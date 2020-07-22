Главные новости 22 июля: карантин продлили, газ подорожал, террористу сообщили о подозрении
Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 31 августа. "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в июле на 7% по сравнению с июнем. Луцкому террористу и его харьковскому сообщнику сообщили о подозрении. Тело руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина 22 июля нашли в Киеве. Такими были главные новости 22 июля.
Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:
Карантин продлили
Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа. Однако карантин будет иметь новую форму: регионы Украины разделяют на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
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Уровень эпидемической ситуации будет определять автоматизированное программное обеспечение на основе определенных алгоритмов.
Использовать будут такие показатели:
- загруженность коек в медучреждениях – не более 50%
- среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения
- коэффициент выявления случаев – не более 11%
- показатель динамики роста случаев – более 10%.
Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше ограничений:
- В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
- Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешены только при размещении 1 человека на 5 квадратных метров.
- Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны лишь за 50% наполненности залов.
Если показатели критериев начинают меняться в течение пяти дней подряд, то регион переходит в "желтую" зону.
Газ подорожал
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в июле на 7% по сравнению с июнем. Теперь кубометр газа стоит 2,30 гривны.
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Цена газа в июле 2020 года составит 2 297,53 гривны за тысячу кубометров – это без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.
То есть по сравнению с июнем цена вырастет на 7,2% (на 155,25 гривны за 1 тысячу кубометров).
Цена газа для населения у июле 2020 / Скриншот сайта "Нафтогазу"
Террориста и сообщника уведомили о подозрении
Максиму Кривошу, который 21 июля в Луцке захватил автобус с людьми и угрожал его взорвать, уже сообщили о подозрении. Также о подозрении сообщили его сообщнику в Харькове.
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Кривоша подозревают не только в терроризме, но и в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обращении с оружием. Прокуроры будут требовать взять его под стражу на 60 суток без права внесения залога. Меру пресечения террористу будут избирать 23 июля.
Уголовные производства открыли по таким статьям:
- части 2 статьи 147 – Захват заложников,
- части 1 статьи 263 – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
- статье 348-посягательство на жизнь работника правоохранительного органа,
- части 1 статьи 258 – Террористический акт.
Максима Кривоша задержали 21 июля / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
В то же время, Дмитрию Михайленко – предполагаемому сообщнику Кривоша – уже тоже вручили подозрение. Правда, только по одной статье – "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами".
Захват заложников в Луцке: что известно
- Автобус с заложниками захватил мужчина, который назвал себя Максимом Плохим, в Луцке утром 21 июля.
- Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что у него есть оружие.
- Злоумышленник хотел, чтобы чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и порекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.
- На самом деле захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. Он автор книги Философия преступника".
- Вечером 21 июля после более чем 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников.
- Впоследствии в Харькове задержали его сообщника – Дмитрия Михайленко. Полицейские изъяли у него оружие.
Как заложники луцкого террориста пережили 12 часов ада – читайте здесь.
Волонтера Кучапина нашли мертвым
Тело руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина нашли в Киеве, волонтера разыскивали еще с 16 июля. 9 августа ему должно было исполниться 40 лет.
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Кучапина нашли мертвым в съемной квартире в Днепровском районе столицы.
Алексея Кучапина нашли мертвым / Фото из соцсетей
Об обстоятельствах смерти
- В полиции говорят, что на 90% – это естественная смерть.
- Криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.
- Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное дело на часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Досудебное расследование продолжается.
Что известно об исчезновении Алексея Кучапина?
О пропаже волонтера сообщила его жена. Мужчина сказал родным, что едет в Днепр, и исчез. Женщина отметила, что мужчина намеревался воспользоваться сервисом BlaBlaCar. В то же время в компании отметили, что в эти дни Кучапин их услугами не пользовался.
Священник-волонтер Захария Керстюк – друг Алексея накануне рассказал о многочисленных угрозах в их с Кучапиным сторону, якобы за помощь бездомным.