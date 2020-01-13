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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Ірані: рятувальники показали відео з місця трагедії

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      Українські рятувальники показали відео з місця катастрофи МАУ / Скріншот

      Рятувальники ДСНС закінчили роботи на місці падіння пасажирського літака МАУ поблизу Тегерана та повертаються в Україну. На місці катастрофи вони збирали уламки авіалайнера та особисті речі пасажирів.

      Відео з роботами рятувальників в Ірані опублікувала ДСНС України. Наші фахівці забезпечували освітлення на місці падіння лайнера та досліджували його деталі у відкритому просторі.

      Важливо: Смертельний рейс літака МАУ в Ірані: детальне відео усього, що відбувалося

      Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей,
      – розповіли у відомстві.

      Також експертна група спільно з рятувальниками провела роботи по відтворенню корпусу літака з його фрагментів.

       

      До теми: Трагедія літака МАУ в Ірані: СБУ розслідує справу за трьома статтями

      Секретар РНБО Олексій Данілов розповів "Радіо Свобода", що частина українських фахівців, які працювали на місці падіння, повертаються на батьківщину.

      Частина тих фахівців, які вже там непотрібні, ідеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним,
      – розповів Данілов.

      Наразі в Ірані залишилися інші українські фахівці. Вони займаються слідством, питаннями ДНК жертв катастрофи та спеціалізованими службами.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

      хто з українців загинув у катастрофі літака мау в ірані
      Список загиблих українців у катастрофі літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. 
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Ірані спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Ввечері 12 січня між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички – є загиблі та поранені.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран МАУ РНБО ДСНС Олексій Данілов
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