Новини про коронавірус 28 травня: більше потягів в Україні, у США – 100 тисяч смертей

В Україні продовжують відновлювати залізничне сполучення. 66 пунктів пропуску на кордонах – досі не працюють. На Львівщині – антирекорд нових випадків COVID-19. У США кількість смертей від коронавірусу перевищила 100 тисяч. На медиків під час пандемії почастішали напади. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 травня.

Новини про коронавірус в Україні 28 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 28 травня в Україні на COVID-19 захворіли 22 382 людини .

. За останню добу зафіксовано 477 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією

нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією 8 434 людей одужали після інфікування коронавірусом. Серед них 420 осіб за попередню добу.

людей одужали після інфікування коронавірусом. Серед них 420 осіб за попередню добу. За весь час зафіксовано 669 летальних випадків. За минулу добу 11 осіб померли.

До теми В Україні зареєстрували 22 382 випадки коронавірусу COVID-19

Головне про поширення коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 345 медпрацівників , за останню добу захворіли 104 медики. З початку пандемії 1 913 медпрацівників подолали недугу.

, за останню добу захворіли 104 медики. З початку пандемії 1 913 медпрацівників подолали недугу. У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 64 людей . Троє пацієнтів померли, однак 106 військовим вдалося одужати.

. Троє пацієнтів померли, однак 106 військовим вдалося одужати. На Львівщині антирекорд коронавірусу. За минулу добу виявили 70 нових випадків COVID-19, 5 осіб померли.

В окупованому Росією Криму загальна кількість хворих на COVID-19 знову зросла. Зокрема, за останню добу підтвердили 6 нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 28 травня у Криму зареєстровано 361 випадок COVID-19. Правозахиcники стверджують, що окупаційна влада дані занижує.

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Скільки людей захворіли на COVID-19 по областях:

Вінницька область – 947;

Волинська область – 851;

Дніпропетровська область – 920;

Донецька область – 158;

Житомирська область – 673;

Закарпатська область – 1124;

Запорізька область – 425;

Івано-Франківська область – 1339;

Кіровоградська область – 495;

Київ – 2793;

Київська область – 1517;

Львівська область – 1513;

Луганська область – 45;

Миколаївська область – 282;

Одеська область – 861;

Полтавська область – 268;

Рівненська область – 1588;

Сумська область – 166;

Тернопільська область – 1131;

Харківська область – 981;

Херсонська область – 177;

Хмельницька область – 386;

Чернівецька область – 3201;

Черкаська область – 401;

Чернігівська область – 140.

Головні новини про коронавірус в Україні за 28 травня

Пункти пропуску досі не працюють

Кабінет Міністрів ще 20 травня дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску на кордонах – з Молдовою та країнами Євросоюзу – Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. При цьому пропонувалося залишити закритими пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю через епідеміологічну ситуацію там.

Попри заяви на засіданні уряду, Кабінет Міністрів України за тиждень так і не оприлюднив це рішення. А без цього в Держприкордонслужбі не можуть відкрити ці 66 пунктів пропуску.

Коли відновлять залізничне сполучення

Укрзалізниця технічно готова розпочати запуск поїздів, проте вони курсуватимуть не у всіх областях. Наразі відкритий продаж квитків на 26 поїздів, серед яких є потяги далекого сполучення та Інтерсіті+. До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їх кількість може бути збільшена, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

На сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення в таких областях:

Донецькій,

Луганській,

Одеській,

Полтавській,

Черкаській.

В яких областях ще не відновлюють залізничне сполучення:

Не дозволили відновити рух влада Чернівецької та Закарпатської областей.

У Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення.

Інші регіони ухвалять рішення додатково протягом 28 – 30 травня.



Як в Україні відновлюватиме роботу транспорт / Інфографіка 24 каналу

Зеленський підтримав ідею страхування медиків

Президент України Володимир Зеленський схвально поставився до ініціативи зі страхування медиків. Відтак вона може бути втілена по всій Україні. Зеленський доручив міністру розвитку громад та територій України Олексію Чернишову опрацювати це питання.

Раніше у Луганській області застрахували 99 медиків-інфекціоністів. Вони, у разі інфікування, мають отримати 50 тисяч гривень від страхової компанії. Сама страховка коштує 7 тисяч гривень за одного.

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Доля Санепідемслужби

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не має наміру відновлювати санепідемслужбу як окремий орган. Втім, він розглядає можливість її створення у складі міністерства. За словами міністра, СЕС б здійснювала заходи інфекційного контролю та реагувала на відповідні ситуації.



Кабмін ліквідував СЕС ще у 2017 році через високий рівень корупції у структурі. На початку пандемії коронавірусу у 2020 році, уряд призначив Віктора Ляшка головним санлікарем країни.

Нульова статистика в Україні

Наша країна може дійти до нульової статистики, коли за день не буде зафіксовано жодного нового випадку зараження. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, 22 червня – орієнтовна дата. Все буде залежати від того, як надалі себе буде поводити вірус. При цьому головний санлікар додав, що поки невідомо, чи коронавірус буде мати сезонність.

Україна минула пік захворювання на коронавірус

Віцепрезидент НАН України Анатолій Загородній вважає, що Україна минула пік захворюваності на COVID-19. Але він підкреслив, що якби карантин ввели хоча б на тиждень пізніше, захворюваність була б значно вищою – у 3 – 4 рази. Науковець зазначив, що нині Україна виходить на зменшення щоденної кількості хворих, отже вийшла з піку. Попри це, схил поки що залишається пологим.

Новини про коронавірус у світі за 28 травня

Загальна інформація та топ-5 країн за кількістю інфікованих

Станом на 28 травня у світі зафіксовано 5 695 155 інфікованих COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 355 688 людей. Водночас одужали 2 351 177 осіб по всьому світу.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 699 933;

Бразилія – 411 821;

Росія – 370 680;

Велика Британія – 268 619;

Іспанія – 236 259.

Головне про коронавірус у світі

Рекорд смертності

США стали першою країною у світі, де кількість померлих від коронавірусу перевищила показник в 100 тисяч людей. Станом на ранок 28 травня кількість загиблих від коронавірусу в країні складає 100 442 особи. США також утримують лідерство і щодо кількості інфікованих осіб – 1 699 933.

COVID-19 лютує у Росії

У Росії кількість смертей від коронавірусу вже вдруге стала рекордною. За добу знову померли 174 людини – так само, як і 26 травня. Загальна кількість летальних випадків в країні сягла 4 142.

Напади на медиків під час пандемії

Від березня у 13 країнах світу зафіксували 208 нападів на медичних працівників, які активно борються з коронавірусною інфекцією. Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що на медиків нападають і жорстоко поводяться з ними в час, коли вони найбільш необхідні.

МКЧХ зібрав дані з 13 країн з таких регіонів:

Близького Сходу;

Азіатсько-Тихоокеанського регіону;

Північної та Південної Америки;

Африки.

Японія рятує туризм після пандемії

Уряд Японії розробляє програму для відновлення туризму в країні. Одна з пропозицій – покривати частину витрат мандрівникам. Мова йде про 20 тисяч єн (близько 185 доларів) на день. Кампанія Go To Travel розглядається урядом Японії як ініціатива, щоб стимулювати внутрішній туризм після пандемії. Відтак мова про іноземних туристів, на жаль, не йде.

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Турбота про співробітників

Корпорація Google залишає своїх працівників і надалі працювати віддалено. Більшість з них зможуть працювати з дому щонайменше до кінця року. Компанія навіть виплатить їм по тисячі доларів для купівлі обладнання додому. Декому з працівників таки доведеться повернутись в офіс. Хто саме має повернутись до офісної роботи у компанії повідомлять 10 червня.

Дослідження коронавірусу

Вчені не знайшли здатний до зараження коронавірус SARS-CoV-2 на забруднених поверхнях. До такого висновку дійшли науковці з Імперського коледжу Лондона. Зразки збирали протягом 18 днів у квітні за допомогою ватного тампона на площі 25 см² в лікарнях Лондона. Це робили в той час, коли всі стаціонари були заповнені хворими на COVID-19. Якщо висновки науковців підтвердяться, це означатиме, що вірус не настільки живучий на поверхнях, як вважалося раніше.



Скільки вірус живе на поверхнях / Інфографіка 24 каналу