Головні новини 7 березня: інтерв'ю Зеленського, суд у справі MH17

Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю британському виданню The Guardian. У Нідерландах суд готується до розгляду справи збиття MH17. У депутата ОПЗЖ Олега Волошина підозра на коронавірус не підтвердилася. Збірна України з біатлону здобула історичне срібло на Кубку світу. Такими були головні новини суботи, 7 березня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Володимир Зеленський і The Guardian

Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю та потрапив на обкладинку авторитетного британського видання The Guardian. У ході розмови президент розповів про зустріч з Путіним, власне президентство, війну на Донбасі і багато іншого.

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Війна на Донбасі

Володимир Зеленський запевнив, що не планує витрачати п'ять років свого президентства на переговори з Росією. За його словами, нині в української влади є декілька варінтів на випадок зриву переговорів.

Зеленський також уточнив, що насамперед зосереджений на порятунку людських життів, а потім уже поверненні територій. Він розповів про успіх з обмінами полонених, які вже відбулися.

Для чого це все? Який сенс у поверненні наших територій, якщо мільйони людей загинуть? Я не віддаватиму свої п'ять років, які дали мені українці, щоб розбиратися з мінськими угодами. Я не буду цього робити,

– наголосив Зеленський.

Життя – не серіал

Крім того, президент порівняв реальну роботу лідера держави з роллю президента, яку він грав у серіалі "Слуга народу". За його словами, президентство – це важка ноша.

"Це дещо схоже, правда, проблем більше. Вони катастрофічні. Вибачте, вони з'являються, як прищі на обличчі 18-річного юнака. Ви не знаєте, де вони з'являться і коли", – сказав Володимир Зеленський.

До слова Зеленський був ініціатором ідеї про ізоляцію Скалецької у Нових Санжарах

Кінець Путіна

Зеленський також висловив переконання, що Путін на довго не затримається на посаді президента Росії. Він зауважив, що епоха політичного аутсайдера тільки починається, згадавши про Дональда Трампа. А його власна політична кампанія може стати успішною у країнах, "де люди шукають ковток свіжого повітря".

Звісно, у Росії з'явиться новий президент. Звісно, це станеться. Який це буде президент, я не знаю. Але ми бачимо, що всі тоталітарні режими закінчують однаково,

– сказав Зеленський.



Володимир Зеленський на обкладинці The Guardian

Деталі слідства щодо збиття MH17

У Нідерландах в понеділок, 9 березня, стартує судовий процес у справі про збиття росіянами літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Трагедія трапилася ще у липні 2014 року, а її жертвами стали 298 людей.

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Міністерство закордонних справ України назвало початок процесу першим кроком до встановлення справедливості. А Європейський Союз закликав усі сторони співпрацювати зі слідством.

Попри те, що розгляд справ розпочнеться вже найближчими днями, наразі так і невідомо скільки у справі буде свідків. Відомо лише, що частина з них виступатимуть анонімно.

Нам відомо, що є певна кількість анонімних свідків. Але скільки їх – ми не знаємо,

– заявила суддя Йоланде Вейннобел.

За її словами, якщо ці свідки даватимуть свідчення, і вони перебувають під захистом, бажаючи залишатися анонімними, то їх опитає суддя, який веде слідство. "Це суддя, який відповідальний за розслідування до того, як справа надійде до суду", – пояснила суддя.

Кого підозрюють у справі збиття MH17:

Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".

("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР". Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.

("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків. Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".

("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР". Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.



Головна інформація про збиття літака MH17 / інфографіка 24 каналу

Коронавірус не добрався до ОПЗЖ

Народний обранець від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин переконує, що його результат тесту на коронавірус є негативним. Цю новину йому буцімто особисто сповістив спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

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За словами Волошина, голова Ради особисто тримав під контролем усю цю ситуацію та загалом повівся напередодні і як прекрасний спікер, і просто як справжній чоловік.

Нардеп додає, що загалом вся ця історія стала для багатьох тестом на людяність і адекватність.

Спасибі багатьом, хто підтримував, передусім моїй дорогій дружині Надія Сасс і всій моїй сім'ї. Інші – не дочекаєтеся. А так всім здоров'я та добра!

– підсумував представник ОПЗЖ.

До слова, не виявили коронавірус і в шести українців з Чернівців, у яких раніше підозрювали хворобу. Також не виявили хвороби і в 19 контактних осіб.

Що відомо про ситуацію з Волошиним?27 лютого Волошин у фейсбуці опублікував допис про візит до Парижа. Наразі він є прихованим, але у мережі можна знайти збережений скріншот. У дописі Волошин розповів про безпосередню зустріч із французьким колегою Жаном-Люком Рейтцером і опублікував фото з ним. За словами українця, він відвідав робочий кабінет француза.



6 березня французькі ЗМІ повідомили, що у Рейтцера виявили коронавірус. Перед цим його госпіталізували з підозрою. Але результат аналізів підтвердив захворювання. Зараз політик перебуває у реанімації. Медики називають його стан серйозним.



Ймовірно, французький парламентар інфікувався під час Євангельських зборів, які тривали у Мулузі з 17 по 24 лютого. За інформацією ЗМІ, тоді заразилося багато людей. Сам Волошин переконує, що на момент спілкування з Рейтцером у того не було жодних симптомів застуди.



Наслідки коронавіруса / інфографіка 24 каналу

Історична перемога українських біатлоністів

Чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула срібну медаль на Кубку світу з біатлону в Чехії. Українці виступили у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

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Результати чоловічої естафети

Норвегія Україна Швеція

Боротьба за нагороди естафети розгорнулася між Німеччиною, Росією, Білоруссю, Швецією, Італією та Україною. Усі шість збірних трималися у 10 секундах.

Українець Дмитро Підручний надзвичайно швидко відстрілявся і пішов на дистанцію третім. Дмитро швидко обігнав росіянина та здобув для України срібну нагороду. Бронза дісталася Швеції.

Виступи українців на Кубку світу

Збірна України здобула нагороду в естафеті вперше з 11 березня 2011 року. Тоді в російському Ханти-Мансійську "синьо-жовті" у складі Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв посіли третє місце.

Для чоловічої команди це тільки четверта нагорода на Кубку світу за часів Незалежності України.

Ще одну бронзу чоловіки здобули 14 грудня 2008 року в австрійському Хохфільцені. У тому складі були В'ячеслав Деркач, Андрій Дериземля, Олег Бережний, та Сергій Седнєв.

Успішним для України був Антхольц 3 грудня 2000 року. Тоді українці виграли срібну нагороду у складі В'ячеслав Деркач, Андрія Дериземля, Олександр Біланенко та Руслан Лисенко.