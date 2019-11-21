22:11
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Головні аргументи України проти Росії в Гаазі: думки дипломатів

      834 Читать новость на русском
      У Гаазі розглядається позов України проти Росії щодо захоплених кораблів / gettyimages.com

      Повернення нам моряків і кораблів не перекреслює факт агресії Росії проти України. І з точки зору права не впливає на судовий процес.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Трибунал у Гаазі: про новий позов України проти Росії та шанси на виграш

      Є принцип: порушення права – права не породжує. Росія порушила право і дала нам підстави звернутися до міжнародного суду,
      – зазначає Олександр Хара.

      Читайте також: Росія повернула Україні захоплені кораблі: все, що відомо

      Експерт додає: треба звернути увагу суду на те, що юридично Росія вважає наших моряків злочинцями і може витребувати їх і кораблі назад. Чим дає підстави продовжувати розгляд справи і міжнародному трибуналі.

      "Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що повернення кораблів відбулося не в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН. Росія показує, що ігнорує правові міжнародні норми. Безумовно, суд у Гаазі візьме це до уваги. Також суд не вважатиме води, де були захоплені кораблі, російськими. Це важливі речі на нашу користь", – переконаний Хара.

      Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль пояснює, що за результатом цих слухань Арбітраж прийме своє перше рішення та затвердить правила своєї роботи.

      "Ми наполягаємо на тому, що справа є терміновою, оскільки не зважаючи на те, що у вересні РФ звільнила наших моряків, кримінальні справи проти них тривають. Тобто, вона і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків", — наголосила вона у своєму дописі в мережі Facebook.

      Захоплення і повернення українських кораблів. Головне:

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.
      • 7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.
      • Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.
      • Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.
      • 20 листопада вони прибули до порту Очакова на Одещині. Ввечері туди ж приїхав Президент України Володимир Зеленський та оглянув кораблі.
      • 21 листопада у Гаазі почалися перші слухання Морського трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.

      захоплені кораблі і моряки
      Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      13247
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Гаазький трибунал Новини політики Україна – Росія Повернення захоплених кораблів Конфлікт в Азовському морі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Смачні вечері у родинному колі: рецепти від Євгена Клопотенка
      сьогодні , 21:57 Смачні вечері у родинному колі: рецепти від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко 64
      Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      сьогодні , 18:46 Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      Інна Жолобович 2072
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      499
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сьогодні , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 1914
      Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      сьогодні , 16:45 Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      Альона Чернецька 2213
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук