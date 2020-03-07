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      Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17

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      Главные новости 7 марта / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью британскому изданию The Guardian. В Нидерландах суд готовится к рассмотрению дела о гибели MH17. У депутата ОПЗЖ Олега Волошина подозрение на коронавирус не подтвердилось. Сборная Украины по биатлону завоевала историческое "серебро" на Кубке мира. Такими были главные новости субботы, 7 марта.

      Важные новости за сегодня в Украине и мире: 

      Владимир Зеленский и The Guardian

      Президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью и попал на обложку авторитетного британского издания The Guardian. В ходе разговора президент рассказал о встрече с Путиным, собственно президентстве, войне на Донбассе и многом другом.

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      Война на Донбассе

      Владимир Зеленский заверил, что не планирует тратить пять лет своего президентства на переговоры с Россией. По его словам, сейчас у украинской власти есть несколько вариантов на случай срыва переговоров.

      Зеленский также уточнил, что прежде всего сосредоточен на спасении человеческих жизней, а затем уже возвращении территорий. Он рассказал об успехе с обменами пленных, которые уже состоялись.

      Для чего это все? Какой смысл в возврате наших территорий, если миллионы людей погибнут? Я не буду отдавать свои пять лет, которые дали мне украинцы, чтобы разбираться с минскими соглашениями. Я не буду этого делать,
      – подчеркнул Зеленский.

      Жизнь – не сериал

      Кроме того, президент сравнил реальную работу лидера государства с ролью президента, которую он играл в сериале "Слуга народа". По его словам, президентство – это тяжелая ноша.

      "Это несколько похоже, правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на лице 18-летнего юноши. Вы не знаете, где они появятся и когда", – сказал Владимир Зеленский.

      Конец Путина

      Зеленский также выразил убеждение, что Путин на долго не задержится на посту президента России. Он отметил, что эпоха политического аутсайдера только начинается, вспомнив о Дональде Трампе. А его собственная политическая кампания может стать успешной в странах, "где люди ищут глоток свежего воздуха".

      Конечно, в России появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково,
      – сказал Зеленский.


      Владимир Зеленский на обложке The Guardian

      Детали следствия о гибели MH17

      В Нидерландах в понедельник, 9 марта, стартует судебный процесс по делу  сбитого россиянами самолета рейса MH17 в небе над Донбассом. Трагедия случилась еще в июле 2014 года, а ее жертвами стали 298 человек.

      К слову: Катастрофа МН17: как Россия саботировала расследование

      Министерство иностранных дел Украины назвало начало процесса первым шагом к установлению справедливости. А Европейский Союз призвал все стороны сотрудничать со следствием.

      Несмотря на то, что рассмотрение дел начнется уже в ближайшие дни, пока так и неизвестно сколько в деле будет свидетелей. Известно лишь, что часть из них будут выступать анонимно.

      Нам известно, что есть определенное количество анонимных свидетелей. Но сколько их – мы не знаем,
      – заявила судья Йоланде Вейннобел.

      По ее словам, если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то их опросит судья, который ведет следствие. "Это судья, ответственный за расследование до того, как дело поступит в суд", – пояснила судья.

      Кого подозревают в деле о гибели MH17:

      • Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
      • Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков.
      • Олег Пулатов ("Гюрза"," Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".
      • Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" к Снежному.


      Главная информация о гибели самолета MH17 / инфографика 24 канала

      Коронавирус не добрался до ОПЗЖ

      Народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин утверждает, что его результат теста на коронавирус является отрицательным. Эту новость ему якобы лично сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

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      По словам Волошина, председатель Совета лично держал под контролем всю эту ситуацию и вообще повел себя накануне как прекрасный спикер, и просто как настоящий мужчина.

      Нардеп добавляет, что в целом вся эта история стала для многих испытанием на человечность и адекватность.

      Спасибо многим, кто поддерживал, прежде всего моей дорогой жене Надежде Сасс и всей моей семье. Другие – не дождетесь. А так всем здоровья и добра!
      – подытожил представитель ОПЗЖ.

      К слову, не обнаружили коронавирус и у шести украинцев, которые ранее были госпитализированы с подозрением в Черновцах. Также не обнаружили болезни и у 19 контактных лиц.

      Что известно о ситуации с Волошиным?
      27 февраля Волошин в фейсбуке опубликовал сообщение о визите в Париж. Сейчас он скрыт, но в сети можно найти сохраненный скриншот. В публикации Волошин рассказал о непосредственной встрече с французским коллегой Жаном-Люком Рейтцером и опубликовал фото с ним. По словам украинца, он посетил рабочий кабинет француза.

      6 марта французские СМИ сообщили, что у Рейтцера обнаружили коронавирус. Перед этим его госпитализировали с подозрением. Но результат анализов подтвердил заболевание. Сейчас политик находится в реанимации. Медики называют его состояние серьезным.

      Вероятно, французский парламентарий инфицировался во время евангельских собраний, которые продолжались в Мулузе с 17 по 24 февраля. По информации СМИ, тогда заразилось много людей. Сам Волошин утверждает, что на момент общения с Рейтцером у того не было никаких симптомов простуды.


      Последствия коронавируса / инфографика 24 канала

      Историческая победа украинских биатлонистов

      Мужская сборная Украины по биатлону сенсационно завоевала серебряную медаль на Кубке мира по биатлону в Чехии. Украинцы выступили в составе –  Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Подручный.

      Интересно Мужская сборная Украины впервые за 9 лет выиграла медаль на Кубке мира

      Результаты мужской эстафеты

      1. Норвегия
      2. Украина
      3. Швеция

      Борьба за награды эстафеты развернулась между Германией, Россией, Беларуссью, Швецией, Италией и Украиной. Все шесть сборных держались в 10 секундах.

      Украинец Дмитрий Пидручный чрезвычайно быстро отстрелялся и ушел на дистанцию третьим. Дмитрий быстро обогнал россиянина и завоевал для Украины серебряную награду. Бронза досталась Швеции.

      Выступления украинцев на Кубке мира

      Сборная Украины получила награду в эстафете впервые с 11 марта 2011 года. Тогда в российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" в составе Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев заняли третье место.

      Для мужской команды это только четвертая награда на Кубке мира за время Независимости Украины.

      Еще одну бронзу мужчины одержали 14 декабря 2008 года в австрийском Хохфильцене. В том составе были Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Олег Бережной и Сергей Седнев.

      Успешным для Украины был Антхольц 3 декабря 2000 года. Тогда украинцы выиграли серебряную награду в составе Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Александр Биланенко и Руслан Лысенко.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики
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