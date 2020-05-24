Главные новости за 24 мая: акция протеста в Киеве, ужасные ДТП в Украине

В Киеве состоялась акция протеста против политики президента Владимира Зеленского. Три смертельные аварии унесли жизни украинцев. В Украине уже почти 21 тысяча больных коронавирусом. В Карпатах выпал снег, а на Донетчине – град. Такими были главные новости за 24 мая в Украине и мире.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 24 мая:

Акция в Киеве

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В Киеве "Движение сопротивления против капитуляции" 24 мая организовало акцию протеста против политики главы государства Владимира Зеленского. После митинга на Майдане Незалежности протестующие пришли под здание главы государства. Они оклеили забор и ворота листовками и разошлись.

Кто участвовал в протесте и что требовали

В протесте в Киеве приняли участие представители "Национального корпуса", "Свободы", "Демократической сокиры" и других политсил.

Акция проходила также в Одессе, Ровно, Львове, Черновцах, Днепре и других городах. При этом из-за ливней участников в регионах было немного.

Протестующие, которых собралось несколько сотен в Киеве, требовали от Зеленского "прекратить капитулировать" перед Россией, освободить задержанных майдановцев и волонтеров.

Также среди требований – сближение с ЕС и НАТО и отставка главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Также среди требований – сближение с ЕС и НАТО и отставка главы Офиса Президента Андрея Ермака. Беспокоит людей, вышедших на Майдан, и кадровая политика Зеленского – его друзья у власти и представители режима Януковича.

Протестующие на Майданіе Незалежности в Киеве / Vesti.ua

После акции на Майдане Незалежности люди пришли на Европейскую площадь, где установили красно-черный флаг на месте гибели участника Революции Достоинства Сергея Нигояна.

Впоследствии они пошли под дом на улице Грушевского, где по их мнению, проживает президент Зеленский. Митингующие обклеили листовками забор и ворота здания. После этого акция завершилась.

Обратите внимание! Из-за массового мероприятия в центре Киева, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили дежурство. МВД сообщило, что акция прошла спокойно. Правонарушений не зафиксировали.

Смотрите видео с протеста в Киеве:

Ужасные аварии в Украине

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В течение дня в Украине произошли три смертельных ДТП с многочисленными жертвами.

Жуткое ДТП на одесской трассе

На одесской трассе внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21011. Сам внедорожник принадлежит бывшему народному депутату Александру Табалову.

В аварии погибло четверо человек – два мужчины и женщина 30 – 38 лет и 6-летний мальчик. Все они были в ВАЗ-21011. Еще одна женщина и 4-летняя девочка из легковушки в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице.

В внедорожнике травмы получили 4-летняя девочка и 11-летний мальчик. О водителе Toyota Land Cruiser никаких сведений ни полиция Черкасской области, ни Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областной рады никакой информации не предоставил.

ДТП на Львовщине

Смертельная авария случилась 24 мая на автодороге "Киев – Чоп" вблизи села Тухолька на Львовщине. Столкнулись грузовик MAN и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Vito.

По предварительной информации 50-летний водитель грузовика "не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе".

В результате аварии 47-летний водитель микроавтобуса и три пассажира погибли на месте. Еще четырех пассажиров Mercedes-Benz Vito доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

Водителю, который вызвал смертельную аварию, грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Четверо человек в ВАЗ-21011 погибли после столкновения с Toyota Land Cruiser / Фото Нацполиции

Авария в Одесской области

Вблизи села Троицкое, что под Одессой, автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Турунчук. В результате ДТП погибли 2 людей.

Когда спасатели прибыли на место трагедии, то выяснили: легковушка съехала в воду берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. Внутри находились двое мужчин-рыбаков.

Утром водолазы нашли автомобиль и тела погибших. С помощью автокрана транспортное средство подняли на берег.

Место смертельной аварии на Львовщине / Фото Нацполиции

Хроники коронавируса в Украине и мире

Фото с места трагедии в Одесской области / ГСЧС

Актуально У нас нет резкого снижения заболеваемости по COVID-19, – Степанов

Сколько в Украине уже больных COVID-19: статистика

По состоянию на 24 мая на коронавирус в Украине заболели 20 986 человек. За последние сутки подтвердили 406 новых случаев COVID-19. 12 человек погибли, 179 больных выздоровели.

Общее количество летальных случаев – 617. 7 099 пациентов уже выздоровели.

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4069 медработников, за последние сутки заболели 69 человек. Из них 744 находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Сейчас 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии коронавируса около 1800 медработников смогли побороть болезнь.

В Вооруженных силах Украины на COVID-19 пока болеют 62 человек. За последние сутки резко возросло количество инфицированных военнослужащих, обнаружили 14 новых случаев. Всего в ВСУ от коронавируса умерли 2 человека.

Село на Закарпатье закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

У 28 жителей села Ворочево Перечинского района на Закарпатье обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

В селе с 24 мая установили карантинную зону и обустроили контрольно-пропускные пункты на въезде и выезде.

Там проведут дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях, а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.

Обратите внимание! На Закарпатье по состоянию на 24 мая зафиксировали 1061 случай заражения коронавирусом. 265 человек выздоровели.

Смягчение карантина в Киеве

Хотя в Киеве не ослабили карантин с 22 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации, в столице могут открыться большие ТРЦ. Скорее всего, это произойдет уже в среду, 27 мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время встречи с представителями Украинского совета торговых центров.

Разрешить функционирование в ТРЦ площадок с пищей, так называемых фуд-кортов, и зон развлечений в Киеве, и по стране в целом, пока не могут. Именно в развлекательных зонах и на фуд-кортах происходит большое скопление людей, в котором трудно контролировать соблюдение санитарных норм.

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Какова ситуация с коронавирусом в мире

Всего в мире 5 417 932 человека заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 344 196 человек. Зато 2 254 334 больных уже выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 666 828;

Бразилия – 349 113;

Россия – 344 481;

Испания – 282 370;

Великобритания – 257 154.

Коронавирус свирепствует в Бразилии

Бразилия обошла Россию и вышла на 2 место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 24 мая в Бразилии зафиксировано 347 398 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Бразилии от коронавируса умерло 965 человек. А новых случаев заражения – более 16 500.

Несмотря на это, президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения карантина в стране.

Когда конец пандемии?

Ученые провели исследование, которое помогло выяснить, когда же закончится эпидемия COVID-19. Согласно результатам, смертоносная болезнь грозит людям еще относительно недолго. Исследователи заявили, что ожидать окончания пандемии стоит осенью.

Пандемия COVID-19 в различных странах закончится в разное время:

Великобритания - примерно 30 сентября;

США - ориентировочно 11 ноября;

Италия - 24 октября;

Бразилия - до конца года.

Непогода в Украине и прогнозы синоптиков

Интересно Когда в Украину наконец придет потепление: прогноз синоптиков

Практически во всех областях Украины 24 мая погода была прохладной и дождевой. Кое-где лили настоящие ливни, а то и град.

В частности, в Донецкой области 24 мая бушевала мощная непогода с дождями и ветром. В селе Яцковка Лиманского района выпал сильный град.

Непогода натворила бед на огородах селян. Градом повреждены молодые растения, клубника и листья плодовых деревьев.

Снег в Карпатах

Град в Донецкой области / Фото с фейсбук-страницы Александра Белименко

24 мая в Ивано-Франковской области спасатели предупредили о ливнях и грозах. Между тем на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег, а в соцсетях люди пишут о прорыве дамбы.

Спасатели предупреждали о желтом уровне опасности с ливнями, сильным дождем и грозами.

Между тем на высокогорье Карпат на вершине Поп Иван за неделю до начала календарного лета выпал снег. Об этом сообщили спасатели Черногорского спасательно-поискового поста на своей странице в фейсбуке. Отмечается, что видимость сейчас в горах плохая, а температура +2 градуса.

Снег в Карпатах 25 мая / Фото ГСЧС

Когда в Украине потеплеет?Синоптики ожидают, что дожди и ливни затянутся по всей территории Украины до конца следующей недели. Потепление в Украину придет уже с 27 мая, но оно все еще будет незначительным.



В то же время ощутимо тепло придет в Украину в течение 1-7 июня с постепенным повышением температуры выше 20 градусов.