Новости про коронавирус 28 мая: больше поездов в Украине, в США – 100 тысяч смертей

В Украине продолжают восстанавливать железнодорожное сообщение. 66 пунктов пропуска на границах – до сих пор не работают. На Львовщине – антирекорд новых случаев COVID-19. В США количество смертей от коронавируса превысило 100 тысяч. На медиков во время пандемии участились нападения. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире – 28 мая.

Новости про коронавирус в Украине 28 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 28 мая в Украине на COVID-19 заболели 22 382 человека .

. За последние сутки зафиксировано 477 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией

новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией 8 434 человека выздоровели после инфицирования коронавирусом. Среди них 420 человек за предыдущие сутки.

выздоровели после инфицирования коронавирусом. Среди них 420 человек за предыдущие сутки. За все время зафиксировано 669 летальных случаев. За минувшие сутки 11 человек умерли.

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Главное о распространении коронавируса

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 345 медработников , а за последние сутки заболели 104 медики. С начала пандемии 1 913 медработников преодолели недуг.

, а за последние сутки заболели 104 медики. С начала пандемии 1 913 медработников преодолели недуг. В Вооруженных силах Украины на COVID-19 сейчас болеют 64 человека . Трое пациентов умерли, однако 106 военным удалось выздороветь.

. Трое пациентов умерли, однако 106 военным удалось выздороветь. На Львовщине антирекорд коронавируса. За минувшие сутки обнаружили 70 новых случаев COVID-19, 5 человек умерли.

В оккупированном Россией Крыму общее количество больных COVID-19 снова выросло. В частности, за последние сутки подтвердили 6 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 28 мая в Крыму зарегистрирован 361 случай COVID-19. Правозащитники утверждают, что оккупационная власть занижает данные.

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Сколько людей заболели COVID-19 по областям:

Винницкая область – 947;

Волынская область – 851;

Днепропетровская область – 920;

Донецкая область – 158;

Житомирская область – 673;

Закарпатская область – 1124;

Запорожская область – 425;

Ивано-Франковская область – 1339;

Кировоградская область – 495;

Киев – 2793;

Киевская область – 1517;

Львовская область – 1513;

Луганская область – 45;

Николаевская область – 282;

Одесская область – 861;

Полтавская область – 268;

Ровенская область – 1588;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1131;

Харьковская область – 981;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 386;

Черновицкая область – 3201;

Черкасская область – 401;

Черниговская область – 140.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 28 мая

Пункты пропуска до сих пор не работают

Кабинет Министров еще 20 мая разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границах – с Молдовой и странами Евросоюза – Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. При этом предлагалось оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью из-за эпидемиологической ситуации там.

Несмотря на заявления на заседании правительства, Кабинет Министров Украины за неделю так и не обнародовал это решение. А без этого в Госпогранслужбе не могут открыть эти 66 пунктов пропуска.

Когда восстановят железнодорожное сообщение

Укрзализныця технически готова начать запуск поездов, однако они будут курсировать не во всех областях. Сейчас открыта продажа билетов на 26 поездов, среди которых есть поезда дальнего следования и Интерсити+. К запуску с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На сегодня есть решения областных комиссий по восстановлению сообщения в таких областях:

Донецкой,

Луганской,

Одесской,

Полтавской,

Черкасской.

В каких областях еще не возобновляют железнодорожное сообщение:

Не позволили восстановить движение власти Черновицкой и Закарпатской областям.

В Тернопольской и Хмельницкой областях позволили запустить только пригородное сообщение.

Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28 – 30 мая.



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Зеленский поддержал идею страхования медиков

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отнесся к инициативе по страхованию медиков. Поэтому она может быть воплощена по всей Украине. Зеленский поручил министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву проработать этот вопрос.

Ранее в Луганской области застраховали 99 медиков-инфекционистов. Они, в случае инфицирования, должны получить 50 тысяч гривен от страховой компании. Сама страховка стоит 7 тысяч гривен за одного.

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Судьба Санэпидемслужбы

Министр здравоохранения Максим Степанов не намерен возобновлять санэпидемслужбу как отдельный орган. Впрочем, он рассматривает возможность ее создания в составе министерства. По словам министра, СЭС осуществляла меры инфекционного контроля и реагировала на соответствующие ситуации.

Кабмин ликвидировал СЭС еще в 2017 году из-за высокого уровня коррупции в структуре. В начале пандемии коронавируса в 2020 году, правительство назначило Виктора Ляшко главным санврачом страны.

Нулевая статистика в Украине

Наша страна может дойти до нулевой статистики, когда за день не будет зафиксировано ни одного нового случая заражения. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, 22 июня – ориентировочная дата. Все будет зависеть от того, как дальше себя будет вести вирус. При этом главный санврач добавил, что пока неизвестно, будет ликоронавирус иметь сезонность.

Украина прошла пик заболевания коронавируса

Вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний считает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Но он подчеркнул, что если бы ввели карантин хотя бы на неделю позже, заболеваемость была бы значительно выше – в 3-4 раза. Ученый отметил, что сейчас Украина выходит на уменьшение ежедневного количества больных, следовательно вышла из пика. Несмотря на это, склон пока остается пологим.

Новости коронавирус в мире за 28 мая

Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных

По состоянию на 28 мая в мире зафиксировано 5 695 155 инфицированных COVID-19. Общее количество умерших от коронавірусної инфекции в мире составляет 355 688 человек. В то же время выздоровели 2 351 177 человек по всему миру.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 699 933;

Бразилия – 411 821;

Россия – 370 680;

Великобритания – 268 619;

Испания – 236 259.

Главное про коронавирус в мире

Рекорд смертности

США стали первой страной в мире, где количество умерших от коронавируса превысило показатель в 100 тысяч человек. По состоянию на утро 28 мая количество погибших от коронавируса в стране составляет 100 442 человека. США также удерживают лидерство и по количеству инфицированных лиц – 1 699 933.

COVID-19 свирепствует в России

В России количество смертей от коронавируса уже во второй раз стало рекордным. За сутки снова умерли 174 человека – так же, как и 26 мая. Общее количество летальных случаев в стране достигло 4 142.

Нападения на медиков во время пандемии

С марта в 13 странах мира зафиксировали 208 нападений на медицинских работников, которые активно борются с коронавирусной инфекцией. Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что на медиков нападают и жестоко обращаются с ними в то время, когда они наиболее необходимы.

МККК собрал данные из 13 стран таких регионов:

Ближнего Востока;

Азиатско-Тихоокеанского региона;

Северной и Южной Америки;

Африки.

Япония спасает туризм после пандемии

Правительство Японии разрабатывает программу для восстановления туризма в стране. Одно из предложений – покрывать часть расходов путешественникам. Речь идет о 20 тысячах иен (около 185 долларов) в день. Кампания Go To Travel рассматривается правительством Японии как инициатива, чтобы стимулировать внутренний туризм после пандемии. Поэтому речь об иностранных туристах, к сожалению, не идет.

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Забота о сотрудниках

Корпорация Google оставляет своих работников и в дальнейшем работать удаленно. Большинство из них смогут работать из дома минимум до конца года. Компания даже выплатит им по тысяче долларов для покупки оборудования на дом. Некоторым из работников таки придется вернуться в офис. Кто именно должен вернуться к офисной работе в компании сообщат 10 июня.

Исследование коронавируса

Ученые не нашли способный к заражению коронавирус SARS-CoV-2 на загрязненных поверхностях. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Образцы собирали в течение 18 дней в апреле с помощью ватного тампона на площади 25 см² в больницах Лондона. Это делали в то время, когда все стационары были заполнены больными COVID-19. Если выводы ученых подтвердятся, это будет означать, что вирус не настолько живучий на поверхностях, как считалось ранее.



Сколько вирус живет на поверхностях / Инфографика 24 канала