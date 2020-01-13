Катастрофа МАУ в Ірані: рятувальники показали відео з місця трагедії

Рятувальники ДСНС закінчили роботи на місці падіння пасажирського літака МАУ поблизу Тегерана та повертаються в Україну. На місці катастрофи вони збирали уламки авіалайнера та особисті речі пасажирів.

Відео з роботами рятувальників в Ірані опублікувала ДСНС України. Наші фахівці забезпечували освітлення на місці падіння лайнера та досліджували його деталі у відкритому просторі.

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Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей,

– розповіли у відомстві.

Також експертна група спільно з рятувальниками провела роботи по відтворенню корпусу літака з його фрагментів.

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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів "Радіо Свобода", що частина українських фахівців, які працювали на місці падіння, повертаються на батьківщину.

Частина тих фахівців, які вже там непотрібні, ідеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним,

– розповів Данілов.

Наразі в Ірані залишилися інші українські фахівці. Вони займаються слідством, питаннями ДНК жертв катастрофи та спеціалізованими службами.

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Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.



Список загиблих українців у катастрофі літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу