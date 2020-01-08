До катастрофи в Тегерані МАУ за 27 років не втратило жодного пасажира

Українська авіакомпанія у 2019 році потрапила у список найбезпечніших перевізників. Трагедія в Ірані стала першою в історії МАУ.

До сьогоднішньої катастрофи МАУ входила до списку авіаліній, які мають найменшу кількість летальних випадків.

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Згідно з даними порталу Plane Crash Info, у список компаній, які не втратили жодного пасажира за останні 20 років, потрапило всього 42 компанії з 409 загалом, серед них і український авіаперевізник МАУ.

Що варто знати про МАУ?

Міжнародні Авіалінії України або Ukraine International Airlines — приватна українська авіакомпанія, що була заснована як державна компанія в 1992 та повністю приватизована в 2011.

Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки — Західна Європа, Близький Схід, СНД, Азія.

Відповідно до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, МАУ експлуатує 45 літаків (дані актуальні на 8 січня 2020 року). Більшість з них, це судна компанії Boeing. Найстарішому літаку 29 років, а найновішим по два роки. Середній вік повітряного флоту МАУ – 12 років. Це один з найновіших флотів в Україні.

Статистичні дані МАУ / Інфографіка 24 каналу

Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану зранку 8 січня. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив. На місці падіння знайшли дві чорні скриньки.