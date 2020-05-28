Главные новости 28 мая: рейтинг Forbes, запуск электричек и Гонконг без автономии
Журнал "Forbes Украина" впервые за 4 года опубликовал список 100 самых богатых украинцев. Укрзализныця 1 июня вместе с междугородними и межобластными поездами запустит и пригородные электрички. Китай одобрил новый безопасный закон, который фактически ликвидирует автономию города Гонконг. Запуск Falcon 9 и Crew Dragon отменили из-за плохой погоды. Такими были главные новости Украины и мира 28 мая
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Самые богатые люди Украины
Журнал "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых украинцев. Общая сумма их состояния оценивается в 31 миллиард долларов. Пересечь отметку в миллиард в этом списке смогли восемь человек.
Подробнее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: в первой тройке Ахметов, Пинчук и Порошенко
На первом месте рейтинга Forbes оказался Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов. Издание отмечает, что это в шесть раз меньше, чем было у олигарха в 2013 году.
Последнее же место в рейтинге занял совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев. Его состояние оценили в 95 миллионов долларов.
С полным списком 100 самых богатых людей Украины можно ознакомиться по этой ссылке.
Список топ-5 самых богатых украинцев по версии Fobres
1. Ринат Ахметов
Состояние: 2,8 миллиарда долларов
Активы: металлургия, ТЭК
2. Виктор Пинчук
Состояние: 1,4 миллиарда долларов
Активы: металлургия
3. Петр Порошенко
Состояние: 1,4 миллиарда долларов
Активы: пищевая промышленность
4. Александр Герега, Галина Герега
Состояние: 1,3 миллиарда долларов
Активы: розничная торговля, АПК
5. Геннадий Боголюбов
Состояние: 1,2 миллиарда долларов
Активы: топливно-энергетический комплекс, инвестиции
Рейтинг самых богатых украинцев / Инфографика 24 канала
Укрзализныця запускает пригородные поезда
С 1 июня Укрзализныця вместе с межобластным сообщением возобновит и движение пригородных поездов. Уже на следующей неделе разрешат запуск 214 электричек в 10 регионах Украины.
Где возобновят движение пригородных поездов
Со следующей недели возобновят свои маршруты 214 электричек в таких областях:
- Харьковская,
- Полтавская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Одесская,
- Черкасская,
- Житомирская,
- Хмельницкая.
Как видно из инфографики, которую обнародовал руководитель Укрзализныци Иван Юрик, поезда запустят на четырех филиалах Укрзализныци, наибольшее количество при чем на "Южной железной дороге" – 112. Для сравнения, на "Львовской железной дороге", которая охватывает Западную Украину, где ситуация с коронавирусом несколько сложнее, запустят только 20.
- "Донецкая железная дорога" – 38 поездов
- "Львовская железная дорога" – 20 поездов
- "Одесская железная дорога" – 44 поезда
- "Южная железная дорога" – 112 поездов
В то же время пока нет точного списка пригородных поездов, которые возобновят уже с 1 июня. Руководитель Укрзализныци отметил, что точный список должен появиться на сайтах региональных филиалов.
Возобновление пригородных поездов с 1 июня
Ситуация с коронавирусом в Украине в эти сутки
По состоянию на 28 мая в Украине COVID-19 заболели 22 382 человека. За последние сутки зафиксированы 477 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Лидирует и в дальнейшем Черновицкая область, здесь зафиксировали уже 3 201 случай.
Сколько людей заболели COVID-19 в областях Украины:
- Винницкая область – 947;
- Волынская область – 851;
- Днепропетровская область – 920;
- Донецкая область – 158;
- Житомирская область – 673;
- Закарпатская область – 1 124;
- Запорожская область – 425;
- Ивано-Франковская область – 1 339;
- Кировоградская область – 495;
- Киев – 2 793;
- Киевская область – 1 517;
- Львовская область – 1 513;
- Луганская область – 45;
- Николаевская область – 282;
- Одесская область – 861;
- Полтавская область – 268;
- Ровненская область – 1 588;
- Сумская область – 166;
- Тернопольская область – 1 131;
- Харьковская область – 981;
- Херсонская область – 177;
- Хмельницкая область – 386;
- Черновицкая область – 3 201;
- Черкасская область – 401;
- Черниговская область – 140.
Самые главные новости коронавируса за 28 мая советуем прочитать в кратком изложении по этой ссылке.
Протесты под МВД
Под здание Министерства внутренних дел Украины пришли десятки активистов с протестом из-за дела об убийстве Павла Шеремета. Протестующие требовали, чтобы сторону защиты ознакомили с материалами дела.
Активисты отмечали, что следствие по этому делу закончилось еще неделю назад, поэтому призывают показать материалы. Собственно таким и является ключевой лозунг акции: "АвакOFF, покажи доказательства".
Протестующие запускали файеры и держали плакаты с фото
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Среди протестующих есть и адвокаты фигурантов дела Леонид Маслов и Виталий Коломиец.
Гонконг без автономии
Парламент Китая принял новый закон о нацбезопасности, который фактически ликвидирует автономию города Гонконг и позволяет контролировать его китайским властям и силовым структурам. Именно против этого в Гонконге происходили протесты в течение последнего года. Конечно, с перерывами из-за коронавируса.
Парламент Китая утвердил резолюцию, которая позволяет его Постоянному комитету написать новый закон для Гонконга. 2 878 депутатов проголосовали "за", один – "против", шестеро – "воздержались". Сам закон должны голосовать в июне.
Самое главное – КНР теперь имеет полное право подавлять протесты в городе-автономии, опираясь на собственные силы.
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Что может измениться по новому закону:
- группы активистов (такие как Demosisto и другие) могут быть запрещены;
- суды смогут выносить серьезные приговоры за нарушение безопасности;
- страховые компании Китая открыто будут работать в городе;
- могут открыться филиалы министерств госбезопасности (шпионская сеть) и общественной безопасности (полиция и Таможня КНР).
Что известно о протестах в Гонконге
- Противостояние между Пекином и Гонконгом началось еще 6 лет назад. Тогда, несмотря на многочисленные попытки власти жестко подавить протесты, люди добились своего: Китай отказался от намерения утверждать кандидатов на выборах на руководящие должности в Гонконге.
- Прокитайская администрация Гонконга отказалась от принятия закона об экстрадиции преступников в материковйы Китай. По мнению активистов, это могло привести к политическим преследованиям в автономии.
- Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году. Согласно соглашению с Пекином, в мегаполисе сохранено собственное законодательство, действует независимая судебная система и свободные СМИ.
- В Китае же таких демократических свобод у граждан нет. Согласно договоренностям с Великобританией, интеграция Гонконга в политическую, судебную и экономическую систему Китая должна завершиться в 2047 году.
SpaceX vs плохая погода
Запланированный на 23:33 27 мая запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX отменили. Первую в истории миссию коммерческого космического корабля SpaceX с двумя американскими астронавтами перенесли на 30 мая. А все из-за плохой погоды.
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О том, что полета, к которому готовились не один месяц, не будет, стало известно на завершающем этапе подготовки к старту. Буквально за несколько минут.
Однако, полет не стали откладывать в долгий ящик и перенесли на резервную дату – 30 мая. Он состоится в 22:22 по киевскому времени, когда погодные условия должны быть получше.
К МКС должны улететь два астронавта NASA: Роберт "Боб" Бенкен и Дуглас "Даг" Герли.
Роберт "Боб" Беккен и Дуглас "Даґ" Герли / Фото NASA
Почему был важный запуск
Дело в том, что запуск станет первым подобным с американской земли за почти десять лет. Последним пилотируемым аппаратом, который совершил подобную миссию, был космический шаттл Atlantis, который приземлился 21 июля 2011 года. После этого шаттлы к МКС больше не летали, а NASA вынуждено было покупать места для своих астронавтов на российских "Союзах", которые обходились США в немалую сумму.
Пользуясь положением, Россия постоянно поднимала цену на места для американских астронавтов. Сейчас одно место на "Союзе" стоит для NASA 90 миллионов долларов.