США пропонують Ірану переговори: деталі

Сполучені Штати Америки готові до прямих переговорів з Іраном, аби запобігти майбутнім загрозам миру та безпеці, а також ескалації конфлікту з боку іранського режиму.

Про це йшлося у листі Ради Безпеки ООН, повідомили у Deutsche Welle.

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У листі виправдовується спецоперація американських військових в Іраку, внаслідок якої загинув іранський воєначальник Касем Сулеймані. Раніше Трамп заявив, що іранський генерал планував нові атаки на американські цілі. Трамп заявив, що Сулеймані – був "жорстоким терористом, який погрожував американським життям".

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

З листа випливає, що цю операцію було проведено відповідно до статті 51 Статуту ООН, що передбачає право країн на самооборону. У Вашингтоні також попередили, що для захисту інтересів США на Близькому Сході може піти на нові акції.

Все, що треба знати про конфлікт Ірану та США:

Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

Дональд Трамп заявив, що США знайдуть і знищать будь-якого терориста, який загрожуватиме американцям. Тим часом на церемонію прощання з Сулеймані в Ірані зібралося понад мільйон людей.

Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій зобов'язав уряд попросити американців забрати свої війська геть із території країни. Однак у США сказали, що вклали у військові бази мільярди доларів і нікуди не підуть.

5 січня Іран заявив, що виходить з ядерної угоди. Щоправда, згодом уточнив: не вийде, якщо послаблять санкції. Водночас на екстреній нараді в НАТО дійшли згоди щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів.

7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.

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