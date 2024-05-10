Обо всем, что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене 10 мая, – читайте в хронологии от 24 Канала.

06:47, 10 мая

В Харькове ночью прогремели взрывы

В 03:18 ночью 10 мая местные телеграм-каналы в Харьковской области сообщили о ракетах, которые российские оккупанты запустили на регион. Говорилось об обстреле из баллистического вооружения.

В 03:35 поступило сообщение о повторном обстреле.

Впоследствии в ОВА, оккупанты рассказали, что оккупанты нанесли удар и по Дергачах Харьковского района.

Уже в 4 утра стало известно об одном пострадавшем в Харькове.

06:45, 10 мая

Российские захватчики ночью 10 мая запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревоги раздавались в ряде областей нашего государства.

На Николаевщине были слышны взрывы, сообщил начальник МВА Снигиревки Иван Кухта.