Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 31 августа. "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в июле на 7% по сравнению с июнем. Луцкому террористу и его харьковскому сообщнику сообщили о подозрении. Тело руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина 22 июля нашли в Киеве. Такими были главные новости 22 июля.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Карантин продлили

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа. Однако карантин будет иметь новую форму: регионы Украины разделяют на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Тем временем Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Украине

Уровень эпидемической ситуации будет определять автоматизированное программное обеспечение на основе определенных алгоритмов.

Использовать будут такие показатели:

загруженность коек в медучреждениях – не более 50% среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения коэффициент выявления случаев – не более 11% показатель динамики роста случаев – более 10%.

Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше ограничений:

В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешены только при размещении 1 человека на 5 квадратных метров.

Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны лишь за 50% наполненности залов.

Если показатели критериев начинают меняться в течение пяти дней подряд, то регион переходит в "желтую" зону.

По состоянию на 22 июля в Украине зафиксировали 60 995 случаев коронавируса, 33 172 человека выздоровели, а 1534 – умерли. К следующему этапу ослабление карантина не готовы Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Газ подорожал

"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в июле на 7% по сравнению с июнем. Теперь кубометр газа стоит 2,30 гривны.

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Цена газа в июле 2020 года составит 2 297,53 гривны за тысячу кубометров – это без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

То есть по сравнению с июнем цена вырастет на 7,2% (на 155,25 гривны за 1 тысячу кубометров).



Цена газа для населения у июле 2020 / Скриншот сайта "Нафтогазу"

Террориста и сообщника уведомили о подозрении

Максиму Кривошу, который 21 июля в Луцке захватил автобус с людьми и угрожал его взорвать, уже сообщили о подозрении. Также о подозрении сообщили его сообщнику в Харькове.

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Кривоша подозревают не только в терроризме, но и в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обращении с оружием. Прокуроры будут требовать взять его под стражу на 60 суток без права внесения залога. Меру пресечения террористу будут избирать 23 июля.

Уголовные производства открыли по таким статьям:

части 2 статьи 147 – Захват заложников,

части 1 статьи 263 – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

статье 348-посягательство на жизнь работника правоохранительного органа,

части 1 статьи 258 – Террористический акт.

Максима Кривоша задержали 21 июля / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

В то же время, Дмитрию Михайленко – предполагаемому сообщнику Кривоша – уже тоже вручили подозрение. Правда, только по одной статье – "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами".

Захват заложников в Луцке: что известно

Автобус с заложниками захватил мужчина, который назвал себя Максимом Плохим, в Луцке утром 21 июля.

Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что у него есть оружие.

Злоумышленник хотел, чтобы чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и порекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.

На самом деле захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. Он автор книги Философия преступника".

Вечером 21 июля после более чем 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников.

Впоследствии в Харькове задержали его сообщника – Дмитрия Михайленко. Полицейские изъяли у него оружие.

Как заложники луцкого террориста пережили 12 часов ада – читайте здесь.

Волонтера Кучапина нашли мертвым

Тело руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина нашли в Киеве, волонтера разыскивали еще с 16 июля. 9 августа ему должно было исполниться 40 лет.

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Кучапина нашли мертвым в съемной квартире в Днепровском районе столицы.



Алексея Кучапина нашли мертвым / Фото из соцсетей

Об обстоятельствах смерти

В полиции говорят, что на 90% – это естественная смерть.

Криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное дело на часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Досудебное расследование продолжается.