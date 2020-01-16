Главные дебаты демократов: зачем ведущие пытались утопить кандидата

14 января в США состоялись дебаты среди претендентов на пост президента среди членов Демократической партии. Поскольку уже через две недели в штате Айова пройдет первое голосование, эти дебаты можно считать решающими. Кандидатам надо было показать себя во всей красе.

Как минимум одна интересная история на этих дебатах произошла. Буквально за один день до их проведения сенатор Элизабет Уоррен вспомнила разговор, который у нее был с коллегой Берни Сандерсом полтора года назад.

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По ее словам, Сандерс тогда сказал, что женщина не сумеет победить Дональда Трампа на президентских выборах. А сама Уоррен на это ответила, что сумеет. На что Сандерс заявил, что ничего такого, конечно же, не говорил. Более того, в сети сразу же нашлось видео 1988 года, где он говорит, что женщина может быть избрана президентом Америки.

Видеодоказательство слов Сандерса, сделанное в 1988 году: видео

Многие вспонили, как в 2016 году он сам призывал именно Уоррен выдвигаться в президенты. Но было уже поздно. Американские СМИ, которые очень не любят Сандерса, радостно вцепились в эту историю, поскольку она позволяет показать его женоненавистником и оторвать часть голосов перед голосованием в Айове. Для врагов сенатора это очень важно, поскольку сейчас он вышел на первое место в гонке.



Тройка лидеров среди Демократов: Джо Байден, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс

Таким образом, перед дебатами все ждали, как именно зазвучит эта история. И вы знаете, получилось как обычно. Ведущая CNN Эбби Филлип не стала спрашивать у Сандерса, говорил он, что-то плохое про женщин или нет. Она спросила иначе: "Сенатор, зачем вы это сказали?". То есть, вы понимаете: не было или не было, а зачем это было сделано.

Когда Сандерс ответил, что этого вообще не было, Филлип спросила Уоррен: "А вы что почувствовали, когда Сандерс сказал, что женщина не может победить?". Уоррен ответила, что она не согласилась с этим. Но тут важно другое – ведущие на дебатах однозначно заняли позицию против Сандерса. Они всеми силами пытались утопить кандидата. Даже его оппоненты не старались так сильно, как ведущие.



Ведущие дебатов: Вольф Блитцер, Эбби Филлип, Брианна Пфанненстиел

Вы знаете, я такое видел всего лишь один раз в жизни. Это было почти четыре года назад, когда на дебатах Республиканской партии ведущие изо всех сил пытались уничтожить кандидата Дональда Трампа. И вы знаете, чем это тогда закончилось – именно он и победил.



Дональд Трамп

Сенатор Сандерс пока не стал президентом, но история отчасти повторяется. Глядя на то, как ведущие пытаются его топить, простые американцы стали массово отправлять ему пожертвования. За пару часов дебатов он, таким образом, получил 1,7 миллиона долларов. Другие кандидаты такие суммы и за месяц собрать не могут.

Но самый печальный итог этих дебатов – это политическая смерть Элизабет Уоррен. Для всего левого фланга Демократической партии она показала себя предателем, который попытался ударить ножом в спину старого друга и коллегу.

Возможно, ей за это пообещали пост вице-президента у Джо Байдена, я не знаю. Но как самостоятельный политик она, видимо, уже умерла. И это, правда, очень жалко. Ну а нам всем теперь остается дожидаться 3 февраля, когда в Айове пройдут кокусы Демократической партии. Не всегда, но очень часто тот кандидат, который побеждает в этом голосовании, в итоге и становится кандидатом в президенты от своей партии.

Британский сепаратизм

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил всемирную известность во многом благодаря своей главной предвыборной идее – отделить страну от Европейского Союза.



Борис Джонсон

В прошлом году, обещая сделать это, он красочно описывал все достоинства полной независимости и требовал уважать мнение граждан страны, которые на референдуме выступили за Brexit. На сепаратистских лозунгах Джонсон победил, получив большинство в парламенте. По его плану, отделение Великобритании от ЕС состоится уже в конце января.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из ЕС: сокращенно от английских слов Britain (Британий) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум относительно членства Британии в ЕС. 51,9% граждан, которые участвовали в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Это должно было случиться еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по поводу договора по Brexit, сроки перенесли на 31 января.

По идее, он должен летать от счастья и праздновать победу. Но не тут-то было. На декабрьских выборах его Консервативная партия победила в масштабах всего Соединенного Королевства. Однако в Шотландии подавляющее большинство мест (47 из 59) получила местная Шотландская национальная партия. Ее программа почти по всем пунктам отличается от Консервативной, но кое-что общее у них есть – стремление к полной свободе и независимости.

Только вот шотландцы хотят отделиться не от ЕС, а от самой Великобритании. Получив убедительное большинство, они снова потребовали провести референдум о независимости. Джонсон, конечно, против – он не хочет, чтобы Англия вернулась к границам раннего Средневековья под его управлением.

Премьер-министр написал в Эдинбург, что голосования о независимости могут проходить "лишь один раз в поколение". Последний раз голосование на эту тему было в 2014 году, и большинство шотландцев (55% против 45%) согласилось жить под властью Лондона. Поэтому вернуться к обсуждению темы можно лет через 20.

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен высказалася, что такой ответ ее не устраивает. Она указывает на то, что в 2014 году шотландцы голосовали за другую единую Великобританию – в составе ЕС. После Brexita это будет совсем другая страна. По ее словам, не может быть Союза с Вестминстером без взаимного согласия.



Никола Стерджен

Вообще, шотландские националисты заявляют, что отрицательный ответ из Лондона их не удивил и не расстроил, они были к нему готовы. Стерджен считает, что в демократической стране правительство не сможет долго блокировать проведение референдума. Так или иначе воля народа будет реализована.

Сейчас сами шотландцы будут внимательно сделить за двумя факторами:

Первый – это Brexit и его последствия. Если сбудутся прогнозы, и отделение от ЕС больно ударит по экономике, то желающих отделиться от Лондона будет намного больше, чем сейчас.

От итогов Brexit во многом будет зависеть и второй фактор – внутренняя шотландская политика. В 2021 году там пройдут выборы в местные органы власти. Если Лондон наломает дров с Brexit, то почти наверняка все ответственные посты в Шотландии займут сторонники отделения.

В этом случае они смогут провести референдум и сами, даже без разрешения Лондона. Он сможет им помешать, только если направит в Шотландию войска и полицию. А это – повторение каталонского сценария 2017 года, когда Испания силой подавила стремление каталонцев к самоопределению.

Сюжет 24 канала про референдум о независимости в Каталонии: видео

Британцы всеми силами хотят избежать любых параллелей с испанцами, которых они считают намного более авторитарными и жестокими. Поэтому, я думаю, в ближайшие несколько лет референдум о независимости Шотландии мы все-таки увидим.

В чем выгода России

И тут нельзя не упомянуть о российском факторе. Кремлевские правители всегда люто ненавидели Великобританию. Они ее считают даже более умным, хитрым и жестким оппонентом, чем мощных, но простых и открытых американцев. Развал и уничтожение Соединенного Королевства – это голубая мечта Владимира Путина. Если появится хоть малейший шанс, что она будет реализована, он всеми силами поможет этому процессу.



Владимир Путин

В этом ему, как ни странно, могут помочь остальные европейцы, и прежде всего – Германия. Немцы хотят, чтобы все страны континента поняли одну вещь: за выход из Евросоюза придется заплатить большую цену. Соответственно, Лондон сейчас надо как можно более жестко и публично наказать, а Шотландию – вернуть в ЕС.

Самая безумная переменная в этом уравнении – это сам Борис Джонсон. Сейчас он очень популярен. Но в случае неудачного Brexitа британская экономика очень сильно пострадает, и популярность его неизбежно пойдет вниз.

Для спасения большинства в парламенте он может сбросить Шотландию как балласт. Без 59 левых шотландских депутатов ему будет намного проще поддерживать там свое правое большинство. Это, конечно, очень отдаленная перспектива, пока Джонсону бояться нечего. Но если его дела пойдут совсем плохо, то такая мера легко обеспечит ему еще несколько лет правления.

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Исходя из всего этого, мне становится немного страшно за судьбу Соединенного Королевства. В ближайшие несколько лет о его разделении будут мечтать очень многие и очень влиятельные силы. Поэтому остается только пожелать сил и здоровья королеве Елизавете II, которая одна способна спасти страну от грядущих потрясений.