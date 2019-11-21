Главные аргументы Украины против России в Гааге: мнения дипломатов

Возвращение нам моряков и кораблей не перечеркивает факт агрессии России против Украины. И с точки зрения права не влияет на судебный процесс.

Об этом 24 канала рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Есть принцип: нарушение права – права не порождает. Россия нарушила право и дала нам основания обратиться в международный суд,

– отмечает Александр Хара.

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Эксперт добавляет: надо обратить внимание суда на то, что юридически Россия считает наших моряков преступниками и может истребовать их и корабли обратно. Чем дает основания продолжать рассмотрение дела и международному трибуналу.

"Пресс-секретар Путина Песков заявил, что возвращение кораблей произошло не в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН. Россия показывает, что игнорирует правовые международные нормы. Безусловно, суд в Гааге примет это во внимание. Также суд не посчитает воды, где были захвачены корабли, российскими. Это важные вещи в нашу пользу", – убежден Хара.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объясняет, что по результатам этих слушаний Арбитраж примет свое первое решение и утвердит правила своей работы.

"Мы настаиваем на том, что дело является срочным, так как несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть, она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков", – отметила она в своем посте в сети Facebook.

Захват и возвращения украинских кораблей. Главное:

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

7 сентября РФ и Украины провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка.

Утром 18 ноября Россия все же вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.

Кремль утверждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом в нормандском формате.

20 ноября они прибыли в порт Очакова в Одесской области. Вечером туда же приехал Президент Украины Владимир Зеленский и осмотрел корабли.

21 ноября в Гааге начались первые слушания Морского трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала