Головні аргументи України проти Росії в Гаазі: думки дипломатів

Повернення нам моряків і кораблів не перекреслює факт агресії Росії проти України. І з точки зору права не впливає на судовий процес.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Є принцип: порушення права – права не породжує. Росія порушила право і дала нам підстави звернутися до міжнародного суду,

– зазначає Олександр Хара.

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Експерт додає: треба звернути увагу суду на те, що юридично Росія вважає наших моряків злочинцями і може витребувати їх і кораблі назад. Чим дає підстави продовжувати розгляд справи і міжнародному трибуналі.

"Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що повернення кораблів відбулося не в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН. Росія показує, що ігнорує правові міжнародні норми. Безумовно, суд у Гаазі візьме це до уваги. Також суд не вважатиме води, де були захоплені кораблі, російськими. Це важливі речі на нашу користь", – переконаний Хара.

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль пояснює, що за результатом цих слухань Арбітраж прийме своє перше рішення та затвердить правила своєї роботи.

"Ми наполягаємо на тому, що справа є терміновою, оскільки не зважаючи на те, що у вересні РФ звільнила наших моряків, кримінальні справи проти них тривають. Тобто, вона і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків", — наголосила вона у своєму дописі в мережі Facebook.

Захоплення і повернення українських кораблів. Головне:

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.

Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.

Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.

20 листопада вони прибули до порту Очакова на Одещині . Ввечері туди ж приїхав Президент України Володимир Зеленський та оглянув кораблі.

21 листопада у Гаазі почалися перші слухання Морського трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу