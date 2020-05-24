Головні новини за 24 травня: акція протесту в Києві, низка жахливих ДТП в Україні

У Києві відбулася акція протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Три смертельні аварії забрали життя українців. В Україні вже майже 21 тисяча хворих на коронавірус. У Карпатах випав сніг, а на Донеччині – град. Такими були головні новини за 24 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини України та світу за неділю, 24 травня:

Акція в Києві

До теми Акція "Стоп реванш" під будинком Зеленського закінчилась: фото, відео

У Києві так званий "Рух опору проти капітуляції" 24 травня організував акцію протесту проти політики глави держави Володимира Зеленського. Після мітингу на Майдані Незалежності протестувальники прийшли під будинок глави держави. Вони обклеїли паркан та ворота листівками і розійшлись.

Хто брав участь в протесті та що вимагали

У протесті в Києві взяли участь представники "Національного корпусу", "Свободи", "Демократичної сокири" та інших політсил.

Акція відбувалась також в Одесі, Рівному, Львові, Чернівцях, Дніпрі та інших містах. Воднодчас через зливи учасників в регіонах було небагато.

Протестувальники, яких зібралось кілька сотень у Києві, вимагали від Зеленського "припинити капітулювати" перед Росією, звільнити затриманих майданівців та волонтерів.

Також серед вимог – зближення з ЄС та НАТО та відставка глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Непокоїть людей, що вийшли на Майдан, і кадрова політика Зеленського – його друзі при владі та представники режиму Януковича.

Протестувальники на Майдані Незалежності у Києві / Vesti.ua

Після акції на Майдані Незалежності люди прийшли на Європейську площу, де встановили червоно-чорний прапор на місці загибелі учасника Революції Гідності Сергія Нігояна.

Згодом вони пішли під будинок на вулиці Грушевського, де на їхню думку, мешкає президент Зеленський. Мітингувальники обклеїли листівками паркан та ворота будівлі. Після цього акція завершилась.

Зверніть увагу! Через масовий захід у центрі Києва, співробітники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили чергування. МВС повідомило, що акція відбулась спокійно. Правопорушень не зафіксували.

Дивіться відео з протесту в Києві:

Жахливі аварії в Україні

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Протягом дня в Україні сталися три смертельні ДТП з численними жертвами.

Моторошна ДТП на одеській трасі

На одеській трасі позашляховик Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з ВАЗ-21011. Сам позашляховик належить колишньому народному депутату Олександру Табалову.

В аварії загинуло четверо осіб – два чоловіки та жінка 30 – 38 років та 6-літній хлопчик. Усі вони були у ВАЗ-21011. Ще одна жінка та 4-літня дівчинка з легковика у вкрай важкому стані перебувають у лікарні.

В позашляховику травми отримали 4-річна дівчинка та 11-річний хлопчик. Про водія Toyota Land Cruiser ніяких відомостей ні поліція Черкаської області, ні Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради жодної інформації не надав.

ДТП на Львівщині

Смертельна аварія трапилася 24 травня на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу села Тухолька на Львівщині. Зіткнулися вантажівка MAN та пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Vito.

За попередньою інформацією 50-річний водій вантажівки "не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом, який рухався по зустрічній смузі".

Внаслідок аварії 47-літній водій мікроавтобуса та три пасажири загинули на місці. Ще чотирьох пасажирів Mercedes-Benz Vito доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Їх діагнози уточнюються.

Водію, який спричинив смертельну аварію, загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Четверо осіб у ВАЗ-21011 загинули після зіткнення з Toyota Land Cruiser / Фото Нацполіції

Аварія на Одещині

Поблизу села Троїцьке, що під Одесою, автомобіль з'їхав з крутого берега та впав у річку Турунчук. Внаслідок ДТП загинули 2 людей.

Коли рятувальники прибули на місце трагедії, то з'ясували: легковик з'їхав у воду берегу висотою приблизно 3 метри та потонув у річці. Всередині перебували двоє чоловіків-рибалок.

Зранку водолази знайшли автомобіль та тіла загиблих. За допомогою автокрану транспортний засіб підняли на берег.

Місце смертельної аварії на Львівщині / Фото Нацполіції

Хроніки коронавірусу в Україні та світі

Фото з місця трагедії на Одещині / ДСНС

Актуально В нас немає різкого зниження захворюваності по COVID-19, – Степанов

Скільки в Україні вже хворих на COVID-19: статистика

Станом на 24 травня на коронавірус в Україні захворіли 20 986 людей. За останню добу підтвердили 406 нових випадків COVID-19. 12 людей померли, 179 хворих одужали.

Загальна кількість летальних випадків – 617. 7 099 пацієнтів вже одужали.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 069 медпрацівників, за останню добу захворіли 69 людей. З них 744 перебувають на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Нині 22 медики підключені до апарату штучної вентиляції легенів. З початку епідемії коронавірусу близько 1800 медпрацівників змогли побороти хворобу.

У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 62 людей. За останню добу різко зросла кількість інфікованих військовослужбовців, виявили 14 нових випадків. Загалом у ЗСУ від коронавірусу померли 2 осіб.

Село на Закарпатті закрили на карантин через спалах COVID-19

У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району на Закарпатті виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

У селі із 24 травня встановили карантинну зону та облаштували контрольно-пропускні пункти на в'їзді та виїзді.

Там проведуть дезінфекційні заходи у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, також забезпечать щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.

Зверніть увагу! На Закарпатті станом на 24 травня зафіксували 1061 випадок зараження коронавірусом. 265 людей одужали.

Пом'якшення карантину в Києві

Хоч у Києві не послабили карантин з 22 травня через складну епідеміологічну ситуацію, незабаром у столиці можуть відкритися великі ТРЦ. Найімовірніше, це станеться уже в середу, 27 травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час зустрічі з представниками Української ради торгових центрів.

Дозволити функціонування у ТРЦ майданчиків із їжею, так званих фуд-кортів, і зон розваг у Києві, та й по країні загалом, поки не можуть. Саме у розважальних зонах і на фуд-кортах відбувається велике скупчення людей, у якому важко контролювати дотримання протиепідемічних норм.

До теми Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ

Яка ситуація з коронавірусом у світі

Всього у світі 5 417 932 людини захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 344 196 осіб. Натомість 2 254 334 хворих вже одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 666 828;

Бразилія – 349 113;

Росія – 344 481;

Іспанія – 282 370;

Велика Британія – 257 154.

Коронавірус лютує у Бразилії

Бразилія обійшла Росію та вийшла на 2 місце у світі

за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 24 травня в Бразилії зафіксовано 347 398 випадків зараження коронавірусом. За добу в Бразилії від коронавірусу померло 965 людей. А нових випадків зараження – понад 16,5 тисяч.

Попри це, президент Бразилії Жаїр Болсонару виступає проти запровадження карантину в країні.

Коли кінець пандемії?

Вчені провели дослідження, яке допомогло з'ясувати, коли ж закінчиться пандемія COVID-19. Згідно з результатами, смертоносна недуга загрожуватиме людям ще відносно недовго.Дослідники заявили, що очікувати закінчення пандемії варто восени.

Пандемія COVID-19 у різних країнах закінчиться у різний час:

Велика Британія – приблизно 30 вересня;

США – орієнтовно 11 листопада;

Італія – 24 жовтня;

Бразилія – до кінця року.

Негода в Україні і прогнози синоптиків

Цікаво Коли в Україну нарешті прийде потепління: прогноз синоптиків

Практично у всіх областях України 24 травня погода була прохолодною та дощовою. Подекуди лили справжні зливи, а то й град.

Зокрема, в Донецькій області 24 травня вирувала потужна негода зі зливами та вітром. В селі Яцьківка Лиманського району випав сильний град.

Негода наробила лиха на городах селян. Градом пошкоджені молоді рослини, полуниця і листя плодових дерев.

Сніг у Карпатах

Град на Донеччині / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Беліменка

24 травня в Івано-Франківській області рятувальники попередили про зливи і грози. Тим часом на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг, а в соцмережах люди пишуть про прорив дамби.

Рятувальники застерігали про жовтий рівень небезпеки зі зливами, сильним дощем і грозами.

Тим часом на викосогір'ї Карпат на вершині Піп Іван за тиждень до початку календарного літа випав сніг. Про це повідомили рятувальники Чорногірського рятувально-пошукового посту на своїй сторінці у фейсбуці. Зазначається, що видимість наразі у горах погана, а температура +2 градуси.

Сніг у Карпатах 25 травня / Фото ДСНС

Коли в Україні потепліє? Синоптики очікують, що дощі та зливи затягнуться по всій території України до кінця наступного тижня. Потепління до України прийде вже з 27 травня, але воно все ще буде незначним.



Водночас відчутніше тепло прийде в Україну протягом 1 – 7 червня з поступовим підвищенням температури вище 20 градусів.