Итоги года в Африке, Азии, России

Сегодня будет итоговый выпуск нашей передачи. Я хочу рассказать о самых интересных мировых событиях 2019 года в Азии и Африке

Москва пришла в Африку

В 2019 году Россия направила своих наемников сразу в несколько африканских стран. Сейчас они присутствуют на Мадагаскаре, Судане, Анголе, Мозамбике и ЦАР. В обмен на военную помощь местным диктаторам они добывают и продают местные полезные ископаемые – нефть, золото, уран и алмазы. Это чистой воды неоколониализм.

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Но самое важное – это появление российских войск в Ливии, где они помогают генералу Халифе Хафтару сбросить прозападное правительство. Если это получится, Владимир Путин получит сразу три приза.



Халифа Хафтар

Во-первых, в Ливии примерно четыре процента всех мировых запасов нефти. Во-вторых, там, в подбрюшье НАТО, можно открыть военную базу. И третье: контроль над Ливией означает контроль над потоками беженцев из Африки. При желании Путин сможет затопить ими всю Европу. Если Запад не вмешается в эту ситуацию, у него точно будут большие проблемы.

Эрдоган копает под НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2019 году дал понять, что Запад для него больше не указ. Он купил и поставил на боевое дежурство российские комплексы ПВО С-400, что стало ударом по всей системе обороны НАТО. Он же наложил вето на принятие плана НАТО по обороне стран Балтии и Польши от возможного российского вторжения.



Реджеп Тайип Эрдоган

Кроме того, несмотря на протесты европейцев и США, Эрдоган начал операцию против сирийских курдов – самой прозападной части сирийского населения. НАТО на это все никак не может ответить. Это дало повод Эммануэлю Макрону сказать, что у Альянса наступила "смерть мозга". И я тут с ним согласен.

Раздел Сирии

Турецкая операция против курдов стала возможной благодаря спешному выводу американских войск из Сирии. Неожиданное бегство американцев также позволило России и Башару Асаду существенно расширить подконтрольную им территорию.



Башар Асад

Разгром ИГИЛа и убийство его лидера Абу Бакра аль-Багдади также пошло на руку правительству Сирии. Но главным победителем сирийской войны в 2019 года стал Иран. Он получил прямой наземный доступ из Тегерана через Багдад и Дамаск в Бейрут, к Средиземному морю и границе Израиля.

Таким образом, выполнена главная задача Ирана за последние полвека – строительство так называемого "шиитского полумесяца". Для них это действительно большой успех.

Осмелевший Иран

Американские экономические санкции, введенные Дональдом Трампом, подорвали позиции иранских "голубей" и очень усилили "ястребов", которые говорят, что с США нельзя ни о чем договариваться.

В 2019 году "ястребы" не только пробили шиитский коридор к Средиземному морю. Они показали, что не боятся США, когда сбили американский беспилотник ценой в 120 миллионов долларов. Потом они разбомбили два самых главных нефтяных завода в Саудовской Аравии. Они же взяли в заложники британский нефтеналивной танкер.

Все это стало доказательством того, что Иран может в любой момент безнаказанно поднять до небес мировые цены на нефть и подорвать экономику всей планеты.

Но главное, что в 2019 году Иран возобновил обогащение урана и программу по созданию своей ядерной бомбы. Причем США ему не могут помешать из страха за мировую экономику, а Израиль из-за своих домашних проблем.

Израиль в кризисе

В 2019 году в Израиле дважды прошли внеочередные выборы, но оба раза у местных политиков не вышло сформировать работоспособное правительство. Третьи внеочередные выборы подряд будут в марте 2020 года.



Биби Нетаньяху

Одновременно с этим прокуратура страны выдвинула три уголовных обвинения премьер-министру Биби Нетаньяху. Политическую систему страны разбил паралич недоверия со стороны общества. Поэтому на проделки Ирана там сейчас почти не обращают внимания.

Афганистан перед бурей

В уходящем году США вели активные переговоры с движением Талибан об условиях вывода войск из Афганистана. В сентябре они даже собирались подписать мир, но талибы в последний момент устроили теракт, и подписание не состоялось.

Перед выборами Трампу очень нужна какая-то внешнеполитическая победа, поэтому он наверняка попробует сдать Афганистан талибам в 2020 году. Скорее всего, это будет плохо замаскированная капитуляция США.



Дональд Трамп

Как стало известно из документов Пентагона, недавно опубликованных газетой "Вашингтон Пост", еще со времен Обамы американские военные были уверены, что выиграть самую долгую войну в своей истории они просто не могут.

Индийская теократия

Мусульмане Индии в 2019 году стали жить намного хуже. Индийская народная партия премьер-министра Нарендры Моди (это такие религиозные экстремисты-индуисты) подтвердила свою власть на всеобщих выборах и начала наступление на мусульман.



Нарендра Моди

Мусульманская автономия в Кашмире была упразднена и разделена на две части. Это первый шаг к изменению там демографической ситуации в пользу индуистов. Потом правительство перестало преследовать антимусульманских погромщиков по всей стране, ну а в конце года приняло закон, запрещающий мусульманским беженцам получать индийское гражданство.

По сути, правительство Индии объявило холодную войну 200 миллионам жителей своей страны. Их тихо выдавливают вон. Я же опасаюсь, что в какой-то момент эта война может стать и горячей. Все-таки 200 миллионов мусульман – это довольно значительная сила.

Китайская дистопия

В уходящем году весь мир узнал многочисленные подробности того, как работает система подавления мусульман-уйгуров в Китае. Синцзян, где они проживают, превращен в суперэффективную высокотехнологичную тюрьму под открытым небом, где каждое действие каждого человека фиксируется камерами и датчиками, и искусственный интеллект дает им оценку.

Если человек молится в мечети, изучает уйгурский язык или встречается с подозрительными людьми, его баллы в системе снижаются и жизнь его становится невыносимой. Если же он, скажем, изучает труды Мао Цзедуна или историю Компартии, его баллы растут, его поощряют.

Самых неблагонадежных отправляют в концлагеря, самых прилежных повышают по службе. На уйгурах Китай отрабатывает систему тотального уничтожения национальной и идеологической идентичности.

Думаю, что следующим после Синцзяна станет Гонконг, где Китай в весь этот год вел жестокую борьбу против демократии, западной системы права и свободомыслия. Если в этой неоконченной еще борьбе победит Пекин, то Гонконг превратится в обычный китайский город под тотальным электронным контролем. Но если победит народ, то Китай сам может заразиться вирусом демократии и свободы. Это крайне важная история.

Ким против Трампа

Северная Корея в этом году может похвастать большими успехами. Дональд Трамп фактически признал эту страну, надеясь добиться от нее ядерного разоружения. Но в реальности Ким Чен Ын только ускорил строительство своего ядерного арсенала.



Ким Чен Ын

По сути, он использовал желание Трампа заключить мир с КНДР в свою пользу и получил три спокойных года без новых санкций для исследований в ядерной и ракетной сфере. Я уверен, что, инженеры Кима за это время создали что-то очень мощное.

Новая эра в Японии

В 2019 году взошел на трон новый император Японии – Нарухито. В связи с этим в стране объявлена новая эпоха, которую называли Рэйва. Это название состоит из двух древних иероглифов. Один из них означает "что-то прекрасное", а второй "гармония".

Впрочем, у первого есть и более зловещее значение – "приказ, требующий подчинения". Поэтому единой трактовки нет. Рэйва может оказаться и прекрасной гармонией, и гармоничной системой приказов и подчинения. По-моему, такая система называется "армия".

И, кстати, в Японии в последнее время все чаще говорят о том, что стране нужна своя армия. Если кто не знает, сообщу новость: сейчас формально ее просто не существует.

Шаман в России

Самой символической историей года в России стал, на мой взгляд, поход шамана Александра Габышева в Москву изгонять Владимира Путина, которого он считает демоном, в ад.

Как только шаман вышел из Якутска, у Путина начались проблемы: в Сибири вспыхнули огромные лесные пожары, загорелась секретная подлодка "Лошарик", упала и взорвалась новейшая атомная ракета "Буревестник", заразив радиацией почти всю Россию.



Александр Габышев

Но главное, рейтинг Путина упал до 30%, а "Единой России" – почти до нуля. Его люди потеряли безумное количество депутатских и мэрских мест на местных выборах, а в Москве поднялась невиданная до сих пор волна протестов. А шаман лично чуть не поднял революцию в Бурятии, куда он уже дошел.

Путин повелел ФСБ срочно поймать шамана и отправить его назад, в Якутию. После этого ситуация немного успокоилась. Но в декабре шаман снова отправился в Москву.

У Путина немедленно упал и сгорел самый новый истребитель-невидимка Су-57. Загорелся и пришел в негодность единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов".

Но главное случилось в центре Москвы. Там какой-то член "Единой России", фанат Путина и ДНР схватил самодельный автомат и начал убивать сотрудников ФСБ и полиции. Вся российская полиция, ФСБ, прокуратура и росгвардия целый час тупо прятались и ничего не могли сделать с единственным психом.

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Эта история показала, что если бы вместо него была сотня настоящих боевиков, то они запросто свергли бы Путина и уничтожили его режим. Российские спецслужбы просто были бы слишком напуганы, чтобы этому противостоять. После этой истории шамана Габышева во второй раз поймали и отправили в Якутск. Но я думаю, что он еще обязательно даст о себе знать в 2020 году.