США предлагают Ирану переговоры: детали

Соединенные Штаты Америки готовы к прямым переговорам с Ираном, чтобы предотвратить будущие угрозы миру и безопасности, а также эскалацию конфликта со стороны иранского режима.

Об этом шла речь в письме Совета Безопасности ООН, сообщили в Deutsche Welle.

К теме: Трамп заявил, что США готовит варианты ответов на ракетную атаку Ирана

В письме оправдывается спецоперация американских военных в Ираке, в результате которой погиб иранский военачальник Касем Сулеймани. Ранее Трамп заявил, что иранский генерал планировал новые атаки на американские цели. Трамп заявил, что Сулеймани – был "жестоким террористом, который угрожал американским жизням".

Кто такой Касем Сулеймани?Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

Из письма следует, что эту операцию было проведено в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право стран на самооборону. В Вашингтоне также предупредили, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке может пойти на новые акции.

Все, что нужно знать о конфликте Ирана и США:

Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который угрожает американцам. Тем временем на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона людей.

Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев убрать свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не уйдут.

5 января Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Правда, потом уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО пришли к согласию относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.

7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.

Важно! Меркель собиралась говорить с Путиным об Украине, но теперь актуальной является тема Ирана