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      Катастрофа МАУ в Иране: спасатели показали видео с места трагедии

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      Украинские спасатели показали видео с места катастрофы МАУ / Скриншот

      Спасатели ГСЧС закончили работы на месте падения пассажирского самолета МАУ вблизи Тегерана и возвращаются в Украину. На месте катастрофы они собирали обломки самолета и личные вещи пассажиров.

      Видео с работами спасателей в Иране опубликовала ГСЧС Украины. Наши специалисты обеспечивали освещение на месте падения лайнера и исследовали его детали в открытом пространстве.

      Важно: Смертельный рейс самолета МАУ в Иране: детальное видео всего происходившего

      Обломки высвобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей,
      – рассказали в ведомстве.

      Также экспертная группа совместно со спасателями провела работы по восстановлению корпуса самолета из его фрагментов.

       

      К теме: Трагедия самолета МАУ в Иране: СБУ расследует дело по трем статьям

      Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал "Радио Свобода", что часть украинских специалистов, которые работали на месте падения, возвращаются на родину.

      Часть тех специалистов, которые уже там не нужны, речь идет о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным,
      – рассказал Данилов.

      Сейчас в Иране остались другие украинские специалисты. Они занимаются следствием, вопросами ДНК жертв катастрофы и специализированными службами.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

      хто з українців загинув у катастрофі літака мау в ірані
      Список погибших украинцев в катастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
      • Из-за попытки властей скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Иране вспыхнули массовые протесты – люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны. Вечером 12 января между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения – есть погибшие и раненые.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран СНБО МАУ ГСЧС Алексей Данилов
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