Главные новости 28 мая: рейтинг Forbes, запуск электричек и Гонконг без автономии

Журнал "Forbes Украина" впервые за 4 года опубликовал список 100 самых богатых украинцев. Укрзализныця 1 июня вместе с междугородними и межобластными поездами запустит и пригородные электрички. Китай одобрил новый безопасный закон, который фактически ликвидирует автономию города Гонконг. Запуск Falcon 9 и Crew Dragon отменили из-за плохой погоды. Такими были главные новости Украины и мира 28 мая

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Самые богатые люди Украины

Журнал "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых украинцев. Общая сумма их состояния оценивается в 31 миллиард долларов. Пересечь отметку в миллиард в этом списке смогли восемь человек.

Подробнее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: в первой тройке Ахметов, Пинчук и Порошенко

На первом месте рейтинга Forbes оказался Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов. Издание отмечает, что это в шесть раз меньше, чем было у олигарха в 2013 году.

Последнее же место в рейтинге занял совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев. Его состояние оценили в 95 миллионов долларов.

С полным списком 100 самых богатых людей Украины можно ознакомиться по этой ссылке.

Список топ-5 самых богатых украинцев по версии Fobres

1. Ринат Ахметов

Состояние: 2,8 миллиарда долларов

Активы: металлургия, ТЭК

2. Виктор Пинчук

Состояние: 1,4 миллиарда долларов

Активы: металлургия

3. Петр Порошенко



Состояние: 1,4 миллиарда долларов

Активы: пищевая промышленность

4. Александр Герега, Галина Герега



Состояние: 1,3 миллиарда долларов

Активы: розничная торговля, АПК

5. Геннадий Боголюбов



Состояние: 1,2 миллиарда долларов

Активы: топливно-энергетический комплекс, инвестиции



Рейтинг самых богатых украинцев / Инфографика 24 канала

Укрзализныця запускает пригородные поезда

С 1 июня Укрзализныця вместе с межобластным сообщением возобновит и движение пригородных поездов. Уже на следующей неделе разрешат запуск 214 электричек в 10 регионах Украины.

Где возобновят движение пригородных поездов

Со следующей недели возобновят свои маршруты 214 электричек в таких областях:

Харьковская,

Полтавская,

Луганская,

Донецкая,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Одесская,

Черкасская,

Житомирская,

Хмельницкая.

Как видно из инфографики, которую обнародовал руководитель Укрзализныци Иван Юрик, поезда запустят на четырех филиалах Укрзализныци, наибольшее количество при чем на "Южной железной дороге" – 112. Для сравнения, на "Львовской железной дороге", которая охватывает Западную Украину, где ситуация с коронавирусом несколько сложнее, запустят только 20.

"Донецкая железная дорога" – 38 поездов



"Львовская железная дорога" – 20 поездов



"Одесская железная дорога" – 44 поезда



"Южная железная дорога" – 112 поездов

В то же время пока нет точного списка пригородных поездов, которые возобновят уже с 1 июня. Руководитель Укрзализныци отметил, что точный список должен появиться на сайтах региональных филиалов.



Возобновление пригородных поездов с 1 июня

Ситуация с коронавирусом в Украине в эти сутки

По состоянию на 28 мая в Украине COVID-19 заболели 22 382 человека. За последние сутки зафиксированы 477 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Лидирует и в дальнейшем Черновицкая область, здесь зафиксировали уже 3 201 случай.

Сколько людей заболели COVID-19 в областях Украины:

Винницкая область – 947;

Волынская область – 851;

Днепропетровская область – 920;

Донецкая область – 158;

Житомирская область – 673;

Закарпатская область – 1 124;

Запорожская область – 425;

Ивано-Франковская область – 1 339;

Кировоградская область – 495;

Киев – 2 793;

Киевская область – 1 517;

Львовская область – 1 513;

Луганская область – 45;

Николаевская область – 282;

Одесская область – 861;

Полтавская область – 268;

Ровненская область – 1 588;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1 131;

Харьковская область – 981;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 386;

Черновицкая область – 3 201;

Черкасская область – 401;

Черниговская область – 140.

Самые главные новости коронавируса за 28 мая советуем прочитать в кратком изложении по этой ссылке.

Протесты под МВД

Под здание Министерства внутренних дел Украины пришли десятки активистов с протестом из-за дела об убийстве Павла Шеремета. Протестующие требовали, чтобы сторону защиты ознакомили с материалами дела.

Активисты отмечали, что следствие по этому делу закончилось еще неделю назад, поэтому призывают показать материалы. Собственно таким и является ключевой лозунг акции: "АвакOFF, покажи доказательства".



Протестующие запускали файеры и держали плакаты с фото

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Среди протестующих есть и адвокаты фигурантов дела Леонид Маслов и Виталий Коломиец.

Адвокат підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь каже, що результати проведених експертиз є сфальсифіковані pic.twitter.com/NhfimjHaqb — hromadske (@HromadskeUA) May 28, 2020

Гонконг без автономии

Парламент Китая принял новый закон о нацбезопасности, который фактически ликвидирует автономию города Гонконг и позволяет контролировать его китайским властям и силовым структурам. Именно против этого в Гонконге происходили протесты в течение последнего года. Конечно, с перерывами из-за коронавируса.

Парламент Китая утвердил резолюцию, которая позволяет его Постоянному комитету написать новый закон для Гонконга. 2 878 депутатов проголосовали "за", один – "против", шестеро – "воздержались". Сам закон должны голосовать в июне.

Самое главное – КНР теперь имеет полное право подавлять протесты в городе-автономии, опираясь на собственные силы.

Советуем прочитать Китай готов душить протесты: что изменит для Гонконга скандальный закон

Что может измениться по новому закону:

группы активистов (такие как Demosisto и другие) могут быть запрещены;

суды смогут выносить серьезные приговоры за нарушение безопасности;

страховые компании Китая открыто будут работать в городе;

могут открыться филиалы министерств госбезопасности (шпионская сеть) и общественной безопасности (полиция и Таможня КНР).

Что известно о протестах в Гонконге

Противостояние между Пекином и Гонконгом началось еще 6 лет назад . Тогда, несмотря на многочисленные попытки власти жестко подавить протесты, люди добились своего: Китай отказался от намерения утверждать кандидатов на выборах на руководящие должности в Гонконге.

. Тогда, несмотря на многочисленные попытки власти жестко подавить протесты, люди добились своего: Китай отказался от намерения утверждать кандидатов на выборах на руководящие должности в Гонконге. Прокитайская администрация Гонконга отказалась от принятия закона об экстрадиции преступников в материковйы Китай. По мнению активистов, это могло привести к политическим преследованиям в автономии.

в материковйы Китай. По мнению активистов, это могло привести к политическим преследованиям в автономии. Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году . Согласно соглашению с Пекином, в мегаполисе сохранено собственное законодательство, действует независимая судебная система и свободные СМИ.

. Согласно соглашению с Пекином, в мегаполисе сохранено собственное законодательство, действует независимая судебная система и свободные СМИ. В Китае же таких демократических свобод у граждан нет. Согласно договоренностям с Великобританией, интеграция Гонконга в политическую, судебную и экономическую систему Китая должна завершиться в 2047 году.

SpaceX vs плохая погода

Запланированный на 23:33 27 мая запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX отменили. Первую в истории миссию коммерческого космического корабля SpaceX с двумя американскими астронавтами перенесли на 30 мая. А все из-за плохой погоды.

Советуем осмотреть Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полете к МКС

О том, что полета, к которому готовились не один месяц, не будет, стало известно на завершающем этапе подготовки к старту. Буквально за несколько минут.

Однако, полет не стали откладывать в долгий ящик и перенесли на резервную дату – 30 мая. Он состоится в 22:22 по киевскому времени, когда погодные условия должны быть получше.

К МКС должны улететь два астронавта NASA: Роберт "Боб" Бенкен и Дуглас "Даг" Герли.



Роберт "Боб" Беккен и Дуглас "Даґ" Герли / Фото NASA

Почему был важный запуск

Дело в том, что запуск станет первым подобным с американской земли за почти десять лет. Последним пилотируемым аппаратом, который совершил подобную миссию, был космический шаттл Atlantis, который приземлился 21 июля 2011 года. После этого шаттлы к МКС больше не летали, а NASA вынуждено было покупать места для своих астронавтов на российских "Союзах", которые обходились США в немалую сумму.

Пользуясь положением, Россия постоянно поднимала цену на места для американских астронавтов. Сейчас одно место на "Союзе" стоит для NASA 90 миллионов долларов.