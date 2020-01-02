"Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке

Сегодня будет второй итоговый выпуск нашей передачи. Я расскажу о интесеных событиях 2019 года в Европе и Америке.

НАТО в коме

Европа и ее самые важные институты оказались под ударом со стороны сил, мечтающих о разрушении ее институтов и единства. Как нетрудно догадаться, силы эти в значительной степени пользовались поддержкой России.

Читайте також: Итоги года в Африке, Азии, Росии

Эммануэль Макрон в 2019 году заявил о "смерти мозга" НАТО. Турция прогнала Германию со своей авиабазы "Инджирлик", а Дональд Трамп сказал, что США будут работать в режиме частной охраны – защищать только тех, кто будет им платить. При этом Польша, Эстония, Латвия и Литва – три страны, которым натовская защита нужнее всех – в 2019 году остались без плана обороны. Турция заблокировала его принятие внутри НАТО.

В такой ситуации Альянсу нужен руководитель с ясным видением, железной волей и стальными нервами. Кто-то вроде Джона Маккейна. Но во главе НАТО сейчас стоит Йенс Столтенберг – тихий и мягкий скандинав в очках, который все время выражает озабоченность. Он был бы отличным генсеком в спокойное время. Но сейчас оно очень неспокойное.



Джон Маккейн и Йенс Столтенберг/ Коллаж 24 канала

Начало распада ЕС

► Еще одним западным альянсом, о распаде которого мечтает Владимир Путин, является Евросоюз.

После оглушительной победы Бориса Джонсона на выборах в Великобритании в декабре 2019 года стало уже точно ясно, что Brexit не остановить.



Владимир Путин

Соответственно, уже в начале 2020 года от Евросоюза официально впервые отвалится одна страна – Соединенное Королевство. Потом могут последовать Венгрия и Польша, которых Брюссель вполне открыто обвиняет в авторитарных замашках и отказе от европейских принципов управления государством.

► Экстремизм и популизм в Европе сейчас быстро растет.

В октябре 2019 года состоялось важное событие, которое мало кто заметил. На местных выборах в центральной Германии и в центральной Италии победили крайние популисты. В Тюрингии это были левые Ди Линке и правые АфД. В Умбрии – правая Ла Лига. Такого там не было со времен окончания Второй мировой войны!

Цікаво: Криворукие миньоны Путина

Это означает, что через один-два избирательных цикла эти партии почти наверняка стану доминирующими и на национальном уровне в этих странах. По сути, это может привести к повторению истории столетней давности.

Если кто не помнит, фашистская партия Бенито Муссолини пришла к власти в Италии в 1922 году. Два года ждать осталось. Излишне говорить, что и правые, и левые популисты в Германии и Италии состоят в отличных отношениях с Владимиром Путиным и всей душой мечтают об уничтожении Европейского Союза.

(Мелко)Британия

С победой Бориса Джонсона на выборах в Великобритании запущен не только ее выход из ЕС, но и еще один процесс – распад самой бывшей империи. Первый министр Шотландии Никола Стерджен по итогам этих выборов уже объявила, что будет требовать нового референдума об независимости.



Борис Джонсон и Никола Стерджен

Ее сепаратистская Шотландская национальная партия взяла все, кроме одного – депутатские мандаты в своем регионе. Поэтому шансы на распад Соединенного Королевтсва сейчас очень высоки.

Кроме того, в случае так называемого "жесткого Brexit" на выход из Великобритании может попроситься и Северная Ирландия, которая не потерпит появления настоящей границы между собой и Ирландской республикой.

Если все это произойдет, то в обозримом будущем от некогда огромной империи останутся только Англия и Уэльс. И это – совсем уже не фантастика. Кстати, Великобританию российские гэбисты всегда ненавидели особенно сильно, поэтому ее развалу дудут радоваться неделю. Но главная их цель, конечно, - это США.

Американская трагедия

Для США 2019 год стал годом Украины и лишь третьего в истории страны импичмента, вынесенного Дональду Трампу. Но самое главное – этот год ознамновался крайней степенью поляризации американского общества. Проще говоря, республиканцы и демократы почти полностью утратили возможность ведения цивилизованного диалога.

Важливо: Между раем и адом: как демократы поставили Трампа в неудобную позицию

Они воспринимают друг друга не как единомышленников с разногласиями, а как врагов. Причем президент не лечит эту рану, а подсыпает в нее соли. Он то и дело заявляет, что на него "идет охота", что ему и его сторонникам объявлена "война", что его политические оппоненты – это "враги", "сумасшедшие", "бездельники" и они заслуживают попадания в ад. Его любимый глагол сейчас – это hate, "ненавидеть". Он его использует постоянно.

И надо сказать, что демократы стали перенимать это отношение и эту лексику. Они все чаще стали отвечать Трампу и его сторонникам в том же стиле. Все вместе это создает крайне опасную и токсичную среду крайней нетерпимости американцев друг к другу. Причем заметьте: эта среда появилась прямо перед выборами президента 2020 года, на которых будет решаться курс страны на ближайшие годы.

По данным ФБР и других спецслужб США, весь этот яд в их страну активно закачивают россияне. Они прекрасно понимают: Америка слишком сильна, чтобы ее победить снаружи. Поэтому разрушить ее могут только сами американцы и только изнутри. Для этого и нужна атмосфера тотальной ненависти, которую сейчас активно создают Дональд Трамп и его приспешники.

Более того, если в 2020 году Трамп избежит отстранения с поста президента за шантаж Украины, то он начнет вытворять уже совершенно безумные вещи, поскольку будет чувствовать полную свою безнаказанность. Именно это и является самым эффективным способом разрушения Америки изнутри. Именно на это и надеется Владимир Путин, который считает распад СССР главной геополитической катастрофой 20 века. Сейчас он все ближе к тому, чтобы отомстить США за свою боль 30-летней давности.

Что известно о скандале Украины и США?Во время телефонного разговора 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей эксминистр экологии Николай Злочевский. К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует о том, что Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

Путин хочет открыто вмешаться в американские выборы, чтобы все видели: они прошли нечестно, с российским вмешательством. После такого проигравшая сторона не признает итогов голосования и в США начнется хаос. Это и есть главная задача Кремля на 2020 год.



Владимир Путин и Дональд Трамп

Но тут есть один важный момент. Неприятности для Америки будут означать огромные проблемы для всего Запада. А его проблемы обернутся настоящими бедами для всех остальных стран мира, включая и нас. Поэтому, если честно, я смотрю в 2020 год с тревогой и волнением. Как именно развернутся события, я не знаю, но одно могу обещать: скучно не будет!

До слова: Путин нашептал: почему Трамп недолюбливает Украину