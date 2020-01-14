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      Почему Иран признал уничтожение Boeing

      Безумный мир 258 Читать новость на русском

      Главным сюжетом последних дней остается ситуация вокруг сбитого в Иране украинского Boeing. Надо сказать, что Тегеран очень удивил тут практически всех, когда признал свою вину за гибель самолета и всех его пассажиров с экипажем.

      Командование корпуса стражей исламской революции официально объявило, что в столичной системе ПВО произошел сбой, самолет был принят за вражескую цель и сбит.

      Почему Иран признал уничтожение

      Обычно государства не признают своей вины за ошибочно сбитые самолеты. Ни СССР в 1983 году, ни США и Ливия в 1988 году, ни Украина в 2001 году, ни Россия в 2014 году официально не признали своей ответственности за сбитые или взорванные ими пассажирские лайнеры. А Иран вот неожиданно оказался честнее всех.

      До слова: Пасажирські літаки, які збивали військові: найвідоміші випадки в історії

      По моему мнению, это произошло сразу по ряду причин:

      • Во-первых, большинство погибших были иранцами. Даже те пассажиры, которых сейчас называют канадцами, на деле были эмигрантами из Ирана, то есть в Тегеране их считают "своими". Получается, что для них эта катастрофа – почти внутреннее дело.
         
      • Во-вторых, быстрому признанию помогла позиция Украины. В прошлой передаче я говорил, что нам не надо давить на Иран, если мы хотим получить от него признание вины и компенсации. Киев, к счастью, так и поступил. Он не стал давить на Тегеран и позволил ему признать свою вину, не теряя при этом лица и достоинства.

        На востоке такая деликатность очень дорого стоит. Я думаю, что иранцы за это должны украинцам выплатить огромные компенсации. Не меньше миллиона долларов за каждого погибшего. Конечно, деньгами людей не заменить, но многие житейские проблемы деньги все-таки могут снять.
         
      • В-третьих, иранцы признали вину, поскольку отрицать ее было уже почти невозможно. Сначала весь мир увидели кадры того, как в самолет попадает ракета. Потом украинские специалисты изучили обломки и увидели на них отверстия от поражающих элементов ракеты. Это уже было прямое и железобетонное доказательство.

      Все три этих фактора сработали. Это хорошо, но еще не конец истории. Сейчас Украине нужно получить от Ирана выплату компенсаций, а также добиться адекватных наказаний для тех людей, кто сбивал самолет.

      іран мау збиття
      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Накажут ли виновных в катастрофе

      Сейчас у многих снова будет большое искушение кричать и давить на Иран. Но я уверен, что и сейчас надо сохранять все тот же холодный и спокойный тон диалога. Тогда, я уверен, виновные быстро получат заслуженное наказание, а семьи погибших – деньги от правительства Ирана.

      Важливо: Катастрофа МАУ в Ірані: рятувальники показали відео з місця трагедії

       

      Вы знаете, я понимаю тех людей, которые требуют сейчас максимально жестко осудить Иран, присоединиться к санкциям против него, полностью разорвать отношения или что-то еще...

      Только что произошла настоящая трагедия и эмоции очень сильны. Но в международной политике эмоции – это очень, очень плохой советчик. Для достижения успеха в этой сфере любой стране необходимо быть абсолютно рациональной. Иногда – даже через силу.

      И вы знаете, я даже немного удивлен, что у Украины пока получается пройти это страшное испытание очень достойно – спокойно и с холодным рассудком. Надеюсь, что так будет и далее.


      Компенсации, которые выплачивали жертвам другим авиакатастрофе / Инфографика 24 канала

      Лидеры демократов

      Если бы 2020 год был нормальным годом, то я почти в каждой передаче я бы рассказывал вам о том, как в США развивается предвыборная кампания. Дело в том, что уже третьего февраля в Айове состоятся первые кокусы Демократической партии. Проще говоря, местные жители (айовцы, наверное) будут решать, кто из демократов в ноябре поборется против Дональда Трампа на выборах президента.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент? В телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу компании Burisma. А к ней причастен сын главного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст показывает, что Трамп все же говорил Зеленскому: "Было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Именно из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. А 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство у республиканцев, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.

      Но из-за импичмента, иранского обострения, убитого генерала, штурма посольства в Багдаде, сбитого самолета и российских безумств времени на выборы почти нет.

      Но сегодня я все же очень хочу сказать несколько слов. Итак, всего за три недели до кокусов в Айове уже в четвертый раз поменялся лидер электоральных предпочтений.

      Раньше впереди всех были вице-президент Джо Байден, мэр города Саут-Бенд Питт Бутиджич и сенатор Элизабет Уоррен. Ну, а сейчас вот вперед вырвался еще один сенатор – Берни Сандерс.


      Джо Байден, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс

      Согласно последнему опросу газеты Des Moines Register, телеканала CNN и компании Mediacom, за него готовы проголосовать 20%, за сенатора Уоррен – 17%, за мэра Питта – 16% и за Джо Байдена – 15.

      В последние недели популярность заметно Сандерса растет по всей стране. Если честно, после перенесенного им сердечного приступа даже я списал его со счетов, но на деле Сандерс не только быстро поправился, но и начал задавать жару всем конкурентам.

      Я думаю, его секрет довольно прост. Он говорит: "Ну смотрите, 4 года назад Демократическая партия сделала кандидатом Хиллари Клинтон. И она с треском проиграла Трампу. Если сейчас повторить эту ошибку и сделать кандидатом Джо Байдена, то и результат будет таким же. Поэтому – голосуйте за меня, я не подведу!"

      Все больше избирателей видят в этом призыве смысл и вступают в ряды сторонников Сандерса. Если вы помните, я несколько месяцев назад предположил, что кандидатом от демократов станет Элизабет Уоррен.

      Так вот – похоже, я ошибся. Но в данном случае я признаю свою ошибку с радостью – Сандерс ничем ее не хуже.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Конфлікт між США та Іраном Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Безумный мир Новини США Відеоблоги Дональд Трамп Імпічмент Трампа
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