тривалого розгляду важливих законопроєктів, які з тих чи інших причин блокуються правками.

Після прийняття законопроєкту у другому читанні н ародні депутати Антон Поляков та Олександр Дубінський ("Слуга народу") зареєстрували проєкти постанов про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Антон Поляков та Олександр Дубінський проєкти постанов про скасування голосування Розблокувати скандальний закон змогли лише 19 травня.

Цікаво Як "антиколомойський" закон вирішив долю України

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт

Розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можуть зупинятись судами . Таким чином рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів.

. Таким чином рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів. Законопроєкт забороняє арешт майна і грошей банку, який визнано неплатоспроможним або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.

або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників. Втім ключовим пунктом "антиколомойського" законопроєкту є те, що колишні власники чи власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію лише грошима .

. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у тому випадку, якщо буде доведено протиправність націоналізації. Втім гроші ексвласнику таки будуть компенсовані, якщо порушення буде доведено .

. Вартість акцій, а відповідно й завданої колишньому власнику шкоди, визначатиметься міжнародною аудитерською компанією. Її призначатиме суд і ця компанія повинна відповідати визначеним вимогам НБУ.

Коли відкриють кордони: відповідь МВС

Повністю кордони із сусідніми державами Україна планує відкрити до середини липня. Тоді за кордон зможуть їздити усі, а не лише люди з відповідними документами. Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков.

За його словами, наразі їхати в Румунію або Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання.

Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь у середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі,

– зазначив Аваков.

Коли відкриють метро

Рішення про відкриття метро в Києві з 25 травня має прийняти Кабінет Міністрів України. Однак, за даними "РБК-Україна", уряд схиляється до думки поки не відкривати підземку в столиці.

Причиною такого рішення називають погану статистику випадків захворюваності COVID-19.

Водночас у КМДА та "Київському метрополітені" очікують на офіційне рішення уряду, яке вони повинні отримати, щоб запустити метро. І поки не бачать підстав, щоб воно не запрацювало з 25 травня



Відкриття столчиного метро – під питанням / Фото "Української правди"

Станом на 21 травня в Києві підтвердили 2 475 випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них 315 людей одужали. На жаль, 57 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності після Чернівецької області.

Натомість метро у двох інших українських містах – Харкові та Дніпрі – повинно запрацювати з 25 травня.

А як щодо потягів?

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд готується до відновлення залізничного сполучення з 1 червня 2020 року. Втім наразі це стосується лише внутрішнього сполучення.

Щодо відкриття міжнародного залізничного сполучення у Мінінфраструктури кажуть, що конкретно про терміни можна буде говорити, коли Кабмін завершить перемовини з урядами інших країн.



Що відновить роботу в Україні з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Нові подробиці у справі про вбивство Павла Шеремета

Цікаво Аваков – не мій кум, але повинен довести справу Шеремета до кінця, – Зеленський

Підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета змінили підозри. У новій редакції Андрій Антоненко тепер не організатор, а виконавець, а Юлія Кузьменко лише заклала вибухівку. Про це повідомив керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг" Леонід Маслов. Адвокати цієї фірми захищають одного з підозрюваних, а саме Антоненка.

Нове формулювання звинувачень

За його словами, з формулювання звинувачень забрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" та інші схожі.

Тепер невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту,

– написав Маслов.

Та додав, що у формулюванні йдеться також, що ці невстановлені особи "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко. Про гроші у кваліфікації вбивства даних немає.

Можливе завершення розслідування

Також юрист зазначив, що 22 травня, ймовірно, відбудеться завершення розслідування та розкриття усіх доказів.



Кузьменко, Антоненко та Дугарь / Фото Главком

Кого та у чому звинувачували досі

Юлію Кузьменко – волонтерку і військового медика. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.

– волонтерку і військового медика. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Яну Дугарь – бойового медика 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

– бойового медика 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Андрія Антоненка – ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музиканта Riffmaster. Він перебуває під вартою.

– ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музиканта Riffmaster. Він перебуває під вартою. Владислава Грищенка – ветерана бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".

– ветерана бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Інну Грищенко – дружину Владислава, військову з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

Важливо! Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.

Кожара – на волі під заставу

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов на волю після внесення необхідної суми застави. Раніше його заарештували за підозрою у вбивстві екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Застава – 2,1 мільйона гривень

Про те, що ексміністр на волі, повідомила у фейсбуці дочка вбитого Сергія Старицького – Катерина. 18 травня суд зменшив суму застави для Кожари до 2,1 мільйона гривень.

Коротко про вбивство Сергія Старицького

21 лютого екскерівника телеканалу "Інтер" Старицького знайшли з вогнепальним пораненням голови у селі Чайки, що у Київській області. Тіло виявили у будинку ексголови МЗС України Леоніда Кожари.

Першою версією поліції було самогубство. Однак вже наступного дня справу перекваліфікували на умисне вбиство.

25 березня Кожару затримали, а через 2 дні взяли під варту до 25 травня з альтернативою застави.

Під час судового засідання адвокати Кожари заявили, що в момент вбивства сам ексміністр перебував на іншому поверсі будинку. Тим часом Козерод побачила у руках Старицького пістолет, а коли спробувала відібрати зброю, пістолет вистрелив.

Як День вишиванки відзначали

21 травня – Всесвітній День вишиванки. У цей день українці традиційно одягають неймовірні вишиті сорочки і плаття, що захоплюють своїм різноманіттям і унікальністю. До святкування долучаються і політики, які хизуються своїми колоритними вишиванками.

Президентська сім'я у вишиванках

Президент України Володимир Зеленський вранці опублікував світлину з дружиною Оленою, де вони одягнені в красиві вишиванки. У глави держави сорочка вишита в біло-чорних кольорах, а от перша леді похизувалася яскравою вишиванкою у темно-синьому тоні.



Володимир та Олена Зеленські / Instagram / @olenazelenska_official

Єрмак та Шмигаль – у вишиванках

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також долучився до святкування і показав світлину у вишиванці, зроблену в парку біля Кабміну.



Глава уряду – у вишиванці / Фото з фейсбуку Дениса Шмигаля

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував світлину, на якій він ще дитиною позує у вишиванці. За словами чиновника, фото зроблене в радянські часи, коли День вишиванки не відзначали.



Юний Єрмак – у вишиванці / Фото з фейсбуку Андрія Єрмака

Курйоз з подарунками

Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки передали подарунки світовим лідерам. Вишиті сорочки отримали лідери США, Німеччини, Франції, Канади, Польщі. Втім, в Офісі Президента, звітуючи про подарунки, написали, що вишиванку отримав неіснуючий "президент Канади". Помилку за декілька годин виправили.



Помилку згодом виправили / Скриншот із фейсбук-сторінки Офісу Президента

День вишиванки – на 24 каналі

День української вишиванки відзначили і в редакції 24 каналу. Дивіться фото: