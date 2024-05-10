06:47, 10 травня

О 03:18 уночі 10 травня місцеві телеграм-канали у Харківській області повідомили про ракети, які російські окупанти запустили на регіон. Мовилося про обстріл із балістичного озброєння.

О 03:35 надійшло повідомлення про повторний обстріл.

Згодом в ОВА, окупанти розповіли, що окупанти завдали удару й по Дергачах Харківського району.

Вже о 4 ранку стало відомо про одного потерпілого у Харкові.