Головні новини 28 травня: рейтинг Forbes, запуск електричок і Гонконг без автономії

Журнал "Forbes Україна" вперше за чотири роки опублікував список 100 найбагатших українців. Укрзалізниця 1 червня разом із міжміськими та міжобласними потягами запустить і приміські електрички. Китай схвалив новий безпековий закон, який фактично ліквідує автономію міста Гонконг, а запуск Falcon 9 та Crew Dragon скасували через погану погоду. Такими були головні новини України і світу 28 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Найбагатші люди України

Журнал "Forbes Україна" вперше з 2016 року опублікував список 100 найбагатших українців. Загальна сума їхніх статків оцінюється в 31 мільярд доларів. Перетнути позначку в мільярд у цьому списку змогли вісім людей.

Детальніше Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: в першій трійці Ахметов, Пінчук та Порошенко

На першому місці рейтингу Forbes опинився Рінат Ахметов. Його статки оцінили в 2,8 мільярда доларів. Видання відзначає, що це в шість разів менше, аніж було в олігарха у 2013 році.

Останнє ж місце рейтингу посів співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов. Його статки оцінили у 95 мільйонів доларів.

З повним списком 100 найбагатших людей України можна ознайомитися за цим посиланням.

Список топ-5 найбагатших українців за версією Fobres

1. Рінат Ахметов

Статок: 2,8 мільярда доларів

Активи: металургія, ПЕК

2. Віктор Пінчук

Статок: 1,4 мільярда доларів

Активи: металургія

3. Петро Порошенко

Статок: 1,4 мільярда доларів

Активи: харчова промисловість

4. Олександр Герега, Галина Герега

Статок: 1,3 мільярда доларів

Активи: роздрібна торгівля, АПК

5. Геннадій Боголюбов

Статок: 1,2 мільярда доларів

Активи: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції



Рейтинг найбагатших українців / Інфографіка 24 каналу

Укрзалізниця запускає приміські потяги

З 1 червня Укрзалізниця разом із міжобласним сполученням відновить і рух приміських потягів. Вже наступного тижня дозволять запуск 214 електичок у 10 регіонах України.

Важливо знати Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

Де відновлять рух приміських потягів

З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електричок у таких областях:

Харківська,

Полтавська,

Луганська,

Донецька,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Одеська,

Черкаська,

Житомирська,

Хмельницька область.

Як видно з інфографіки, яку оприлюднив керівник Укрзалізниці Іван Юрик, потяги запустять на чотирьох філіях Укрзалізниці, найбільшу кількість при чому на "Південній" – 112. Для порівняння, на "Львівській залізниці", що охоплює Західну Україну, де ситуація із коронавірусом дещо складніша, запустять лише 20.

"Донецька залізниця" – 38 поїздів

"Львівська залізниця" – 20 поїздів

"Одеська залізниця" – 44 поїзди

"Південна залізниця" – 112 поїзди.

Водночас поки немає точного списку приміських потягів, які відновлять вже з 1 червня. Керівник Укрзалізниці зазначив, що точний список має з'явитися на сайтах регіональних філій.



Відновлення приміських поїздів з 1 червня

Ситуація з коронавірусом в Україні цієї доби

Станом на 28 травня в Україні на COVID-19 захворіли 22 382 людини. За останню добу зафіксовано 477 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Лідирує і надалі Чернівецька область, тут зафіксували вже 3 201 випадок.

Скільки людей захворіли на COVID-19 в областях України:

Вінницька область – 947;

Волинська область – 851;

Дніпропетровська область – 920;

Донецька область – 158;

Житомирська область – 673;

Закарпатська область – 1124;

Запорізька область – 425;

Івано-Франківська область – 1339;

Кіровоградська область – 495;

Київ – 2793;

Київська область – 1517;

Львівська область – 1513;

Луганська область – 45;

Миколаївська область – 282;

Одеська область – 861;

Полтавська область – 268;

Рівненська область – 1588;

Сумська область – 166;

Тернопільська область – 1131;

Харківська область – 981;

Херсонська область – 177;

Хмельницька область – 386;

Чернівецька область – 3201;

Черкаська область – 401;

Чернігівська область – 140.

Найголовніші новини про коронавірус за 28 травня радимо прочитати у стислому викладі за цим посиланням.

Протести під МВС

Під будівлю Міністерства внутрішніх справ України прийшли десятки активістів з протестом через справу про вбивство Павла Шеремета. Протестувальники вимагали, щоб сторону захисту ознайомили з матеріалами справи.

Активісти наголошували, що слідство у цій справі закінчилося ще тиждень тому, тож закликають показати матеріали. Власне таким і є ключове гасло акції: "АвакOFF, покажи докази".



Протестувальники запускали фаєри і тримали плакати з фото підозрюваних / Фото hromadske

Радимо прочитати Справа Шеремета: поліція навмисно змінила маршрут підозрюваних, щоб вписати у свою версію

Серед протестувальників є й адвокати фігурантів справи Леонід Маслов і Віталій Коломієць.

Адвокат підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь каже, що результати проведених експертиз є сфальсифіковані pic.twitter.com/NhfimjHaqb — hromadske (@HromadskeUA) May 28, 2020

Гонконг без автономії

Парламент Китаю схвалив новий закон про нацбезпеку, який фактично ліквідує автономію міста Гонконг та дозволяє контролювати його китайській владі та силовим структурам. Саме проти цього у Гонконгу відбувалися протести впродовж останнього року. Звісно, з перервами через коронавірус.

Парламент Китаю затвердив резолюцію, яка дає змогу його Постійному комітету написати новий закон для Гонконгу. 2878 депутатів проголосували "за", лише один – "проти", шестеро – "утримались". За сам закон мають голосувати у червні.

Найголовніше – КНР тепер має повне право придушувати протести в місті-автономії, спираючись на власні сили.

Радимо прочитати Китай готовий душити протести: що змінить для Гонконгу скандальний закон

Що може змінитися за новим законом:

групи активістів (такі як Demosisto та інші) можуть бути заборонені;

суди зможуть виносити серйозні вироки за порушення безпеки;

страхові компанії Китаю відкрито працюватимуть в місті;

можуть відкритися філіали Міністерств держбезпеки (шпіонська мережа) та суспільної безпеки (поліція та митниця КНР).

Що відомо про протести в Гонконгу

Протистояння між Пекіном та Гонконгом почалося ще 6 років тому. Тоді попри численні спроби влади жорстко придушити протести, люди домоглися свого: Китай відмовився від наміру затверджувати кандидатів на виборах на керівні посади у Гонконгу.

Тоді попри численні спроби влади жорстко придушити протести, люди домоглися свого: Китай відмовився від наміру затверджувати кандидатів на виборах на керівні посади у Гонконгу. Прокитайська адміністрація Гонконгу відмовилася від ухвалення закону про екстрадицію злочинців до материкового Китаю. На думку активістів, це могло призвести до політичних переслідувань в автономії.

злочинців до материкового Китаю. На думку активістів, це могло призвести до політичних переслідувань в автономії. Велика Британія передала Гонконг Китаю у 1997 році. Відповідно до угоди з Пекіном у мегаполісі збережено власне законодавство, діє незалежна судова система і вільні ЗМІ.

Відповідно до угоди з Пекіном у мегаполісі збережено власне законодавство, діє незалежна судова система і вільні ЗМІ. В Китаї ж таких демократичних свобод у громадян немає. Відповідно до домовленостей з Великою Британією, інтеграція Гонконгу в політичну, судову і економічну систему Китаю має завершитися у 2047 році.

SpaceX vs погана погода

Запланований на 23:33 27 травня запуск корабля Crew Dragon компанії SpaceX скасували. Першу в історії місію комерційного космічного корабля SpaceX з двома американськими астронавтами перенесли на 30 травня. А все через погану погоду.

Радимо оглянути Історичний запуск корабля Crew Dragon: все про проєкт NASA та SpaceX і політ до МКС

Про те, що польоту до якого готувалися не один місяць, не буде, стало відомо на завершальному етапі підготовки до старту. Буквально за декілька хвилин.

Однак, політ не відкладатимуть у довгий ящик і перенесли на резервну дату – 30 травня. Він відбудеться о 22:22 за київським часом, там погодні умови повинні бути трохи кращими.

До МКС мають полетіти два астронавти NASA: Роберт "Боб" Бенкен та Дуглас "Даґ" Герлі.



Роберт "Боб" Беккен та Дуглас "Даґ" Герлі / Фото NASA

Чому був важливий запуск

Справа у тому, що запуск стане першим подібним з американської землі за майже десять років. Останнім пілотованим апаратом, який здійснив подібну місію, був космічний шатл Atlantis, який приземлився 21 липня 2011 року. Після цього шатли до МКС більше не літали, а NASA вимушене було купувати місця для своїх астронавтів на російських "Союзах", які обходилися США в чималу суму.

Користуючись положенням, Росія постійно підіймала ціну на місця для американських астронавтів. Нині одне місце на "Союзі" коштує для NASA 90 мільйонів доларів.