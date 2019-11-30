Трамп в трусах и перчатках

Президент США Дональд Трамп в январе прошлого года написал у себя в Твиттере, что является "очень стабильным гением". Таким образом он отреагировал на публикацию очередной книги, где его описали как не очень умного и психически разболтанного человека, который днями лежит на диване, ест гамбургеры, смотрит телевизор и ругает всех вокруг.

"Меня всю жизнь люди любят за две вещи: за умственную устойчивость и за то, что я, типа, очень умный", – добавил американский президент. Потом он уже в 2019 году, 14 сентября еще раз ни к селу, ни к городу написал в твиттере "Очень стабильный гений".

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Этим он спровоцировал едкие комментарии, вроде "Ну да, ничто не свидетельствует о стабильности и гениальности больше, чем случайные фразы в твиттере". Это, конечно, странно, но на фоне начавшейся истории с импичментом, о случайных твиттах Трампа все быстро позабыли. Но тут, на этой неделе, он удивил людей действительно странной публикацией. Я бы сказал, на грани безумия.

Президент США опубликовал в твиттере фотографию полуголого мужика в одних трусах и боксерских перчатках, которому прифотошопили его собственную, трамповскую, голову!

Тело для этой фотожабы оказалось довольно известным. Это на самом деле Сильвестер Сталонне в роли боксера Рокки Бальбоа из одноименного фильма.



Сильвестер Сталонне

Но всех удивило даже не это, а то, что Трамп не предложил своим читателям никаких комментариев или пояснительных записей. Просто фотожаба и все. Люди, конечно, начали гадать, что за фигня такая? Он себя нормально вообще чувствует? В сети тут же появилось множество шуток и фотожаб по мотивам президентского творчества.

Одна теория – это то, что Трамп показал картинку из коллажа "Ожидания и Реальность". Боксер – это то, чего на самом деле ожидает от себя президент фаст-фуда весом в полтора центнера.



Фотожабы в интернете

Вторая теория – это попытка Трампа уйти от ответственности. Рокки в фильме дрался против злого советского боксера Ивана Драго и победил его. А в жизни президент США постоянно помогает побеждать россиянам.

А некоторые люди сравнивают фотографии американского президента и немецкого канцлера Ангелы Меркель, выложенные в их твиттерах почти одновременно. И предлагают сделать вывод о стиле лидерства в США и Германии.

I see Merkel & Trump both posted to social media around the same time today.



The chancellor went with a clip from her talk on free speech in the digital age.



The president went with a photoshop of his head on the body of Rocky Balboa.



Leadership really does take many forms. pic.twitter.com/gvCWjAJ8yO — Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) November 27, 2019

Еще одна версия – это подсознательная мечта Трампа о молодости и здоровье, которое он пытается натянуть на себя хотя бы на картинке. Совсем недавно президента возили на внеплановое обследование в военный медицинский центр Уолтера Рида в округе Колумбия.

Бывший личный врач Обамы Дэвид Шейнер, знакомый со всеми медицинскими протоколами Белого дома, рассказал, что на глубокие плановые обследования президента раз в год возят в феврале на вертолете, а не на машине. Обычные же (типа анализов, ЭКГ, замера давления и т.п.) проводят прямо в Белом доме. Соответственно, в этот раз у Трампа явно что-то сильно разболелось. Не знаю, но пускай выздоравливает!

Я бы еще от себя добавил, что трамповская фотожаба с Рокки мне напомнила путинские полуголые фотографии на коне. Похоже, у обоих президентов есть некоторая склонность к гомоэротическим мотивам. Вот так она себя иногда проявляет.

Но, скорее всего, Трамп хотел показать, что он, как Рокки Бальбоа, готов драться против окружающих его сил зла и победить их. Поскольку собственное пузатое тело для демонстрации бойцовских способностей не годится, он одолжил его у Сильвестра Сталонне. Кстати, никто не спросил, что он думает по этому поводу.

Но получилось какое-то странное и даже нелепое шоу, просто кричащее о многочисленных комплексах автора. Его прямо хочется отвести к психоаналитику, чтобы тот помог снять напряжение в душе президента.

Однако в ближайшее время облегчения для нашего воинственного и полуголого очень стабильного гения не предвидится. Причина все та же: демократы и их импичмент.

Привет от Шокина

На этой неделе демократам удалось разбить несколько линий обороны президента от импичмента. Это было довольно забавно. Один довод в его оправдание звучал так: "Украина получила 391 миллион долларов военной помощи от Вашингтона, поэтому тут в принципе нельзя говорить о каком-то давлении".

– Деньги в Киев пришли?

– Да.

– Зеленский для этого начал расследование?

– Нет.

– Ну и в чем дело тогда?

Звучит очень логично, но есть одна проблема. 26 ноября газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп разморозил украинские деньги после того, как ему сообщили, что на его действия подана анонимная жалоба. То есть его сначала поймали на попытке шантажа, а уже потом он сказал: "Ладно, так и быть, забирайте свои деньги. Не очень-то и нужны мне ваши расследования по Байденам".

То есть преступление все равно было. Если грабителей поймали в тот момент, когда они только залезали в банк, их никто не отпустит. Хотя, строго говоря, они ничего не украли. Вот тут та же история. Таким образом, оправдание "так ничего же не было" уже не работает.



Дональд Трамп

Вторая история тоже ничего. Сторонники Трампа часто говорят, что в этой истории вообще ничего незаконного нет. Что президент имеет право использовать во внешней политике любые методы.

Как пишет "Вашингтон Пост", на днях по требованию суда была рассекречена переписка по Украине между сотрудниками администрации. Из нее стало ясно, что администрация Трампа сначала заморозила выделение Украине денег, а только потом начала думать какое бы придумать законное обоснование этому шагу?

Проще говоря, люди президента знали, что закон прямо запрещает не платить деньги, выделенные Конгрессом на какую-то точную цель. Они знали, что нарушают закон и пытались выдумать себе оправдание.

То есть оправдание в стиле "там все было законно и чисто", тоже не работает. Сейчас все узнали, что Белый дом знал, что это было незаконно.

А третья история – это вообще огонь! Есть такой конгрессмен-республиканец от Калифорнии Дэвин Нуньес. Он считается одним из самых ярких и громких защитников Трампа. Суть его выступлений обычно такая: "Вся эта история от начала до конца – это провокация и ложь против президента. Никто никогда не искал, не требовал и не вымогал у Украины и украинцев какой-либо компромат на Байденов. Это все чушь собачья".



Дэвин Нуньес

Нуньес отвергает и опровергает вообще весь этот сюжет. Он публично заявляет, что это все тупой политический заказ демократов, которые просто не могут смириться с поражением на выборах 2016 года и пытаются отомстить. Звучит это все тоже замечательно. Но есть одно, но.

По данным телеканала CNN, ровно год назад в 2018, на стыке ноября и декабря, этот самый Дэвин Нуньес лично летал Вену, чтобы встретиться там с Виктором Шокиным – бывшим генпрокурором Украины. Целью его визита было получение компромата на Джо и Хантера Байденов.



Виктор Шокин

То есть человек, который говорит, что Трамп не пытался заключить с украинцами сделку и получить компромат на Байденов, сам пытался заключить с украинцами сделку и получить компромат на Байденов.

Когда об этом стало известно, Нуньес очень разозлился и пошел на дружественный телеканал Fox News. Там, в эфире, он пообещал подать в суд на журналистов и СМИ, которые рассказали эту замечательную историю.



Джо и Хантер Байдены

Но и там его выступление вышло не очень четким. Ведущая его поддерживала, говорила, какой он молодец, какие демократы редиски, а потом возьми да спроси: "Так вы летали в Вену встречаться с Шокиным?". Она, видимо, рассчитывала, что он ясно и твердо ответит: "Конечно, нет!".

Но Нуньес ответил иначе. "Знаете ли, Мария. Я очень хочу ответить на этот вопрос. Я обязательно вернусь на вашу передачу и сделаю это. Но не могу, поскольку тут замешаны и бандиты, и правоохранительные органы. Но все узнают правду и факты, но в телевизоре я об этом говорить не могу".

Звучит не очень. Знаете, когда родители ловят подростка, от которого несет табаком, и спрашивают: "Ты курил?" А он отвечает: "Мама, папа, вы знаете, я очень хочу ответить на этот вопрос. Обещаю, что, когда почищу зубы и постираю рубаху, обязательно сделаю заявление на эту тему. Но сейчас я не могу говорить, так как тут замешаны интересы многих людей, и я не хотел бы поднимать этот вопрос в публичной плоскости".

Я почти уверен, что после такой речи родители вряд ли поверят, что их ребенок не трогал сигарет. Вот и Нуньесу почему-то мало кто поверил. Тем более, что в бухгалтерии Конгресса сразу же нашелся интересный документ: ровно год назад Нуньес попросил государство возместить ему стоимость перелета в Вену и обратно. Совпадение? Не думаю!

И еще один важный момент хочу отметить. Информация о полете Нуньеса в Вену пришла от бывшего советского человека Льва Парнаса, который сейчас находится под следствием.



Лев Парнас

Это бизнес-партнер Руди Джулиани, против которого тоже идет уголовное расследование. Парнас заявил, что знает об этой поездке Нуньеса к Шокину, так как помогал ее организовать.

Так вот, Парнас, которого Коломойский в свое время назвал "аферистом", абсолютно точно решил перейти из статуса подозреваемых в статус свидетелей. Поэтому он рассказывает следователям о Трампе и Джулиани все, что знает, передает им фотографии, аудио и видеозаписи посиделок с президентом и его адвокатом, а также какие-то еще документы.

Теперь вот "Уолл Стрит Джорнэл" пишет, что судья выписал повестки сотрудникам фирмы Джулиани. Это все в рамках широкого расследования об отмывании денег и препятствии правосудию.



Руди Джулиани

Проще говоря, вокруг личного адвоката Дональда Трампа сжимаются стены. Он, бедный, явно нервничает. За одну неделю уже два раза сказал, что у него есть некая "президентская страховка" на случай неприятностей. Потом, правда, сказал, что пошутил.

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И вы знаете, чем дальше заходит весь этот сюжет, тем больше я становлюсь уверенным в одной теории. Смотрите, она гласит следущее: "Если кто и сумеет выбить президента из Белого дома, то это будут не демократы в Конгрессе с их честными, добрыми и светлыми свидетелями, типа Мари Йованович. Президента Трампа погубят его старые знакомые постсоветские аферисты и жулики, которые при первой возможности сдадут его как стеклотару". И вы знаете, мне кажется, в этом будет некая высшая справедливость.