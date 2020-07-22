Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня. "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення у липні на понад 7% у порівнянні з червнем. Луцькому терористу і його харківському спільнику повідомили про підозру. Тіло керівника "Будинку милосердя" Олексія Кучапіна 22 липня знайшли в Києві. Такими були головні новини 22 липня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Карантин продовжили

Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня. Однак карантин матиме нову форму: регіони України поділятимуть на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Тим часом Вболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі в Україні

Рівень епідемічної ситуації визначатиме автоматизоване програмне забезпечення на основі певних визначених алгоритмів.

Використовуватимуть такі показники:

завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50% середня кількість тестувань – не менше 24 на 100 тисяч населення коєфіцієнт виявлення випадків – не більше 11% показник динаміки зростання випадків – більше ніж 10%.

Коли немає перевищень, область перебуває у зеленій зоні, в якій діє найменше обмежень:

У транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Проведення масових заходів у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 5 квадратних метрів.

Культурні заходи у кінотеатрах і театрах можливі лише за 50% наповненості залів.

Якщо показники критеріїв починають змінюватися протягом п'яти днів поспіль, то регіон переходить у "жовту" зону.

Станом на 22 липня в Україні зафіксували 60 995 випадків коронавірусу, 33 172 людини одужали, а 1534 – померли. До наступного етапу послаблення карантину не готові Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.

Газ подорожчав

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення у липні на понад 7% у порівнянні з червнем. Тепер кубометр газу коштує 2,30 гривні.

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Ціна газу в липні 2020 року складе 2 297,53 гривні за тисячу кубометрів – це без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами.

Тобто у порівнянні з червнем ціна зросте на 7,2% (на 155,25 гривні за 1 тисячу кубометрів).



Ціна на газ для населення у липні 2020 / Скриншот зі сайту "Нафтогазу"

Терориста та спільника повідомили про підозру

Максиму Кривошу, який 21 липня у Луцьку захопив автобус із людьми і погрожував його підірвати, вже повідомили про підозру. Так само про підозру повідомили його спільника у Харкові.

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Кривоша підозрюють не лише у тероризмі, а й у посяганні на життя поліцейського та незаконному поводженні зі зброєю. Прокурори вимагатимуть взяти його під варту на 60 діб без права внесення застави. Запобіжний захід терористу обиратимуть 23 липня.

Кримінальні провадження відкрили за такими статтями:

частиною 2 статті 147 – Захоплення заручників,

частиною 1 статті 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,

статтею 348 – Посягання на життя працівника правоохоронного органу,

частина 1 статті 258 – Терористичний акт.



Максима Кривоша затримали 21 липня / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Водночас, Дмитру Михайленку – ймовірному спільнику Кривоша – вже теж вручили підозру. Щоправда, лише за однією статтею – "Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами".

Захоплення заручників у Луцьку: що відомо

Автобус із заручниками захопив чоловік, який назвав себе Максимом Плохим, в Луцьку вранці 21 липня.

Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що у нього є зброя.

Зловмисник хотів, аби чиновники України, релігійні й політичні діячі оприлюднили відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі" та порекомендували до перегляду фільм "Земляни" 2005 року.

Насправді захопив заручників 44-річний житель Рівненської області. Його справжнє ім'я – Максим Кривош. Він автор книги Філософія злочинця".

Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників.

Згодом у Харкові затримали його спільника – Дмитра Михайленка. Поліцейські вилучили у нього зброю.

Волонтера Кучапіна знайшли мертвим

Тіло керівника "Будинку милосердя" Олексія Кучапіна знайшли в Києві, волонтера розшукували ще з 16 липня. 9 серпня йому мало б виповнитись 40 років.

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