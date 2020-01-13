Катастрофа МАУ в Иране: спасатели показали видео с места трагедии

Спасатели ГСЧС закончили работы на месте падения пассажирского самолета МАУ вблизи Тегерана и возвращаются в Украину. На месте катастрофы они собирали обломки самолета и личные вещи пассажиров.

Видео с работами спасателей в Иране опубликовала ГСЧС Украины. Наши специалисты обеспечивали освещение на месте падения лайнера и исследовали его детали в открытом пространстве.

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Обломки высвобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей,

– рассказали в ведомстве.

Также экспертная группа совместно со спасателями провела работы по восстановлению корпуса самолета из его фрагментов.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал "Радио Свобода", что часть украинских специалистов, которые работали на месте падения, возвращаются на родину.

Часть тех специалистов, которые уже там не нужны, речь идет о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным,

– рассказал Данилов.

Сейчас в Иране остались другие украинские специалисты. Они занимаются следствием, вопросами ДНК жертв катастрофы и специализированными службами.

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Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.



Список погибших украинцев в катастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала