06:47, 10 мая

В 03:18 ночью 10 мая местные телеграм-каналы в Харьковской области сообщили о ракетах, которые российские оккупанты запустили на регион. Говорилось об обстреле из баллистического вооружения.

В 03:35 поступило сообщение о повторном обстреле.

Впоследствии в ОВА, оккупанты рассказали, что оккупанты нанесли удар и по Дергачах Харьковского района.

Уже в 4 утра стало известно об одном пострадавшем в Харькове.