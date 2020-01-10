Сбитый лайнер МАУ: Иран против США

Первым делом, я очень хочу поздравить вас с наступившим новым годом и пожелать здоровья, в том числе – психического. Учитывая название нашей передачи, думаю, это вполне уместно. Сам же 2020 год обещает стать действительно безумным.

Одни только чудовищные пожары в Австралии чего стоят? Там территория сгорела размером со всю Швейцарию. Миллионы животных и десятки людей погибли. Жуть, конечно.

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Но для нас все-таки важнее другая история – крушение в Иране украинского "Боинга 737", на борту которого было 176 человек.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

• Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

• Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.



Кто погиб во время катастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

• Иран уверяет, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

• Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

• В СНБО заявили о 7 версиях В СНБО заявили о трех "закрытых" версиях авиакатастрофы в Иране причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.

• В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвали премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон и власти Нидерландов.

• Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что самолет МАУ разбился в Иране после попадания в него ракеты. Однако эта версия пока не подтверждена, поэтому Украина ждет доказательств от стран Запада.

Чем необычная эта катастрофа

С первой же новости катастрофа показалась мне очень необычной. Я уже много лет работаю в новостях и знаю: самолеты почти всегда разбиваются либо на самом взлете, либо при посадке. Посреди пути это почти никогда не случается.

Тут же самолет успел набрать почти три километра высоты, далеко улетел от аэропорта Тегерана и вдруг начал падать. Я такого не припомню. На такой высоте птицы даже не летают.

Далее. "Боинг 737" – самый массовый и самый надежный самолет на свете. Он так просто не ломается. Более того, он неубиваемый и неразбиваемый.



Самолет "Боинг 737"

В нем такая электронная начинка, что если даже вы захотите его уронить, то не сможете это сделать. А пилоты там были одни из лучших в Украине.

Важно! Самолет "Боинг" 737-800 NG был изготовлен в 2016 году, а первый полет совершил 21 июня этого же года. Он рассчитан на перевозку 186 пассажиров. В течение недели перед катастрофой в Иране Боинг совершал полеты из Киева в Милан, Лондон и Ереван.

Еще что важно: за пару часов до взлета самолета иранцы запустили кучу ракет по американским военным базам, и ожидали ответа. Их система ПВО была в полной боеготовности и точно собиралась в эту ночь сбивать американские самолеты.

Ну и уже после падения самолета Иран заявил, что следствие будет идти только на его территории, а черные ящики – очень повреждены и достать оттуда информацию почти невозможно.

Вот последнее меня сразу зацепило. Уже давно известно: эти черные ящики ломаются только в том случае, если власти что-то хотят скрыть. Собственно, именно это мы и видели.

Собственно, собрав эти факты воедино я еще утром 8 января предположил, что самолет иранцы сбили. Вероятно, случайно, но сбили.



Обломки самолета МАУ в Иране

Надо мной тогда очень многие посмеялись. Типа, у меня в голове теория заговора и все такое. Но я на это отвечал: "Люди, извините, других объяснений просто нет!". Но это не очень работало. Даже коллеги решили, что я слишком бурно Новый год отметил.

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Однако уже через день, вечером 9 января, сначала Пентагон, а потом и канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявили, что да, самолет сбили ракетой системы ПВО "Тор" М1 российского производства. (Кстати, обратите внимание – у Трюдо новый имидж. Он теперь серьезный и с бородой).



Канадский премьер-министр Джастин Трюдо

Потом еще и видеоролик появился с моментом поражения самолета ракетой. Скрыть выстрел по самолету иранцы никак не могли. Сейчас все их военные базы находятся под круглосуточным американским наблюдением из космоса и с земли, где работают местные агенты ЦРУ.

Как только оттуда вылетает хотя бы одна ракета, американцы сразу все это видят и фотографируют. Поэтому их данным верить можно на сто процентов.

Но вернемся к сбитому самолету. Те же люди, кто только что не верил в сбитый самолет, стали требовать жестко отомстить Ирану. Чуть ли не войну ему объявить. Как минимум, обругать его последними словами.

Я с этим не согласен. Смотрите, иранцы сами сейчас понимают, что дико облажались – сбили иностранный пассажирский самолет. Более того, весь мир это увидел. Отбрехаться никак не получится. Им, я думаю, сейчас стыдно и страшно. Они как крыса, которую загнали в угол.

Момент падения самолета и первые минуты после катастрофы: видео



Я думаю, они сейчас хотят уйти в полное отрицание и отказаться говорить на эту тему. Поэтому с ними сейчас надо говорить очень холодно, но спокойно и корректно. Сказать им: "Смотрите: вы признаете себя виноватыми, наказываете того, кто там у вас стрелял, и выплачиваете компенсацию семьям погибших. Скажем, по миллиону долларов. На этом мы с вами расходимся". Нам нужна справедливость, нам не нужен скандал.

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Если говорить с ними спокойно, то, думаю, они согласятся. Но если же они скажут, что ничего признавать и платить не будут, то тогда начнется совсем другой разговор.

Украина может присоединиться к американским санкциям, заморозить отношения с Тегераном, подать на него в международные суды и так далее. В этом случае тоже есть надежда получить компенсацию, но результата придется ждать очень много лет.

Может быть, даже несколько десятилетий, пока в Иране не сменится режим. Поэтому сейчас важно не поддаваться эмоциям и трезво рассматривать всю эту ситуацию. Она, конечно, ужасная. Погибли люди, их не вернуть. Но хоть какого-то подобия справедливости добиться все еще можно.

Иран против США

Еще одна важная новогодняя история – это едва не начавшаяся война между Ираном и США. Собственно, в рамках этой истории иранцы и стреляли своими ракетами по американским базам, а потом ожидали ответного удара.

В конце декабря 2019 года проиранские шиитские боевики в Ираке убили американского гражданина. В ответ на это американцы ударили по базе этих боевиков и убили 25 человек. В ответ уже на это шииты начали штурмовать посольство США в Багдаде.

Дональд Трамп увидел это по телевизору и очень испугался. У него перед глазами встали картины убийства американских дипломатов в ливийском Бенгази в 2012 году. А потом и картина захвата американских заложников в Иране в 1979 году.

Тут президент США не стал ждать чего-то подобного и спросил своих генералов, как можно ответить. Они сказали, что можно тут побомбить, тут – убить лидера боевиков, там – подкупить кого-то.

Но есть и безумное решение – убить Касема Сулеймани – главу иранского подразделения КУДС, которое помогает шиитским боевикам разного калибра по всему миру. Трамп сказал: "Давайте этого генерала убьем".



Касем Сулеймани

Собственно, 3 января это и случилось. Ракетой с беспилотника его отправили в лучший мир. Думаю, сам Трамп не знал, что в Иране у Сулеймани был статус настоящего героя, почти святого. Иранцы уверены, что это он лично защищал их страну на мировой арене от происков врагов.

Кто такой Касем Сулеймани? Сулеймани считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны. В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана – по аналогии с фильмом о Бэтмене.



В Иране же Сулеймани был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

Его действительно любили. Поэтому иранский режим просто обязан был демонстративно ответить. Баллистические ракеты перед сбитым "Боингом" и стали этим символическим ответом. После этого Иран дал понять, что не хочет военной эскалации конфликта.

Аятоллы не идиоты. Они понимают, что в очном военном противостоянии с США они точно будут уничтожены. Американцы намного сильнее. Трампа это заявление обрадовало. Он обратился к народу, и сказал, что тоже не будет искать эскалации военного конфликта.

Вроде бы все уладили. Но на самом деле, нет. Иранцы сейчас будут пытаться реализовать главную мечту и задачу убитого Сулеймани. Они хотят добиться изгнания войск США из Ирака и Сирии. Но не военными, а гибридными, теневыми методами.



Военное присутствие США на Ближнем Востоке / Инфографика 24 канала

Под их влиянием парламент Ирака уже потребовал от американцев вывести свои войска. Одновременно с этим шиитские боевики возобновили обстрелы американского посольства и военных баз в Ираке.

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Именно так, через своих союзников, иранцы будут постоянно отравлять американцам жизнь в Ираке и выдавливать их оттуда. Если это получится, то Сулеймани умер не напрасно – цель его жизни будет исполнена. Но у Тегерана есть и еще одна задача – создание атомной бомбы.

Иранцы уже объявили, что не будут придерживаться никаких ядерных соглашений. По сути, это означает, что они будут делать собственную бомбу, по северокорейским чертежам. (Они плотно сотрудничают с КНДР).

Помешать им создать свою атомную бомбу может только настоящая, полномасштабная война – с бомбардировками и оккупацией. Пойдет ли на это Дональд Трамп, я не уверен.



Американский президент Дональд Трамп

Он сам говорит, что не хочет войны, но иранцы ставят его в ситуацию, когда он будет вынужден выбирать. И выбирать скоро.

При этом всем в США идет очень жесткая президентская предвыборная кампания, а нынешнему главе государства предстоит пережить суд в Сенате, где будет решаться вопрос о его изгнании из Белого дома.

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Год едва только начался, а в мире происходит настоящее безумие. А, кстати, через пару недель еще и Brexit должен состояться. В общем, 2020-й, видимо, для мира будет очень и очень интересным. Мы с вами точно не соскучимся.