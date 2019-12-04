Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину

Президент США ненавидит Украину. Как так вышло, можно выяснять бесконечно. Например, американские СМИ пишут, что гадости об Украине ему нашептали Владимир Путин и Виктор Орбан. И, возможно, это действительно так.

Трамп против Украины

Перед выборами 2016 года некоторые украинские чиновники открыто поддерживали Хиллари Клинтон, а Петр Порошенко даже демонстративно с ней встретился. Этот поступок мог расстроить победителя на тех выборах.

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Более того, хорошо известно, что получить Белый дом Трампу очень помогли российские спецслужбы. А такое не забывается, вот он сейчас и отрабатывает услугу за услугу. Ну, а после начала процедуры импичмента, прямо связанного с Украиной, отношение к ней со стороны президента США испорчено окончательно и навсегда.

Как бы то ни было, надо понять и принять одну простую истину: злопамятный Трамп больше никогда не станет добровольно и искренне относиться к Украине. Ничего хорошего от него ждать не надо. Смотрите, что происходит в Америке прямо сейчас. В каждом своем выступлении Трамп без устали повторяет одну безумную теорию. Она гласит, что в 2016 году Украина вмешалась в выборы президента США, а вину за это спихнула на Россию.

Никаких доказательств этой теории в природе не существует. А источником ее происхождения вообще является Владимир Путин, который давно уже заявляет, что его спецслужбы ни во что не вмешивались. Абсолютно все разведывательные агентства США – АНБ, ЦРУ, ФБР и далее по списку – говорят, что серверы Демократической партии в 2016 году ломали россияне. Украина тут совершенно ни при чем.



Дональд Трамп и Владимир Путин

Точно к такому же выводу пришел специальный представитель Конгресса Роберт Мюллер, который расследовал иностранное вмешательство в выборы 16 года. Он даже выдвинул обвинения против ряда сотрудников ГРУ, которых за руку поймали на этом вмешательстве.

Заместитель советника по национальной безопасности США Фиона Хилл, выступая в Конгрессе, подчеркнула, что теория об украинском вмешательстве в американские выборы целиком выдумана в России. Она абсолютно пустая и у нее нет никакого основания. Более того, те люди, кто ее продвигают, вольно или невольно становятся агентами влияния Кремля в США.

Казалось бы, все абсолютно ясно. Двух мнений тут быть не может. Но нет. Президент США неделю назад позвонил на телеканал Fox News и снова сказал, что в американские выборы вмешалась Украина. После этого началось что-то совсем непонятное. Члены Республиканской партии начали сходить с ума. Конгрессмены и сенаторы – старые и закаленные бойцы Холодной войны – начали в эфире американского телевидения защищать позицию полковника КГБ Владимира Путина.

Республиканский сенатор от Алабамы Джон Кеннеди, конгрессмен от Техаса Рэнди Вебер и многие другие как зомби, со стеклянными глазами говорят, российский диктатор, мечтающий уничтожить США и Запад, может быть прав. И что виновницей вмешательства в выборы в 2016 году была Украина, а не Россия.



Выборы в США

Никакие доказательства, никакие разумные доводы, вообще ничего на них не действует. Они, как заведенные, повторяют, что "Украина тоже вмешивалась". Честно говоря, это просто жуткое зрелище. Еще раз, чтобы вы понимали: соратники Рональда Рейгана, уничтожившего "империю Зла", в эфире американского телевидения говорят, что ЦРУ и ФБР ошибаются, а полковник КГБ говорит правду. Вдумайтесь!

Республиканская партия США, которая всегда была за свободу обычных людей, против государственного вмешательства в США и против диктаторских режимов по всему миру, превратилась в свою противоположность. Теперь эта партия одного человека – Дональда Трампа. Он стал для нее настоящим фюрером. Если он говорит, что виновата Украина, то члены партии обязаны говорить то же самое. Даже если они сами, своими руками провели расследование, в котором сказано, что виновата Россия.

Внутри своей партии Трамп уже стал настоящим диктатором. Никто не смеет пойти против его воли. В этом смысле он все больше похож на своего кумира из России Владимира Путина, а сама Республиканская партия скоро превратится в "Единую Россию". Ну или в "Единую Америку" в данном случае.

Для нас это будет совсем плохо, поскольку все они дружно будут работать против Украины, которую так сильно не любят. На первый взгляд, все очень плохо, и надежды нет. Но на самом деле, мы можем вступить в борьбу с этим злом и даже победить его.

Украина против Трампа

Прямо сейчас демократы в Конгрессе США ведут процедуру импичмента президента. Они подозревают его в вымогательстве у Украины взятки в виде компромата на Джо и Хантера Байденов, а также в виде расследования безумной теории об украинском вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

Поскольку и то, и другое могло бы помочь Трампу в борьбе против демократов на выборах 2020 года, президента обвиняют еще и в незаконном вовлечении иностранного государства в предвыборный процесс в США.

Ну, а поскольку Трамп мешает вести расследование и запрещает своим людям давать показания, то его обвинят еще и в создании препятствий для правосудия и Конгресса. Все эти обвинения (а может, и еще какие-то) будут собраны воедино в документе, который называется "Статьи Импичмента". Фактически это будет обвинительное заключение, которое направится в Сенат, который на время станет судом, а сенаторы – присяжными.



Трамп мешает вести расследование и запрещает своим людям давать показания

Там, в Сенате, противники президента представят свои доказательства и свидетелей, а сторонники – свои. После обсуждения того и другого сенаторы должны будут принять решение и проголосовать за то виноват ли президент? Если 67 сенаторов из 100 решат, что виноват, его осудят и устранят из Белого дома.

Нам, как я сказал выше, выгодно, чтобы Трампа, который ненавидит Украину, катапультировали. Но шансов на это пока немного, так как большинство в Сенате составляют те самые республиканцы, которые стали сейчас его послушными рабами. Чтобы они проголосовали против, необходимо, чтобы на суде в Сенате произошло что-то просто невероятное. Например, туда должен прийти личный юрист Трампа Руди Джулиани, и рассказать, что Трамп вынуждал его шантажировать Украину.



Дональд Трамп с личным юристом Руди Джулиани

Или же то же самое мог бы рассказать бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон. Я, кстати, не исключаю, что он это сделает, так как ему явно не нравится Трамп, его дружба и совместные дела с Путиным. Но есть еще и третий вариант: на суде выступит кто-то из украинцев и с документами в руках покажет: "Да, Трамп действительно нас шантажировал не выделением военной помощи и требовал компромат на Байденов". Такие показания могли бы склонить чашу весов в пользу импичмента президента США.

Конечно, для Украины это очень большой риск. Если Трамп и после такого останется у власти, то мстить будет долго, злобно и тщательно. Поэтому, конечно, в лоб тут действовать нельзя. Для осуществления такой миссии нужен человек, который будет отвечать ряду требований.

Прошлым летом он должен был занимать высокий пост, быть отлично информированным чиновником, знать все тайны.

У него должна быть безупречная репутация, чтобы ему поверили.

Этот человек должен быть бывшим, то есть отставным чиновником. Никакой действующей связи между этим человеком и правительством Украины быть не должно. В идеале между ними должен быть конфликт или даже скандал.

Это нужно для того, чтобы Трамп ни в коем случае не подумал, что этот человек действует от лица Украины или ее руководства. Этот человек должен выглядеть настоящим врагом Зеленского, чтобы президент США ничего не заподозрил.

При этом сам Зеленский просто обязан настаивать на том, что Трамп – милейшей души человек, что никакого давления с его стороны не было, и что жаловаться Киеву не на что. Трамп действительно должен думать, что украинский президент его всей душой обожает.

Ну а если есть в Киеве какие-то отщепенцы из числа бывших чиновников, то где их не бывает? Вон, про самого Трампа говорят гадости почти все его бывшие подчиненные.

Идея такая: Зеленский должен убедить Трампа в полной своей поддержке. В то же время специальный агент из отставных украинских чиновников может дать против Трампа убийственные показания в Сенате. Получится, что в Трампа из Киева будет запущена огромная торпеда, но Украина (как государство) тут вообще будет ни при чем.

Если в результате получится убрать из Белого дома путинского друга – просто отлично! Если выйдет лишь навредить ему и не дать переизбираться в 2020 году – тоже совсем неплохо. Ну, а если он все-таки переизберется, то Украина останется в этой истории вся в белом, поскольку на уровне государства она врагам Трампа не помогала.



Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Это всё, конечно, лишь мои личные домыслы и спекуляции. Я не чиновник и не дипломат, решения не принимаю. Но! Хочу обратить ваше внимание на несколько интересных событий, которые хорошо согласуются с этой теорией.

1. На неделе было опубликовано интервью президента Зеленского ряду иностранных СМИ. Там он сказал, что Украина не испытывала никакого давления со стороны Трампа, что все было хорошо. Трампа это заявление очень образовало, он его даже процитировал в своем твиттере. Таким образом украинский президент убедил американского, что полностью его поддерживает.

2. Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль торжественно и публично покинула занимаемый пост, дав понять, что не согласна с политикой президента Зеленского. Я думаю, никто сейчас не скажет, что она является его сторонницей, скорее – наоборот. Интересный момент, анонсируя свое увольнение, Зеркаль объявила, что дипломатом все равно остается. И ставит в своей работе не точку, многоточие.



Елена Зеркаль

Обязательно надо сказать, что Елена Зеркаль – это гордость украинской дипломатии, человек, который принес Украине действительно много побед в мире. На Западе ее все знают и очень уважают. И смотрите, что происходит далее: заместитель министра иностранных дел Украины с безупречной репутацией и полным набором знаний публично разрывает отношения с президентом.

И почти сразу же дает интервью газете "Нью-Йорк Таймс", в котором говорит, что Украина с конца июля знала о задержке американской военной помощи. Более того, она рассказала, что украинским дипломатам велели молчать на этот счет, а сама Зеркаль собиралась рассказать об этом в Вашингтоне в октябре, но ее туда не пустили.

Я думаю, вы уже поняли, к чему я веду. Если бывшая заместитель министра окажется тем самым информированным украинским чиновником, который даст показания против Дональда Трампа, я совсем не удивлюсь. Вполне может быть, что мы сейчас видим начало украинской специальной операции по устранению Трампа из Белого дома. Если эта теория верная, то пока все идет просто отлично. Американский президент явно ничего не подозревает.

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Ну, а если все получится, и путинского дружка действительно отправят в отставку, то участникам операции можно будет смело давать звание "Героя Украины". Это будет величайшим достижением за всю историю украинской дипломатии.