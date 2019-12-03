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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Месть диктатора: Путин против НАТО

      Безумный мир 129 Читать новость на русском

      Президент России Владимир Путин много раз говорил, что считает главной геополитической катастрофой XX века развал СССР. Я с ним не согласен, и считаю главной трагедией мировые войны, но понять ход его мысли я могу.

      Страх и мечта подполковника Путина

      Путин – человек очень простой и незатейливый. Для него важно, чтобы все было спокойно, по плану и по графику. Под контролем и без сюрпризов.

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      Поэтому в 1991 году этот подполковник КГБ пережил настоящий шок, когда вся его жизнь и абсолютно все, во что он верил, развалилось буквально за пару недель. 

      Ему было дискомфортно, унизительно и страшно видеть, как могучая империя, которой он служил, распалась и униженно просила у Запада еду и кредиты. Для Путина это было просто невыносимо.

      Володимир Путін
      Молодой Путин в форме капитана КГБ

      Да, потом он очень неплохо устроил свою жизнь. У него сейчас есть все, о чем только можно мечтать. Но для полного счастья ему жгуче не хватает лишь одного компонента – мести.

      Он всей душой мечтает устроить Западу – и США, и Европе – такую же "катастрофу", как и они, как он считает, устроили Советскому Союзу. Хочет, чтобы их союзы рушились, чтобы их страны разваливались на куски, чтобы простые люди в ужасе и отчаянии смотрели на происходящее, а политики ничего не могли с этим сделать.

      Путин жаждет, чтобы все они пережили тот же страх, растерянность и унижение, которые он сам пережил в 1991 году. Вся российская внешняя политика подчинена реализации именно этой цели.

      В его мечтах Запад должен развалиться и стать тенью себя. Европейский Союз должен повторить судьбу Советского, а НАТО – пойти по пути Варшавского договора. И надо сказать, сейчас у Путина есть первые успехи на этом пути.

      НАТО без мозга

      3 декабря в Лондоне начнется очередной саммит стран НАТО. Обычно на таких встречах лидеры государств думают, как дальше развивать и укреплять свой союз, как его финансировать, против кого дружить и брать ли в свой клуб новых участников.

      Но на этот раз все будет иначе. Возмутителем спокойствия стал Эммануэль Макрон. В интервью журналу "Экономист" он заявил, что у НАТО "наступила смерть мозга".

      Что известно о Макроне и его отношении к России?Европейские политические обозреватели писали, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского на уступки Путину. Кроме того, только за последний месяц Эммануэль Макрон провел два телефонных разговора с Владимиром Путиным, ключевой темой которых была Украина и война на Донбассе.

      Президент Франции дал понять, что Дональд Трамп (президент США, главной страны НАТО) ведет себя странно и нелогично. Он то назовет Альянс "устаревшим", но пригрозит сократить его финансирование, то, как в Сирии, прекратит координировать свои действия с европейскими союзниками.

      При этом Макрон очень жестко отозвался о турецкой операции против курдов в Сирии, а также высказал предположение, что врагом НАТО являются не РФ и Китай.

      Еммануель Макрон
      Французский президент Эммануэль Макрон

      Трампа слова Макрона очень обидели, но координировать действия в Сирии с европейцами он не начал. Реджеп Тайип Эрдоган же объявил, что "Макрону надо проверить голову – не наступила ли смерть мозга у него самого".

      Тут уже Франция обиделась на турецкого султана, вызвал его посла "на ковер" для дачи объяснений. При этом Макрон заявил, что от своей критики в адрес того, как работает НАТО, не отказывается, поскольку дела там идут из рук вон плохо.

      Очевидно, что на саммите в Лондоне союзникам теперь придется выяснять, кто из них безмозглый, а кто – умница и молодец.

      Нестабильный альянс

      Кстати, Турция и США, которые вместе ругают Макрона, сцепились между собой по другой теме – о российских комплексах ПВО С-400. Анкара купила их и поставила на боевое дежурство.

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      США боятся, что это даст возможность России узнать слабые места самолетов-невидимок F-35, которые будут составлять основу ВВС всех стран Запада в XXI веке.

      Американцы грозятся наказать Анкару за эту диверсию, но Трамп не может сделать ничего серьезного: он ни за что не допустит развала НАТО перед собственными выборами. Таким образом, Россия в лице Эрдогана получила "своего человека в НАТО".

      Ердоган
      Реджеп Тайип Эрдоган

      Турецкий султан – не только большой друг Владимира Путина. Он, как и российский царь, терпеть не может Запад с его свободой и демократией. Сейчас именно Эрдоган активнее других работает на развал НАТО.

      По крайней мере, в США уже открыто звучат призывы гнать путинского друга вон из альянса западных стран. С другой стороны, стороны, все понимают, что выдворение Турции из НАТО может стать подарком Путину, мечтающему именно о его развале.

      Впрочем, над единством НАТО нависли и другие угрозы. Например, Польша и прибалтийские страны очень негативно отреагировали на слова Макрона о том, что Россия не должна считаться главным источником угрозы для альянса.

      Кроме того, восточноевропейцы очень боятся остаться без помощи от союзников, если Путин все-таки решится проверить НАТО на прочность.

      Шаткая статья №5

      В интервью "Экономисту" Макрон заявил, что не уверен в готовности всех стран НАТО соблюдать пятую статью устава Альянса. Эта статья гласит, что нападение на одну из стран НАТО автоматически считается нападением на весь Альянс целиком.

      И тут возникает вопрос: что будет, если Владимир Путин решит захватить даже не целую страну, а просто кусок леса и болот на границе Литвы, Латвии, Эстонии или Польши. Скажет: "Было ваше, стало наше".

      Володимир Путін
      Президент РФ Владимир Путин

      Теоретически, в этот момент все страны НАТО должны будут объявить войну России. В том числе Турция, Венгрия и США, чьи лидеры просто обожают Путина. Или Чехия, где президент-главнокомандующий постоянно бухает и считает Крым российским.

      Я даже не уверен, что сам Макрон распорядится ударить атомными ракетами по Москве, если россияне захватят кусок Литвы, например. Скорее всего, выразит глубокую озабоченность и попробует ввести новые санкции. И все.

      Это было бы очень опасно. И дело даже не в том, что прибалтов жалко – это само собой. Проблема в том, что в этом случае всем станет ясно: НАТО никого не защитит. Альянс окажется бумажным тигром, а входящие в него страны – каждая сама за себя.

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      Внимание: это пока не факт, а лишь рискованная опция, о которой предупреждает Макрон. Но всем надо знать, что такой вариант существует. Более того: именно чего-то такого и добивается Владимир Путин. Это его цель и он к ней идет.

      Думаю, что такие варианты развития событий и будут сейчас разбираться на саммите НАТО в Лондоне. Очень хотелось бы надеяться, что Турция, Франция, США, Прибалты и все прочие перестанут ругаться и придут к общему пониманию ситуации. Но надежд на это у меня совсем немного. Западные элиты сейчас и правда находятся в очень разбитом состоянии.

      Печаль на Закате

      Президент США сейчас находится под расследованием об импичменте. Дональда Трампа не без оснований винят в том, что он занимался шантажом и вымогательством компромата.

      Более того, американский лидер явно испытывает какое-то нездоровое влечение к российскому, он отказывается его критиковать и доверяет ему больше, чем своим собственным ЦРУ и ФБР. Это все в комплексе – огромная проблема. Такого в истории США не было.

      Дональд Трамп
      Американский президент Дональд Трамп

      В Турции страной тоже руководит закадычный друг Владимира Путина. Реджеп Тайип Эрдоган тоннами покупает в России оружие и хвалит ее диктатора, но при этом постоянно ругает Европу, США и Израиль.

      Во Франции страной руководит президент-шоумен, который не считает Россию и Китай опасными. Зато Макрон говорит, что НАТО находится на краю гибели, что мозг альянса уже умер.

      В Германии заканчивается эпоха Ангелы Меркель. Стальная бундесканцлерин, которая держала в отличной форме свою страну, демократию и Европейский Союз, заболела. В 2020 году она уйдет на покой.

      Что будет после нее, мы не знаем: но тенденции опасные: совсем недавно на местных выборах в Тюрингии победили крайне левые, а на втором месте оказались крайне правые. При этом федеральное правительство тоже на грани распада из-за смены руководтства у социал-демократов.

      Ну а хозяйка саммита – Великобритания – прямо сейчас переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой войны. Через пару месяцев она грозится окончательно выйти из ЕС, что почти наверняка спровоцирует отделение Шотландии.

      Что известно о Brexit?Это выход Великобритании из Евросоюза (от английских слов Britain – Великобритания и Exit – выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС, тогда 51,9% голосов отдали за выход страны из ЕС. Brexit должен был произойти еще 29 марта 2019 года, но его неоднократно переносили – из-за провальных голосований по соглашению о выходе (условия выхода из ЕС Британия должна была согласовать с европейскими институтами, но долго не могла согласовать даже внутри страны)

      А именно в Шотландии базируются британские атомные субмарины, которые, видимо, окажутся бездомными. Для НАТО это может стать еще одной большой проблемой.

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      В общем, как видите, к саммиту НАТО в Лондоне страны Альянса приходят не в лучшей своей форме. И единственный человек, который очень рад всему происходящему – это Владимир Путин.

      Но паниковать в этой ситуации не следует. Лучше сохранять спокойствие, не надеяться на других и заниматься укреплением собственной обороны.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини політики Володимир Путін Безумный мир Новини США Новини Туреччини Новини Франції Реджеп Ердоган Еммануель Макрон Дональд Трамп Новини Росії СРСР Відеоблоги НАТО
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